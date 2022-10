Recensione e opinioni Libertex: come funziona?

Libertex la possiamo considerare come una piattaforma di trading CFD affidabile? Certamente sì, anche perché essa si presenta con delle caratteristiche uniche che non devono essere sottovalutate.

Infatti Libertex è il broker trading legato a Indication Investments Ltd, ovvero una società regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) che ha richiesto ed ottenuto licenza n° 164/12.

Direttamente dal sito ufficiale della piattaforma è possibile analizzare tutte le caratteristiche che offre.

Caratteristiche del broker Libertex

Investments Ltd., opera come Libertex, è una società con sede a Cipro, che è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Per quello che riguarda la leva finanziaria, per i trader retail il limite massimo è 1:30, in linea con le raccomandazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Le intermediazioni regolate a Cipro sono autorizzate a fornire servizi finanziari in tutta l’UE nell’ambito del regime di passaporto della MiFID.

Libertex è stato certificato dalla Financial Commission nel dicembre 2016 – un’organizzazione per la risoluzione delle controversie esterne (EDR) con sede a Hong Kong per i consumatori / commercianti che non sono in grado di risolvere le controversie con i fornitori di servizi finanziari membri della Commissione finanziaria.

APRI UN CONTO Apri un conto Libertex! Scopri tutte le caratteristiche di trading del broker Libertex! registrati oggi stesso!

Il 62,2% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD.

Libertex è una truffa (Scam)?

Libertex: sicurezza di trading

Ebbene, è importante chiarire questo passaggio. Sono in tanti i trader che si domandano se Libertex sia una truffa.

Il broker in questione non è una truffa. Chi afferma questo lo fa sapendo di mentire. Non esiste una truffa ad esso collegata anche perché come puoi anche tu notare il broker detiene regolare licenza. Se fosse stato una truffa non avrebbe nessun interesse a essere considerato tale.

In pratica oggi ti possiamo dire che si tratta di un broker regolamentato e come tale è lontano dalle truffe. Esso per altro detiene ben oltre 20 anni di esperienza; possiamo anche dire che si tratta di un broker con una certa esperienza su un mercato molto competitivo quale è quello del CFD Trading.

Peraltro analizzando il sito, abbiamo scoperto che esso mette in evidenza alcuni aspetti molto importanti, non solo regolamentazione, ma anche deposito e prelievi come anche informazioni utili in merito agli asset che si possono negoziare. Allo stesso tempo è possibile reperire tutte le informazioni sulla società come anche sull’indirizzo di essa. Poche informazioni, ma chiare e ben visibili.

Fondamentalmente, possiamo dire che tutto ciò che si riesce a vedere è una piattaforma di trading caratterizzata da buona usabilità, con conti chiari anche se dalle funzionalità limitate.

Questo non è un segno di truffa!

Perché Libertex?

Perché Libertex?

Libertex è un broker di trading online che offre una piattaforma proprietaria, ma è possibile operare anche sulla piattaforma Metatrader 4. Allo stesso tempo, essa offre un sacco di strumenti di analisi tecnica, come ad esempio:

Oscillatori

Indicatori di momentum

Medie mobili

Linee di tendenza

Candele giapponesi, ecc.

A noi, per altro piace anche credere che questo broker come anche altri, offrono strumenti tecnici pari almeno a questi offerti da libertex.

Allo stesso tempo, è possibile analizzare e vedere che il sito Web non è costruito in modo semplice anche se non intuibile a differenza di altri broker. Ma non per questo lo possiamo definire come un broker truffa.

Nella maggior parte dei casi, siamo abituati a vedere un determinato schema e anche se la maggior parte dei siti web è diversa. Allo stesso tempo, essi mantengono alcune funzionalità comuni come ad esempio la barra di navigazione superiore se non anche le informazioni presenti inerenti alla scheda nella parte inferiore del sito Web.

Sei ancora indeciso se scegliere o meno Libertex? Se la tua risposta è sì, è forse perché non sei del tutto convinto della sua affidabilità come anche della sua funzionalità.

Potresti però testare Libertex con un conto demo da 50.000€ virtuali. Come? Cliccando qui sotto!

