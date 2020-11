IC Markets opinioni e recensione broker forex, CFD, social trading

In questa guida analizzeremo in modo semplice, ma dettagliato, il broker IC Markets, piattaforma di social trading Forex e CFD adatto a tutti i trader che vogliono investire nel trading online in maniera semplice, veloce ed efficace.

Fare trading con i CFD e con il broker IC Markets al giorno d’oggi risulta essere un’ottima scelta, dato che è un broker forex regolamentato dall’autorità australiana ASIC e dalla CySEC. Non si riportano reclami in merito ad una possibile truffa o violazioni delle normative. Inoltre fare trading con i CFD e con IC Markets, vuol dire fare trading con bassi costi di transazione in aggiunta ad un conto demo illimitato molto importante per tutti i trader, dai novizi ai veterani.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

Indice[ Nascondi Cos’è IC Markets IC Markets: broker regolamentato ASIC IC Market: Truffa o sicurezza di trading? IC Markets: piattaforma di trading online IC Markets: piattaforma mobile IC Markets piattaforma di social trading IC Markets Myfxbook AutoTrade IC Markets: conto demo e conto reale di trading IC Markets Conto Standard IC Markets Conto True ECN IC Markets Conto cTrader ECN IC Markets conto islamico IC Markets: conto demo IC Markets: Asset negoziabili Come depositare e prelevare su IC Markets Assistenza clienti IC Markets: opinioni conclusive

Cos’è IC Markets

IC Markets è un broker Forex e CFD fondato nel 2007, adatto a tutti i trader grazie anche alla piattaforma di social trading, molto apprezzata e ricercata. Questo marchio è di proprietà della International Capital Markets PTY, società con sede a Sydney, in Australia, che offre principalmente servizi di intermediazione on-line per tutti i trader che vogliono fare Forex trading, con la possibilità di scegliere tra futures, indici e commodities.

IC Markets: broker regolamentato ASIC

IC Markets, come abbiamo detto, è un broker con licenza australiana – regolato dalla Australian Securities & Investments Commission (ASIC) , con regolare licenza n° 335692.

Per chi non lo sapesse, l’ASIC è tra gli organismi di regolamentazione Forex più severe al mondo. Per i broker ottenere questa licenza è un pregio in termini di sicurezza ed affidabilità, in quanto garantisce un elevato livello di protezione contro le frodi per i tutti i trader.

Come previsto dal regolamento ASIC, IC Markets, pubblica un Product Disclosure Statement e una guida sui servizi finanziari. Entrambe dovrebbero essere lette con attenzione prima di essere accettate e firmate dal trader. Infine, integra i propri processi di business con il fine di garantire la conformità alle normative.

IC Markets è membro del Financial Ombudsman Service (FOS), un organismo indipendente a disposizione dei trader, che non ha costi di servizio e che accoglie tutti i reclami dei trader in merito alle aziende aderenti. In questo modo, la FOS potrà procedere ad una valutazione indipendente del reclamo a conclusione del quale poi emetterà una decisione in merito alla denuncia, per altro vincolante per IC Markets, il quale si vede costretto ad accettare tale decisione.

IC Market: Truffa o sicurezza di trading?

Da quanto fin qui detto, possiamo notare, che essendo IC Markets un broker regolamentato, non lo possiamo definire una truffa, poiché in aggiunta a quanto fin qui detto, il broker detiene tutti i conti dei clienti segregati, quindi per dirla in parole povere: i soldi del cliente non finiscono mai mischiati con i soldi del broker (ergo, il broker non può imposessarsi del vostro denaro). Le banche scelte da IC Market sono la Australian Banks, National Australia Bank (NAB) e la Westpac Banking Corporation (Westpac).

Quindi se vi state chiedendo se sia conveniente fare trading con IC Markets, la risposta non può che essere positiva.

IC Markets: piattaforma di trading online

Tutti i trader che scelgono di fare trading con il broker IC Markets possono scegliere di fare trading utilizzando una delle seguenti piattaforme di trading:

MetaTrader4: la piattaforma di trading più famosa ed utilizzata al mondo;

MetaTader 5 : piattaforma aggiornata della versione precedente MT4 con aggiunta di nuovi sistemi integrati;

piattaforma aggiornata della versione precedente MT4 con aggiunta di nuovi sistemi integrati; cTrader: piattaforma web based, con server nel LD5 IBX Equinix Data Center a Londra, accessibile da qualsiasi luogo;

multi account manager (MAM/PAMM);

piattaforme FIX API.

