Candlestick – Grafico a Candela

I grafici a candela sono dei grafici alternativi agli originali grafici lineari e grafici a barre. I candlestick sono dei grafici che hanno un modo particolare di indicare i trend e si adattano meravigliosamente al Forex market.

Questo soprattutto in virtù del fatto che il Forex market è un tipo di mercato molto volatile rispetto allo stock market. I grafici candlestick sono così composti: sull’asse orizzontale si trova il parametro temporale mentre su quello verticale il valore in pips di un determinato cross. Le candele, come potete vedere in figura, non sono nient’altro che delle porzioni di barre che seguono un certo trend. Una singola candlestick rappresenta l’oscillazione di un pair di valute in un determinato tempo, solitamente 5,15 o 60 minuti.

Il corpo della candela può essere colorato in maniera diversa se in quell’intervallo di tempo il cross ha subito un deprezzamento oppure un apprezzamento. I colori variano in base al trader ma solitamente si usano colori scuri (es. Rosso o blu) per il primo caso o colori chiari (es. Verde o bianco) per il secondo le due basi del rettangolo rappresentano il prezzo iniziale e finale del cross sempre nel determinato time frame. In particolare la base superiore sarà il prezzo iniziale e quella inferiore quello finale se il cross ha subito un deprezzamento, viceversa per l’apprezzamento.

Le linee verticali sottili al di sopra e al di sotto del rettangolo rappresentano rispettivamente l’oscillazione massima e la minima.

Esempio di Candlestick

Facciamo un esempio pratico considerando candele con un intervallo di tempo di 5 minuti.

Se il cross EUR/USD passa dal valore di 1,3000 a 1,3010 dalle ore 7pm alle ore 7,05 con oscillazione massima 1,3020 e minima 1,2990 la nostra candela sarà costituita così: il corpo sarà chiaro poiché il trend è in salita, la base inferiore sarà fissata a 1,3000 e la superiore a 1,3010 . La linea sottile inferiore si prolungherà fino a toccare 1,2990,viceversa quella superiore toccherà 1,3010.

In conclusione ci teniamo a consigliarvi di prendere bene in considerazione il parametro tempo.