Prova Libertex con un conto demo gratuito da 50.000€!

Il 62,2% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD.

Noi siamo certi che ad oggi ci sono tanti e tantissimi motivi per il quale è possibile optare per la scelta di questa piattaforma. Allo stesso tempo, non siamo in grado di elencarli tutti, ma ti possiamo dire invece che ve ne sonno alcuni molto importanti che li abbiamo valutati e considerati ottimi strumenti.

Allo stesso modo, puoi sempre ricevere informazioni consultando il servizio di assistenza clienti offerto. Non ti preoccupare perché ti basterà solo effettuare una registrazione sul broker e accedere al servizio di assistenza che esso ti offre. In questo modo, puoi toglierti tutti i dubbi in merito.

Uno dei primi elementi che merita di essere accennato è il fatto che esso è considerato da molti un ottimo broker. Se è vero che alcune informazioni sono limitate, è anche vero che ve ne sono altre molto importanti. Questo lo si nota anche dai tantissimi trader che hanno scelto questo broker Peraltro se consideriamo anche che questo broker oggi è presente da oltre 18 anni sul mercato, non è difficile notare la possibilità di fare trading in modo semplice e remunerativo.

Tutte le operazioni di trading avvengono seguendo il principio cardine della Velocità.

Come abbiamo detto prima Libertex offre la possibilità di operare su diversi strumenti e attività sottostanti. In pratica tutto questo, ti permette di operare con un’unica piattaforma di trading su tantissimi strumenti. Per altro puoi operare su ben 130 strumenti.

Non puoi invece non considerare anche l’affidabilità e la professionalità legata per altro al centro di formazione.

Infine, si deve anche segnalare il servizio Accademia di trading.

Tutto questo sempre e comunque puntando ad avere una piattaforma affidabile e che come tale ti permette di prelevare denaro dal proprio conto di trading in forma completamente gratuita.

Libertex trading: opinioni e caratteristiche

Deposito Min. $100 Leverage Max. fino a 1:30 Conto demo Si Conto premium No Conto segregato Si Conto Islamico No Conto gestito No

APRI UN CONTO Apri un conto Libertex! Apri il tuo conto di trading CFD Libertex! Registrati gratuitamente!

Il 62,2% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD.

Come aprire un account con Libertex?

Devi considerare che il broker offre una piattaforma di intermediazione lanciata nella metà del 2015 anche se apprezzato fin dal 1997.

La piattaforma è proprietaria e come tale crediamo sia un bene. Puoi scegliere tramite essa di investire e fare trading non solo sul mercato Forex, ma anche su altri mercati grazie al trading CFD.

Inoltre si deve prestare particolare attenzione al fatto stesso che esso offre la possibilità di operare come tutti gli altri broker di trading CFD con le lave finanziaria (leverage o Moltiplicatore).

Questo vuol dire ad esempio che se scambi 100 dollari con un moltiplicatore pari a 2, controllerai fondamentalmente 200 dollari.

Questa leva viene utilizzata spesso nel trading Forex, anche se puoi cambiarla per ogni operazione, considerando che non è impostata in anticipo dalla piattaforma. Solo dopo aver impostato l’importo e il Moltiplicatore, puoi scegliere la direzione che prenderà il trade.

Sta a te decidere quando chiuderlo perché non c’è tempo di scadenza.

In merito alla formazione, vi è da dire che ci sono diverse lezioni gratuite per principianti

Allo stesso tempo, troverai molti indicatori tecnici come ad esempio medie mobili, oscillatori, ecc. Tutto quello che devi fare è aprire un conto di trading con questa piattaforma e analizzarne bene le caratteristiche che ti vengono proposte.

Account demo

Libertex: esempio di come fare trading con il conto demo

In merito agli account si deve ricordare che Libertex offre solo un conto demo gratuito da 50.000€ ed un conto reale da 100 euro di deposito minimo.

In molti la definiscono come una piattaforma semplice, che non offre grandi strumenti di trading, ma sicuramente è molto apprezzata per la sua efficienza.