Piattaforma MetaTrader4

Questa piattaforma è definita come la più popolare piattaforma di trading Forex, utilizzata dalla maggior parte dei broker e preferita dai trader di tutto il mondo. Grazie alla sua flessibilità e alla sua personalizzazione in aggiunta alla sua stabilità di trading, tutti i trader possono operare in modo semplice e sicuro. Metatrader 4 è adatta non solo ai trader esperti, ma è anche consigliata per i trader principianti, grazie alla sua interfaccia estremamente immediata e completa. Questo permette di monitorare gli ordini e gestirli con grande velocità.

Grazie alla funzione One Click Trading è possibile migliorare notevolmente le performance di MetaTrader 4. Tutti i trader, possono acquistare o vendere direttamente con un clic, oppure eseguire complessi modelli predefiniti di ordine sempre tramite un clic.

Questa piattaforma di trading è consigliata per tutti i trader che operano con alte frequenze e che effettuano scalping.

Piattaforma MetaTader 5

MetaTrader 5 è la nuova piattaforma di trading progettata da MetaQuotes, e non la si deve intendere solo come una versione aggiornata di MetaTrader 4; al contrario, è completamente nuova ed è stata progettata per consentire a tutti i trader di accedere direttamente a diversi mercati con funzioni non disponibile nella versione MetaTrader 4.

Differenze tra MT4 e MT5

Piattaforma cTrader

Si tratta di una piattaforma ECN innovativa, progettata ed ottimizzata specificatamente per negoziare nel mercato Forex e con i metalli. Il principale punto di forza della piattaforma cTrader è la combinazione di velocità e funzioni avanzate. Noi la consigliamo per tutti i trader che vogliono fare trading intraday, daytraders e per investitori con esperienza. Non è consigliata per trader principianti. Con questa piattaforma tutti i trader possono eseguire gli ordini velocemente in maniera semplice e veloce, grazie all’applicazione web based (quindi nessuna necessità di download).

Piattaforma multi account manager MAM/PAMM.

Rappresenta una piattaforma di trading ideale per chi vuole fare trading gestendo diversi asset e diversificando il proprio portfolio. Questa piattaforma permette di gestire contemporaneamente diversi portafogli e diversi account attraverso una sola piattaforma di trading, permettendo anche l’utilizzo degli Expert Advisor. La piattaforma multi account combina insieme flessibilità e velocità, ed è interfacciabile con la MT4.

Piattaforma di trading FIX API.

Infine, questa piattaforma è pensata per tutti i trader che gestiscono grandi volumi di transazioni e per tutti i clienti istituzionali. La caratteristica principale è quella di possedere alta velocità di trading e bassa latenza, i quali garantiscono il livello di prestazioni necessario agli investitori di un certo livello.

I requisiti indispensabili per accedere ed utilizzare questa piattaforma sono:

volume minimo di trading di $ 500 milioni al mese;

tariffe minime di $ 20 al milione;

margini a partire dal’1%.

IC Markets: piattaforma mobile

IC Markets permette anche di fare trading in completa mobilità grazie alle numerosissime piattaforme di trading mobile. In questo caso, è possibile optare per la piattaforma di trading mobile per iphone e per sistema android. Le piattaforme mobile offrono la possibilità di fare trading con una velocità di esecuzione senza precedenti direttamente da iPhone o iPad, sfruttando per esempio la famosa Metatrader4.

Il risultato è sensazionale! Una piattaforma di forex trading mobile che offre una flessibilità illimitata senza compromettere la velocità di esecuzione o la qualità. Inoltre con la piattaforma mobile, sarà possibile personalizzare i layout, grafici e effettuare analisi avanzate.

Utilizzando la piattaforma mobile, i trader avranno accesso immediato a tutti i mercati finanziari con la possibilità di gestire completamente un portafoglio in movimento, ricco di diversi asset e opzioni.

