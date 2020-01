Forex trading: ecco perché è meglio del trading su azioni

Ogni giorno il Forex trading attira un crescente numero di investitori, evidentemente attratti dalle tante opportunità che gli investimenti nei mercati valutari possono garantire.

Ma per quale motivo fare Forex trading è meglio di investire sulle azioni (forse!)?

Di seguito abbiamo voluto riassumere alcuni elementi determinanti, sui quali puoi soffermarti un po’.

Focalizzazione

Ci sono migliaia di azioni quotate in ogni Borsa. Di contro, nel trading di valute, ci sono solo decine di coppie valutarie ma… è evidente che la maggior parte degli operatori di mercato fa trading sulle quattro coppie principali.

Dunque, pochi asset da tenere sotto controllo rispetto a migliaia di azioni, rendendo così più semplice avvicinarsi con maggiore consapevolezza a questo comparto.

Trading 24 ore su 24

Il mercato Forex è un mercato che ti permette di operare senza soluzione di continuità 24 ore su 24. La maggior parte dei broker ti permettono di operare da domenica pomeriggio fino a venerdì notte, con un servizio clienti di solito disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con la possibilità di fare trading durante gli orari del mercato statunitense, asiatico ed europeo, è dunque possibile personalizzare al meglio il proprio programma di trading.

Nessuna commissione

La maggior parte dei broker Forex non addebitano commissioni o spese di transazione aggiuntive per il trading di valute. La loro remunerazione è infatti basata unicamente sullo spread. Ne deriva che i costi di trading sul Forex sono inferiori a quelli di qualsiasi altro mercato.

Esecuzione istantanea degli ordini di mercato

Le tue operazioni vengono eseguite istantaneamente in normali condizioni di mercato. In queste condizioni, di solito il cambio indicato quando si esegue l’ordine di mercato è esattamente il cambio che si ottiene. Tieni anche presente che molti broker garantiscono stop order, stop loss, take profit e altre condizioni che ti permetteranno di gestire il rischio al meglio.

Andare short

Contrariamente a molti altri mercati, nel Forex non vi sono restrizioni sulle vendite allo scoperto. Insomma, le opportunità di trading esistono nel mercato valutario indipendentemente dal fatto che un trader sia long o short, o in qualsiasi modo il mercato si stia muovendo. Poiché il trading valutario comporta sempre l’acquisto di una valuta e la vendita di un’altra, non vi è alcuna distorsione strutturale del mercato.

Trasparenza di mercato

Le enormi dimensioni del mercato Forex rendono molto piccola la probabilità che un operatore riesca a influenzare i cambi.

Liquidità

Hai probabilmente già letto che il mercato Forex è il mercato più grande del mondo. Tali maxi dimensioni permettono al mercato valutario di poter consentire l'apertura e la chiusura di ogni trader in qualsiasi momento, senza timore di non incontrare una domanda / offerta corrispettiva.