Nel complesso non sono molto impressionato da questa mediazione e non sono sicuro che la gente vorrà provare questo nuovo modo di fare trading. Questo non vuol dire analizzare nel male la piattaforma, ma solo che si tratta di una piattaforma limitata rispetto ad altre.

Noi ti consigliamo prima ancora di aprire un conto di trading di provare la demo e comprendere bene se questa è una piattaforma adatta alle tue esigenze o meno.

Il 62,2% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD.

Reclami di Libertex

Al momento non abbiamo riscontrato nulla di anomalo sulla piattaforma e non ci sono lamentele alcune in merito. Non siamo riusciti a trovare le lamentele più importanti online, infatti, la maggior parte delle recensioni degli utenti erano positive.

Servizi di trading offerti

Commissione Sui Trade Si Spread Fissi No Servizio Formativo Si Avvisi email Si Stop loss garantiti Si Limit Order Garantiti Si Esecuzioni/Liquidità Garantiti Si Ordini OCO No Trailing SP/TP No Trading Automatizzato No API Trading No Con Servizi VPS No

Libertex: come funziona? Vantaggi di fare trading

Libertex in sostanza è una piattaforma di trading adatta per tutti i trader. Non importa che tu sia un trader principiante o no. Noi la consigliamo a tutti i trader. Perché? Per il semplice fatto che ti offre la possibilità di fare trading scalping, come anche Trading Giornaliero o Trading Settimanale.

Infine ti offre anche la possibilità dello Swing Trading. Tutto quanto sempre con la competenza e la professionalità che lo caratterizza. Tieni anche presente che al momento è disponibile il servizio clienti 24 ore su 24 anche nel fine settimana.

Si tratta di un grande vantaggio che non tutti offrono ma molto amato dati trader di trading Forex che amano operare nel weekend, con un broker regolamentato ed autorizzato CySEC.

Libertex piattaforma di trading -esempio

Libertex: come iniziare a fare trading

Al fine di iniziare a fare trading con Libertex, non ti basta fare altro che seguire i passaggi di seguito riportati.

La prima fase consiste nella registrazione di un account. Quindi non devi fare altro che inserire tutti i dati che ti sono richiesti in fase di registrazione.

Da questo punto in poi, tutto è molto semplice. Infatti puoi scegliere di fare trading con un conto demo o con un conto reale.

Il conto demo offerto da Libertex ti mette a completa disposizione un conto demo con 50000 $ per imparare a fare trading.

A questo si aggiunge anche la sezione legata alla formazione che ti viene offerta al fine di prepararti in modo egregio ed esemplare.

Puoi scegliere all’interno della sezione academy, le diverse fasi di apprendimento. Imparerai in modo semplice e veloce a fare trading semplicemente. Puoi scegliere di:

Guardare i video formativi; Apprendere gli elementi fondamentali al fine di imparare a utilizzare il terminale di trading Libertex.

Nel caso in cui invece scegli di operare con un conto di trading reale, devi sapere che non devi far altro se non effettuare un versamento al fine di alimentare il tuo conto. Il conto demo o il conto reale utilizzano la stessa piattaforma.

Noi invece non lo consigliamo nel caso in cui sei un trader principiante. E’ sempre meglio iniziare a fare trading con un conto demo formativo.

Solo dopo aver imparato come funziona il mercato, ti consigliamo di aprire un conto con capitali reali e fare trading investendo soldi reali.

Libertex: come fare CFD trading?

Nel caso tu decida di investire con questo broker, nel caso in cui tu sia intenzionato a divenire un trader di grande successo, allora non puoi non considerare il fatto di iniziare a fare trading con un conto demo Forex.

Come ti spiegheremo sarà possibile aprire un conto demo di trading grazie al quale puoi comprare e vendere valute direttamente dalla piattaforma Libertex.

Nota bene che puoi anche operare nei mercati finanziari con prezzi degli asset sottostanti variano ogni giorno e questo ti permette di comprare e vendere:

CFD Azioni;

CFD Oro;

CFD Coppie valutarie;

CFD Materie prime;

CFD Materie energetiche;

CFD Criptovalute.

Registrati su Libertex ed ottieni accesso immediato a un conto demo da 50.000€ e al video tutorial gratuito che ti spiega che cosa è il Forex e come fare trading.