IC Markets piattaforma di social trading

IC Markets è anche piattaforma social trading, grazie alla quale tutti i trader possono fare trading non solo condividendo le informazioni, ma anche tramite i sistemi Myfxbook AutoTrade, Signal Trader e Zulu Trader, partecipando interattivamente alle diverse attività di trading che si svolgono.

Questa funzione, in aggiunta alla piattaforma di social trading, permette a tutti i trader di poter diventare dei Guru Trader. In questo modo i trader meno esperti possono partecipare al social trading, copiando le operazioni svolte dai trader più esperti tramite la funzionalità copy-trader. Svolgendo le stesse operazioni di trader con maggiore esperienza, è ovvio che le performance anche dei trader meno esperti possono migliorare in un battibaleno!

Inoltre, con la funzione del social trading, tutti i trader possono esaminare tutte le operazioni effettuate dai GURU (i trader professionisti con maggiore performance di successo nelle proprie operazioni), ma possono anche scegliere le operazioni da copiare e la percentuale di capitale che vogliono investire su ogni singola operazione copiata.

IC Markets Myfxbook AutoTrade

IC Markets offre a tutti i trader la possibilità, oltre al social trading, di fare AutoTrade. Stiamo parlando dell’account disponibile per il copy trading, poiché permette a tutti i trader di copiare le operazioni di qualsiasi sistema e qualsiasi trader. Inoltre, questa funzione non è soggetta a nessuna commissione o a nessun pagamento, come invece accade per altre piattaforme di trading.

Autotrade funziona interamente online, ovvero non vi è bisogno di installare nessun software. Basta collegare la piattaforma prescelta all’account Myfxbook e selezionare il sistema/trader che si desidera copiare.

Perché Myfxbook AutoTrade è diverso?

Come aprire un account Myfxbook AutoTrade?

È possibile aprire un nuovo account Myfxbook AutoTrade in due semplici passaggi, che richiedono solo un paio di minuti.

Aprire un nuovo account AutoTrade Trading per nuovi clienti, e seguire la procedura guidata; Aprire un account clienti esistenti, accedendo all’area riservata e selezionare “aprire un nuovo account dal vivo”.

A questo punto, il vostro account è stato creato; adesso bisogna solo collegarlo al Myfxbook AutoTrade, e per farlo basta selezionare la voce di menu “richiesta di assistenza” e digitare “Myfxbook AutoTrade” e fare clic su “Invia“.

IC Markets: conto demo e conto reale di trading

In questa sezione, ci occuperemo delle differenti tipologie di conto messe a disposizione, oltre che del deposito minimo.

L’offerta messa in campo da IC Markets sulle tipologie di conti è una delle migliori presenti sul mercato, sia dal punto di vista della varietà dei conti, sia per le condizioni di accesso ai conti di trading.

Al momento IC Markets, propone 3 differenti tipologie di account, grazie ai quali riesce a coprire tutte le esigenze dei trader, anche dei più esigenti, uniformando semplicità e professionalità;

Conto standard;

Conto True ECN;

Conto cTrader ECN.

IC Markets Conto Standard

Questo conto lo possiamo definire come il conto di trading base, adatto a tutti i trader o investitori retail. Il conto Standard IC Markets prevede un deposito minimo di $ 200, e la possibilità di fare trading con zero commissioni e con un basso spread che parte da 1.0 pip.

IC Markets Conto True ECN

Questo è il conto per eccellenza, su cui IC Markets ha puntato tantissimo; lo possiamo definire come il vero account ECN, il quale propone spread bassi o pari a 0.0 pip e commissioni di $ 3.50 per lotto. Anche per questa tipologia di conto il deposito minimo è di $ 200.

IC Markets Conto cTrader ECN

Questo conto, richiede un deposito minimo di $ 1000, per il quale il trader paga una commissione di $ 3.00 per $ 100 k con spread inversi a partire da -0.3 pip.

Questo particolare conto non è un conto adatto a tutti, ma è consigliato solo per i trader esperti e per coloro che fanno daytrader e scalping. Questo conto implica l’utilizzo della sola piattaforma cTrader.

