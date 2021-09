Forex trading, tutti i vantaggi degli investimenti sulle valute

Il Forex trading è un’attività sempre più gettonata da parte degli investitori italiani. E, dando uno sguardo ai vantaggi che sotto abbiamo il piacere di riepilogare, non è certo difficile comprendere il perché!

Nessuna commissione

Non c’è alcun costo per investire sul Forex. Non c’è nessun costo di compensazione, nessun tasso di intermediazione. I broker ottengono il loro compenso attraverso lo spread.

Basse soglie di ingresso

Gli investitori possono partecipare al Forex trading anche con poco denaro, come 50 o 100 euro. Sei tu a decidere l’importo che vuoi investire, considerato che non c’è essere un importo fisso da impiegare.

Il mercato è aperto 24 ore

Non è più necessario aspettare l’inizio dell’ora di Borsa. Con la distinzione dei fusi orari, il mercato dei cambi è costantemente aperto. L’idea che il mercato Forex non dorme mai è un’informazione sorprendente per coloro che hanno bisogno di alternare su una base di tempo elementare, perché si può alternare in un momento e zona di convenienza a seconda delle proprie strategie.

Nessuno può controllare il mercato

Il mercato Forex è così grande che ci sono così tanti operatori che nessuno potrà, per un lungo periodo, regolare il tasso di mercato.

Elevata liquidità

A causa dell’enorme ampiezza del mercato Forex, tale mercato è anche estremamente liquido. L’implicazione è che in situazioni di mercato normali, si può subito acquistare e promuovere a piacimento perché di solito c’è una persona nel mercato che è disposta a prendere l’altro lato del tuo scambio. Puoi anche impostare un ordine di restrizione delle entrate sulla tua piattaforma di compravendita online per chiudere la tua posizione non appena il livello di profitto preferito è stato raggiunto e o chiudere un’operazione presto se sta andando contro le previsioni.

Bassi ostacoli di accesso

Iniziare a fare il trader di valute non costa necessariamente tanti soldi, come abbiamo già avuto modo di accennare. I broker forniscono conti mini e micro trading, alcuni con un deposito di soli 25 euro. Questo assicura un facile accesso al forex trading utilizzando persone comuni che non hanno un bel po’ di capitali per iniziare.

Tanta formazione gratis

Ci sono numerosi conti “demo” in dotazione dai broker di cambio online per esercitare il trading e aiutare a costruire il tuo talento, oltre alle informazioni Forex in tempo reale e ai servizi di analisi tecnica. La maggior parte di questi servizi sono generalmente gratuiti. Ricorda che i conti demo sono risorse preziose che possono affinare le capacità di trading dei nuovi acquirenti prima di stabilire un conto di trading soggiorno e rischiare denaro reale.