APRI UN CONTO Apri un conto Libertex! Scegli l'asset che più ti piace e fai trading oggi stesso con un conto demo gratuito oggi stesso !

Il 62,2% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD.

Asset popolari

È possibile dare un’occhiata agli asset più popolari sulla piattaforma di trading di Libertex. Puoi sceglierne uno e iniziare subito a fare trading online.

Tra gli asset più popolari ed utilizzati dai trader abbiamo:

CFD USD/CAD

CFD EUR/USD

CFD AUD/USD

CFD Bitcoin

CFD Dow Jones

CFD Brent Crude Oil

CFD DAX

CFD USD/JPY

CFD GBP/USD

CFD Gold

Azioni

Grazie a Libertex puoi scegliere di investire e fare trading online su oltre 50 CFD azionari i quali ti mettono a disposizione la miglior volatilità del mercato.

Blue chip di mercati Usa come anche le azioni più popolari in Europa e in America latina ti aspettano per essere tradate!

Fai trading CFD sulle azioni ora.

Scegli tra quelle di seguito riportate:

Tecnologie

Snap Inc. Twitter Inc Adobe Systems Inc Amazon.com Inc Baidu Inc Salesforce.com Inc Lenovo Group Yandex N.V. Hewlett-Packard Co Facebook Inc nVidia Corp Tencent Holdings Microsoft Corp Cisco Systems Inc Google Inc Oracle Corp Intel Corp IBM Corp Apple Inc

Finanza

Sberbank of Russia PJSC Deutsche Bank AG Industrial & Commercial Bank of China The Travelers Companies Inc JPMorgan Chase and Co Wells Fargo & Co Goldman Sachs Group Inc Banco Santander Chile Visa Inc. MasterCard Inc American Express Co Bank of America Corp Citigroup Inc

Energia

Lukoil PJSC ENI SPA Exxon Mobil Corp Petrobras S.A Gazprom PJSC Nacional de Electricidad PetroChina Co. Ltd

Salute

BAYER AG Celgene Corp Pfizer Inc UnitedHealth Group Inc Johnson&Johnson

Industrie automobilistiche

Daimler AG Bayerische Motoren Werke AG Ferrari Harley-Davidson Inc Volkswagen AG Toyota Motor Corp Tesla Motors Inc Ford Motor Co Ford Motor Co

Beni di consumo

IndiTex SA Adidas AG Philip Morris International Inc Procter & Gamble Co Nike Inc The Coca-Cola Co

Servizi al consumatore

TripAdvisor Inc eBay Inc McDonald’s Corp Nintendo (US) Co. Ltd Alibaba Group Holding Ltd Walt Disney Co Nintendo (JP) Co. Ltd Starbucks Corp Home Depot Inc

Materiali

Sociedad Quimica y Minera de Chile Luxury Tiffany & Co Ethan Allen Interiors Michael Kors Holdings Ltd Vale S.A. Williams-Sonoma Ralph Lauren Cor Nordstrom Inc PVH Corp ALCOA Inc VF Corp Este?e Lauder

Telecomunicazioni

Verizon Communications Inc Vodafone Group PLC AT&T Inc China Mobile Ltd

Titoli industriali

General Electrics Co Boeing Co Caterpillar Inc

Valute

Anche il mercato delle valute è molto attraente considerando anche il fatto che le coppie di valute sono tra le attività più volatili sul mercato.

Principali

USD/CHF USD/CAD AUD/USD USD/JPY NZD/USD EUR/USD GBP/USD

Esotiche

USD/DKK USD/NOK USD/SGD EUR/SEK GBP/SEK EUR/NOK NOK/JPY USD/MXN USD/SEK USD/CLP EUR/SGD CHF/SGD EUR/MXN SGD/JPY

Croci

GBP/AUD NZD/CAD CAD/CHF GBP/CHF GBP/NZD EUR/CAD NZD/CHF EUR/CHF EUR/NZD EUR/GBP EUR/AUD AUD/CHF AUD/JPY AUD/CAD CAD/JPY AUD/NZD CHF/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY

Rublo russo

EUR/RUB

USD/RUB

Metalli

Scegli un asset e inizia ad investire tra quelli di seguito riportati:

Palladium

Platinum

Copper

Gold

Silver

Indici

Investi nelle economie americane – europee – asiatiche grazie agli indici azionari più performanti. Puoi scegliere tra una vasta gamma di indici su cui investire, come ad esempio l’SP500 americano al TA25 israeliano.