IC Markets conto islamico

Il conto IC Markets offre anche la possibilità di aprire un conto islamico, (noto anche come account gratuiti Swap o conti Sharia Forex) per tutti i trader che non possono guadagnare o pagare gli interessi a causa delle loro convinzioni religiose.

Al fine di determinare l’idoneità di un cliente per un account gratuito di swap, il broker potrà richiedere la documentazione per verificare effettivamente la fede del cliente. Sfortunatamente, può anche succedere che la domanda di apertura del conto venga respinta senza fornire motivazioni.

Anche questo conto, come i precedenti, offre le migliori condizioni di trading, permettendo di ottenere un vantaggio competitivo, pur essendo compatibile al 100% con le leggi della Sharia. Ricordiamo che questa tipologia di account non è soggetta a interessi sulle operazioni svolte.

IC Markets: conto demo

Di particolare importanza per i nuovi operatori, ma anche per i trader più esperti, è il conto demo. Precisiamo fin da subito che il conto demo è a tempo illimitato, quindi una volta aperto l’account demo, questo non vi verrà chiuso o non avrà scadenza. Anche se può sembrare scontato, non lo è affatto! E’ una caratteristica insolita ma molto importante, per altro molto apprezzata dai trader principianti, i quali possono imparare a fare trading, testare la piattaforma, pianificare le loro strategie di trading e non sono pressati dalla fretta di una possibile scadenza del conto demo.

In questo caso, tutti i trader possono fare la loro esperienza di trading e studiare tranquillamente le loro mosse prima di passare ad un conto reale. Imparare a fare trading non è semplice ed il conto demo illimitato è la soluzione adatta.

E’ molto importante avere quindi la possibilità di fare esperienza e pratica prima di rischiare soldi veri. Per questo, anche i trader esperti apprezzano questa funzione, perchè possono sempre testare e perfezionare nuove strategie di trading, senza perdere il proprio denaro.

IC Markets: Asset negoziabili

A prescindere dal tipo di conto scelto, tutti i trader possono optare per fare trading scegliendo tra diversi asset disponibili, come ad esempio:

possibilità di scegliere tra oltre 64 coppie di valute;

indici;

metalli;

CFD.

A prescindere dal tipo di asset selezionato, tutti i trader possono fare trading senza limiti sulla dimensione dei lotti negoziabili. In questi casi, tutti i trader possono negoziare lotti, mini lotti e micro lotti. E’ ancora possibile fare scalping e hedging. Tutti i trader che vogliono aprire un conto di trading possono optare per farlo con una delle seguenti valute:

USD;

AUD;

EUR;

GBP;

SGD;

HKD;

NZD;

JPY;

CHF;

CAD.

Come depositare e prelevare su IC Markets

Tutti i trader che decidono di aprire un conto di trading con IC Markets, possono optare per aprire un conto reale depositando il capitale richiesto con uno dei seguenti metodi di seguito riportati:

bonifici bancari;

carte di credito;

carte di debito;

Webmoney;

Neteller;

BPAY;

FasaPay;

China Union Pay.

Riteniamo indispensabile avvisare tutti i trader che in caso di apertura di un conto di trading utilizzando una delle opzioni di prelievo e pagamento sopra descritte, si deve prestare particolare attenzione al fatto che alcune di esse possono comportare spese di transazione più elevate rispetto ad altre opzioni.

Ad esempio, le transazioni con carte di credito in genere richiedono una tassa in percentuale al denaro che viene trasferito. Per tal motivo dovrebbe essere utilizzato solamente per finanziare gli importi più bassi.

Assistenza clienti

IC Markets: opinioni conclusive

Dopo questa recensione vogliamo lasciarvi con una nostra considerazione finale sul broker. Vi possiamo dire con tutta franchezza che il broker IC Markets, al pari di altri broker di social trading come eToro, ha tutte le carte in regola per essere definito un broker Forex eccellente. Inoltre, essendo anche regolamentato garantisce tutti i fondi di trading dei trader registrati. Il conto demo illimitato, e le diverse piattaforme di trading, maggiori rispetto a quelle che offrono altri broker, fanno del broker IC Markets un broker unico, completo ed affidabile.

Apri un conto demo su IC MARKETS – Clicca Qui ->>