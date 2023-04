Come Operare con i Lotti nel Forex

Nel Forex la negoziazione si realizza attraverso lo scambio di lotti, rappresentati da un determinato numero di azioni, in questo caso di valuta, e il loro corrispettivo valore. Il Forex nello specifico è considerato il mercato più liquido del mondo. Nel mercato Forex è sempre possibile trovare un acquirente e un venditore.

Il Forex presenta dei volumi di scambio che fanno impallidire qualsiasi altro mercato e anche per questo motivo si è diffuso grandemente lo strumento della leva finanziaria per gli acquisti di lotti o minilotti sul mercato, che sarebbe in parole semplici la possibilità di utilizzare un piccola percentuale di denaro proprio, margine richiesto, ma con la possibilità di muovere una quantità di valuta ben superiore, grazie appunto all’effetto leva (prendere in prestito dei capitali confidando nella propria capacità di investirli ottenendo un rendimento maggiore del tasso di interesse richiesto dal prestatore).

Come funziona il sistema dei lotti?

Il sistema dei lotti viene adattato per evitare il microscambio di valuta sul mercato, dove è possibile scambiare il lotto standard da 100.000$, minilotti da 10.000$, micro lotti da 1.000$ e anche un lotto speciale da appena 100$. Ma questo non vuol dire che per effettuare un operazione standard noi siamo obbligati a versare 100.000$, grazie all’effetto leva dobbiamo versare solamente il margine richiesto. Se il nostro broker perciò ci offre per esempio una leva di 100:1 (100 a 1) avremo bisogno di 1.000USD, se ci offre una leva di 50:1 avremo bisogno di depositare 2000USD.

Storicamente, il mercato interbancario Forex fino a qualche anno fa non era accessibile ai piccoli investitori, ma era ristretto alle grandi sale operative di sim e banche d’affari. I piccoli investitori erano esclusi dalle negoziazioni proprio a causa della eccessiva dimensione dei lotti minimi negoziabili e quindi degli stringenti requisiti in termini di capitale. Oggi la diversa politica dei lotti e la diffusione della leva fra tutti i broker ha reso il mercato Forex alla portata di qualsiasi piccolo investitore. Per evitare però eccessiva frammentazione è possibile negoziare solo i lotti stabiliti e i suoi multipli, mentre sul mercato azionario la pratica dei lotti e dei suoi multipli è valida solo in fase di opv, mentre negli scambi giornalieri non esistono più lotti minimi per i titoli scambiati.

Esempio di operazioni con sistema dei lotti

Per concludere un breve esempio esemplificativo: poniamo che si voglia acquistare un lotto di Euro/dollaro il cui book si presenta cosi: BID = 1,28150 ASK = 1,28180. Noi decidiamo di acquistare al prezzo di 1,2818; poniamo che l’euro in seguito si rafforzi, arrivando ad un book cosi BID = 1,28930 ; ASK = 1,28960. A questo punto noi possiamo chiudere la posizione al prezzo 1,2893. Considerando inoltre che abbiamo effettuato la negoziazione con una quantità di 100.000 (con riferimento alla valuta contatore, in questo caso il dollaro), avremo ottenuto un profitto così calcolato: (1,28930 – 1,28180) * 100.000 = 0,00750 * 100.000 = 750 US.