Stop Loss e Take Profit nel Forex

Lo stop loss è la definizione di una soglia a cui il broker venderà l’ordine perché la perdita fissata è stata raggiunta, il take profit funziona allo stesso modo ma per il livello di guadagno prefissato. Questo serve per evitare di finire in balia del mercato in caso di mancanza di attenzione ed evitare di cadere in errori emozionali.

Quando inserire stop loss e take profit?

Di norma è sempre saggio inserire per ogni ordine un valore di stop loss e take profit. Solitamente i trader usano un Take profit a +10 pips e uno stop loss a -30 pips.

Questa regola può non essere sempre universalmente conveniente.

In presenza di mercato molto dinamico sul cross scelto, si può raggiungere un -30 per un’oscillazione momentanea, ma con un trend sempre in crescita, rovinando così i nostri piani. Spesso si preferisce non mettere uno stop loss e decidere autonomamente.

Mettere i livelli di stop quindi, non deve assolutamente far diminuire il livello di interesse verso l’operazione, il livello di attenzione deve essere sempre elevato. I broker possono anche applicare quello che in gergo si chiama “slippage“, ritardando la vendita.

Conviene comunque monitorare il trade con stop loss e take profit?

È sempre consigliabile monitorare con cura le operazioni aperte, tanto che molti trader operano su un cross alla volta con una sola posizione tenendo sotto controllo i trend tramite grafico, modificando le soglie di TP e SL sul momento.

Dunque conviene monitorare il trade perché possono avvenire nuovi eventi ed è sempre importante intervenire per tempo e spostare lo stop loss o il take profit.

Un broker che ti consente di inserire stop loss e take profit è eToro, il leader del social trading nel mondo con più di 30 milioni di utenti!

