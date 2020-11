XTB opinioni, demo e recensioni broker

XTB è il brand con cui opera X-Trade Brokers Dom Maklerski, un broker con sede a Varsavia, in Polonia, e attivo su tutto il territorio europeo e internazionale con una serie di servizi di qualità nel trading online.

XTB è stato premiato dal nostro sito web Forexguida.com come “Miglior Broker FX/CFD del 2019“. Fonte del successo di XTB è sicuramente il suo customer care e l’efficienza della propria piattaforma di trading xStation 5, la quale è stata particolarmente apprezzata dai trader. Abbiamo dato un punteggio di 5 stelle su 5 non solo per i fattori appena descritti, ma anche per l’affidabilità del broker riguardo i depositi e i prelievi e più in generale per le regolamentazioni che ha ottenuto.

XTB è regolamentato e autorizzato dalla KNF polacca, dalla FCA britannica e dalla CySEC cipriota.

Cerchiamo di conoscere più da vicino questo operatore, scoprendo quali siano i suoi principali termini caratteristici, quante commissioni si pagano, che cosa si può acquistare e vendere e come potete investire con questo broker!

XTB è affidabile?

Iniziamo con il ricordare che XTB è un broker operante dal 2004, regolamentato dalla KNF (l’authority polacca di supervisione finanziaria), e quotato alla Borsa di Varsavia.

Ad oggi XTB è presente in più di 13 Paesi con i propri uffici (l’Italia è uno di questi) ed è regolamentato dai principali enti di supervisione finanziaria. XTB è uno dei maggiori broker al mondo di FX e CFD al mondo, e può vantare una serie di servizi e accortezze che non mancheranno di soddisfare la vostra sete di sicurezza.

XTB logo

Tra le principali:

ha un supporto personalizzato alla clientela operante 24 ore al giorno dalla domenica al venerdì sera;

ha un ufficio in Italia;

essendo regolamentato dalla KNF, prevede che i suoi fondi siano separati da quelli personali dei clienti, che sono tenuti su conti separati e sono compresi nel sistema di rimborsi previsto dalle autorità nazionali;

adotta le più innovative tecnologie per la sicurezza delle transazioni della clientela;

ha ottenuto alcuni importanti riconoscimenti da parte di operatori indipendenti nel settore economico finanziario, a riprova della qualità del servizio.

Insomma, per rispondere fin dall’apertura del nostro focus al quesito oggetto del nostro approfondimento, la risposta non può che essere positiva: XTB è un broker affidabile e sicuro.

XTB è regolamentato?

Anche per questo secondo paragrafo non possiamo che rispondere in maniera positiva. XTB è un broker regolamentato. La società titolare del portale XTB.com, X-Trade Brokers DM S.A., esercita la propria attività di intermediazione finanziaria in base alla licenza rilasciata dalla Commissione dei Titoli e delle Borse (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) ed è sottoposta alla vigilanza della Commissione di Supervisione Finanziaria polacca (Komisja Nadzoru Finansowego).

Trading XTB

Introdotta qualche breve rassicurazione su XTB, giunge il momento di confrontarci su quali siano le opportunità di trading che questo importante broker è in grado di garantirvi con le sue piattaforme.

Vediamole distintamente, una per una.

Forex XTB

Il Forex (FX) è il mercato valutario, dove ogni giorno si negoziano più di 4 miliardi di dollari di coppie valutarie. Mercato più importante e liquido del mondo, è possibile investire per 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

In questo ambito, XTB propone oltre 50 coppie valutarie, investimenti in CFD con leva massima 1:100, spread ridotti a partire da 0 pips, esecuzione rapida, nessun requote, elevata liquidità, stop loss garantito gratuito.

Indici XTB

All’interno della sua offerta, XTB comprende anche CFD su oltre 20 indici dalle borse di tutto il mondo. Anche in questo caso, viene garantita leva massima 1:100 , alta liquidità , nessun requote, spread ridotti a partire da 0 pips , stop loss garantito gratuito e possibilità di andare long o short.

Commodities XTB

Come tutti i suoi principali concorrenti, anche XTB propone il trading su commotidies (materie prime) con i suoi CFD su energia, metalli e prodotti agricoli. Sarà dunque possibile effettuare investimenti finanziari derivati con oro, argento, petrolio greggio e molto altro ancora, in leva massima 1:100, spread ridotti inclusi 0.21punti sull’oro, elevata liquidità, nessun requote e stop loss garantito gratuito.

Bitcoin XTB

Nella sua ricca offerta, XTB non poteva naturalmente non comprendere anche i CFD su Bitcoin, valuta digitale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, e in grado di diventare il primo metodo di pagamento virtuale nel suo genere. Grazie alla piattaforma di investimento di XTB sarà possibile fare trading con Bitcoin CFD 24 ore su 24, 7 giorni su 7, andando long o short.

Trattandosi di un metodo di investimento derivato, non è necessario disporre di un wallet, e sarà possibile sfruttare il meccanismo della leva finanziaria fino a 1: 5. L’esposizione massima è di 30.000 euro, gli spread sono piuttosto ristretti ed è possibile operare con swap a 0,08% giornalieri sui long, 0,04% giornalieri su short.

XTB trading

Azioni XTB

Infine, ricordiamo come sia possibile usare la piattaforma di trading XTB per poter investire nelle più grandi e importanti società globali, come Apple, Google, Vodafone e tante altre ancora! Sono a disposizione come sottostanti più di 1500 titoli, da NYSE, Euronext, Deutsche Borse, LSE e altre piazze finanziarie. Attraverso la piattaforma sarà anche possibile effettuare ordini pendenti prima e dopo l’apertura e la chiusura dei mercati.

