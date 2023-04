La Volatilità del Forex

Le affermazioni che si fanno sul Forex sono le più disparate, specie a seconda che si prenda in considerazione un approccio più fondamentalista oppure uno più tecnico. Fatto sta che in qualsiasi caso, qualsiasi approccio si possa avere, i grandi guadagni si possono fare se nel mercato siamo in una situazione di alta volatilità.

La volatilità non è nient’altro che l’oscillazione che può avere un determinato tasso di cambio rispetto alla stabilità del mercato. Se una coppia di valute subisce un’oscillazione di un certo livello, la sua volatilità risulta maggiore permettendo ai trader di ottenere lauti guadagni nel caso in cui gli stessi si siano mossi al momento e nella direzione corretta.

Ovviamente la volatilità in sé non può portare soldi. Sta al trader oculato e puntiglioso andare a verificare come la stessa può influire su eventuali investimenti, si consideri che non si investe solo nel tempo breve. Per cui non scoraggiatevi e fate sempre attenzione perchè ad ampi guadagni possono sempre corrispondere ampie perdite.