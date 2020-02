Pepperstone: opinioni e recensione sul broker australiano

Pepperstone è un broker australiano e regolamentato dall’ASIC, l’autorità australiana di vigilanza sui mercati finanziari, e dalla FCA, un’autorevole ente di regolamentazione britannico.

Pepperstone è un broker attivo anche in Italia, infatti è si tratta di un intermediario di livello internazionale. Secondo i dati forniti dal broker stesso sul suo sito, nel 2020 sono più di 57.000 i trader che operano con Pepperstone in più di 150 Paesi diversi, tra cui l’Italia.

Il broker nacque a Melbourne nel 2010 ad opera di un gruppo di trader che volevano offrire spread bassi, esecuzioni rapide e un’ottima assistenza ai clienti.

In questa recensione parleremo di Pepperstone, dando ovviamente le nostre opinioni e considerazioni in merito.

Pepperstone: broker ECN e spread bassi

Pepperstone è innanzitutto un broker ECN, cosa significa?

ECN sta per Electronic Communitation Network. I broker ECN fanno sì che i propri iscritti possano fare trading con i prezzi reali di mercato senza intervenire sul mercato, sostanzialmente senza effettuare riquotazioni.

Questo era il principale obiettivo dei creatori di Pepperstone, ovvero permettere ai trader di operare con prezzi reali e non prezzi gonfiati o in qualche modo alterati.

Se cerchi un broker con spread bassi, Pepperstone fa al caso tuo. Sulle piattaforme Metatrader 4 e 5 il broker applica spread variabili e in condizioni di alta liquidità molti asset possono arrivare a zero spread se hai aperto un conto Razor con Pepperstone.

L’assenza di spread implica un grande risparmio per il trader, ma allo stesso tempo è possibile che il broker applichi commissioni. Non si tratta di una truffa, è semplicemente il guadagno del broker e che ti consente di operare a spread bassi e alcune volte nulli!

Anche se è un broker australiano, Pepperstone applica le normative ESMA sui conti retail, dunque per i trader al dettaglio la leva massima è pari a 30:1.

Con Pepperstone puoi operare con i CFD sui seguenti mercati:

Forex

Indici

Azioni

Materie Prime

Criptovalute

Indici valutari.

Pepperstone: conto Standard e conto Razor

Abbiamo parlato di conto Razor, che cos’è? In questo paragrafo parleremo dei conti offerti da Pepperstone: conto Standard e conto Razor.

Il conto Standard non applica commissioni, ma ha spread più alti rispetto al conto Razor. Su entrambi i conti sono permessi scalping ed hedging, così come gli Expert Advisor.

Il deposito minimo su Pepperstone è di 200€. Ciò vale per entrambi i conti.

Le commissioni sul conto Razor sono a partire da 5,23€. Ricordiamo che in molti casi lo spread è pari a zero e dunque la commissione fissa è l’unico costo che dovrai sostenere.

Piattaforme di trading

Pepperstone Metatrader 4

Pepperstone permette di operare attraverso diverse piattaforme di trading, per l’esattezza:

Metatrader 4

Metatrader 5

cTrader

ZuluTrade.

Le piattaforme Metatrader 4 e 5 sono molto famose nella comunità dei trader perché molti broker le utilizzano, non solo Pepperstone. Qui puoi accedere a diversi indicatori e strumenti di trading che ti saranno utili nella comprensione del trend di mercato.

Se vuoi saperne di più entrambe le piattaforme leggi il nostro approfondimento qui >>> Tutorial alla piattaforma di Metatrader 4 – 5

La piattaforma cTrader è allo stesso modo molto interessante perché offre molte funzionalità che ti possono aiutare, come i grafici separabili per monitor multipli e tanto altro ancora.

La ZuluTrade è una piattaforma esterna che consente ai trader di fare copytrading e social trading. Per iniziare a utilizzarla devi avere già un conto Pepperstone.

Conto demo e reale

Puoi iniziare su Pepperstone con un conto demo o un conto reale. In entrambi i casi il processo di iscrizione è molto rapido e trasparente.

Con il conto demo potrai fare pratica sui mercati senza alcun rischio ed è totalmente gratuito. Il periodo di prova dura 30 giorni durante i quali potrai operare su una delle piattaforme di Pepperstone e capire se non solo il broker, ma anche il mondo del trading online possa fare per te!

Se ti senti già pronto puoi aprire un conto reale. Per iniziare devi depositare 200€, in questo caso i controlli sono leggermente più serrati rispetto al conto demo, dal momento che per la normativa vigente Pepperstone è tenuto a verificare la tua identità.

Come depositare su Pepperstone? Puoi utilizzare una carta di credito o prepagata con circuito di pagamento Visa e MasterCard o in alternativa un bonifico bancario.

Come aprire un conto su Pepperstone? Clicca qui sotto e segui le istruzioni!

Opinioni su Pepperstone

Le nostre opinioni su Pepperstone sono positive, pensiamo sia un broker serio ed affidabile, che offre una gran varietà di piattaforme.

Pepperstone è particolarmente indicato per chi preferisce aprire molte operazioni di trading per via dell‘assenza dello spread in molti casi. Quindi se fai trading intraday o sei uno scalper dovresti valutare Pepperstone come tuo broker di riferimento.

Infine il deposito minimo di 200€ è abbastanza accessibile a tutti, mentre il conto demo è gratuito, anche se limitato a 30 giorni di prova.