Asia

China A50

Nikkei 225

Hang Seng Index

Europa

Russia50 Index

Spain 35

Italy 40

CAC 40

EURO STOXX 50

AEX

FTSE 100

DAX

America del Sud

Chile Index

Medio Oriente

Israel 25

America del Nord

RUSSELL 2000

NASDAQ 100

Dow Jones

S&P 500

Agricoltura

Anche i prodotti agricoli sono un ottimo asset su cui puntare. Li possiamo anche considerare come uno dei primi asset ad essere scambiati. Puoi quindi scegliere di Opera su questi CFD della vecchia scuola sulla nostra moderna piattaforma di trading.

Puoi scegliere uno dei seguenti prodotti su cui puntare:

Sugar

Cocoa

Coffee

Soybean

Wheat

Corn

Petrolio e gas

Brent Crude Oil

Light Sweet Crude Oil

Heating Oil

Henry Hub Natural Gas

WTI Crude Oil

Commissioni, supporto e rendimento effettivo

La commissione per ogni operazione verrà visualizzata sulla piattaforma di trading, quindi assicurati di esserne a conoscenza.

Nel caso delle azioni puoi comprare senza commissioni. Puoi ottenere l’accesso online al mercato azionario con un conto Libertex Invest e faretrading azionario senza commissioni. Due alternative: creare il tuo portafoglio d’investimenti o utilizzare soluzioni già pronte. In ogni caso ricorda che anche nel trading sulle azioni a zero commissioni si applicano gli spread di mercato.

Il rendimento effettivo dipende dalla durata del tuo trade, dalla volatilità del mercato e dalla quantità di leva (moltiplicatore) che hai utilizzato.

Deposito, pagamento e bonus

Possono essere effettuati tramite Visa, Skrill e bonifici bancari; i prelievi possono essere effettuati solo tramite bonifico bancario. Ulteriori informazioni nelle immagini in basso.

Libertex non offre un bonus.

Se il Conto del Cliente è inattivo per 180 giorni di calendario (cioè non ci sono scambi, nessuna posizione aperta, nessun prelievo o deposito), la Società si riserva il diritto addebitare una commissione di mantenimento del conto di 10 EUR (10 GBP, 10 CHF, 50 PLN rispettivamente) al mese. (Si applica ai clienti con un saldo totale del conto inferiore a 5000 euro (rispettivamente 4500 GBP, 5300 CHF, 22500 PLN)

Extra del sito web: Indicatori tecnici direttamente sulla piattaforma di trading sono i principali extra disponibili.

Perché Libertex? Opinioni e considerazioni finali

Libertex testimonial

Siamo dell’idea che questo broker sia da considerare come la scelta giusta, sia perché la piattaforma soddisfa le necessità dei principianti, sia anche perché è in continuo aggiornamento e sviluppo. Ad oggi la piattaforma si è dotata della possibilità di sfruttare i grafici a candele.

Questo ti permette di negoziare con facilità e senza necessità di competenze particolari con le migliori condizioni di trading senza spread e senza commissioni nascoste.

Allo stesso tempo, essa non adotta nessun trading desk e ti offre anzi un’esecuzione automatica degli ordini selezionando il prezzo migliore sul mercato.

Grazie a libertex puoi definire il partner degli strumenti Over-The-Counter e del Technologies Regulation Center.

In pratica si tratta di un ottimo broker il quale promuove lo sviluppo del settore finanziario.

APRI UN CONTO Apri un conto Libertex! Apri il tuo conto di trading trading Libertex! Provalo oggi stesso

Il 62,2% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva. Il 62,2-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD. Dovresti considerare se capisci come funzionano i CFD e se ti puoi permettere di assumere il massimo rischio di perdere i tuoi soldi.