Piattaforme di trading XTB

Ora che abbiamo compreso che XTB è un broker sicuro e regolamentato, e che è in grado di darci migliaia di opportunità di investimento, compiamo un altro passo in avanti cercando di comprendere quali sono le alternative di utilizzo delle sue piattaforme di trading.

Le occasioni sono principalmente due. La prima è la X-Station 5, la piattaforma nativa di XTB, sviluppata dallo stesso broker e adatta a tutti, dai neofiti ai più esperti. Celebrata, veloce, facile da usare, ricca di strumenti aggiuntivi avanzati, integrata con un’area dei commenti dei trader e tante altre opzioni informative, è naturalmente disponibile anche per cellulare e tablet, oltre che per desktop e smartwatch. Una buona alternativa di riferimento, che abbiamo lungamente sperimentato con successo.

La seconda scelta è la piattaforma di trading MT4, un vero e proprio punto di riferimento globale per il trading tecnico. Probabilmente più complessa della precedente, è tuttavia la scelta prioritaria per tutti coloro che hanno già delle esperienze di trading alle spalle, e che magari usavano proprio MetaTrader 4 per i propri fini di investimento.

Conti di trading XTB

XTB propone alla sua clientela due diverse tipologie di conto di trading.

Il primo, il conto Standard, può essere utilizzato per esecuzioni istantanee e di mercato (ma quest’ultima opzione non per tutti gli strumenti finanziari). Lo spread minimo è di 0,9, non sono previste commissioni per le operazioni in Forex, indici e materie prime, e non ci sono commissioni per le criptovalute.

Il secondo, il conto Pro, si distingue dal primo per un’esecuzione a mercato degli ordini, su tutti gli strumenti, spread più bassi (il minimo è da 0,28) e commissioni da 3,50 euro per lotto, all’apertura e alla chiusura, sia per Forex, indici e materie prime, che per le criptovalute.

XTB Forex

Depositi e prelevamenti XTB

accedere all’ Area Clienti;

andare su Depositi;

selezionare il conto di trading su cui desiderate depositare, e scegliere uno dei metodi di pagamento.

A proposito, ma quali sono i metodi di pagamento che il broker accetta per poter effettuare dei versamenti sul proprio account?

Attualmente, sono tre le principali strade che potreste adottare e, siamo sicuri, saranno pur sempre in grado di soddisfare le vostre esigenze:

trasferimento bancario : con bonifico su conto corrente bancario presso Unicredit da qualsiasi altro istituto di credito presso cui il trader abbia un conto in euro;

: con bonifico su conto corrente bancario presso Unicredit da qualsiasi altro istituto di credito presso cui il trader abbia un conto in euro; carte di credito : si possono effettuare depositi tramite carta di credito Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, MasterCard Electronic;

: si possono effettuare depositi tramite carta di credito Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, MasterCard Electronic; PayPal e PayU: i clienti di XTB possono alimentare il proprio conto di trading tramite i sistemi PayPal e PayU.

Per quanto concerne i prelievi, è possibile trasferire soldi dal conto di trading XTB a uno dei tre strumenti di cui sopra in due modi:

dall’Area Clienti del sito internet di XTB, accedendo con le proprie credenziali;

telefonicamente, chiamando il supporto clienti al numero + 39 02 94752633.

Ricordiamo che i prelevamenti sono gratuiti solo se effettuati per importi di almeno 100 euro. Per i prelievi inferiori a 100 euro, invece, la commissione è di 10 euro.

Analisi di mercato XTB

Tra i principali punti di forza che XTB è in grado di concedere alla propria clientela, un cenno è certamente ascrivibile all’analisi di mercato, una ricca gamma di strumenti informativi che potreste sfruttare per poter migliorare la consapevolezza di trading.

Fanno parte di questa sezione:

news : momento per momento, tutte le notizie più importanti del giorno, per non perdere nemmeno un evento in tempo reale;

: momento per momento, tutte le notizie più importanti del giorno, per non perdere nemmeno un evento in tempo reale; tabelle dei prezzi : è la pagina in cui sono riportate i cambi e i prezzi degli asset principali;

: è la pagina in cui sono riportate i cambi e i prezzi degli asset principali; market screener : un pannello di approfondimento che gli appassionati di analisi fondamentale salveranno tra i loro preferiti;

: un pannello di approfondimento che gli appassionati di analisi fondamentale salveranno tra i loro preferiti; calendario economico: uno strumento indispensabile per non perdere nessun appuntamento con i principali market maker, personalizzabile a seconda delle proprie abitudini di investimento.

Formazione XTB

XTB conferma la propria attenzione totale alla clientela presentando a tutti gli utenti una vera e propria trading academy, una sezione nella quale sarà possibile dare un’occhiata a tutti i corsi del broker, imparando così a investire e acquisendo le conoscenze di trading partendo dalle basi, fino al livello più esperto. I corsi sono comodamente organizzati per livello o per tema, e sono a loro volta suddivise in comode lezioni fruibili in qualsiasi momento.

A ciò si aggiungano i live webinar, organizzati tutti i giorni per poter condividere delle utili analisi quotidiane con tutta la community: uno strumento di aggiornamento che vi consigliamo di non perdere, per poter integrare al meglio la vostra conoscenza!

Opinioni XTB

A margine di quanto sopra abbiamo potuto ricordare, non possiamo che concludere sancendo come XTB sia certamente uno dei migliori broker in circolazione. La sua piattaforma di trading è intuitiva e professionale, stabile e versatile.

Gli asset utilizzabili per le proprie strategie di investimento sono sufficientemente vari da poter soddisfare qualsiasi preferenza operativa, mentre dall’assistenza alla formazione, tutti i servizi integrati sono di primissimo livello.

Insomma, val la pena aprire un conto demo e… toccare con mano tutte le sue qualità!

