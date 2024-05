Home Forex » Migliori Broker Forex eToro truffa o no? Come verificare se è affidabile e autorizzato

eToro è il broker di trading online dalle capacità innovative, che si reinventa sempre e che offre un sistema di trading alla portata di tutti. Molti si sono chiesti se eToro è una truffa o no, ma la risposta non può che essere negativa. Il suo obiettivo, come a breve vedrai è quello di trasformare il settore della gestione patrimoniale tradizionale, in settore di social trading, il cui obiettivo è aprire i mercati finanziari a tutti i trader, ovunque essi siano. Infatti eToro è presente sul mercato da oltre un decennio, tanto che viene considerato come leader della rivoluzione globale Fintech.

Lo possiamo definire come il network leader mondiale del social trading, dove milioni di utenti si registrano ogni giorno e scelgono di investire con una vasta varietà di strumenti innovativi di trading.

eToro truffa? Decisamente no e in questa guida spiegheremo come verificare se questo broker è autorizzato e soprattutto se è affidabile.

Possiamo già anticipare che in entrambi i casi si tratta di due operazioni molto semplici da eseguire e alla portata di tutti.

etoro social trading

eToro trading online: storia

2007: viene creata la piattaforma visuale FX trading

Definita come la prima interazione di eToro, essa è una piattaforma di trading online tale da rendere il trading facile a tutti i trader, semplice da comprendere e per certi versi anche divertente; tutto questo perché sono utilizzate delle rappresentazioni grafiche sui vari strumenti finanziari.

2009: nasce la piattaforma WebTrader

Si tratta del primo sistema di trading incentrato su di una piattaforma all’avanguardia, intuitiva, la quale permette a tutti i trader di investire sull’asset finanziario online.

WebTrader include la maggior parte degli strumenti professionali, a prescindere che siate dei trader esperti o principianti.

2010: la piattaforma si evolve e diventa OpenBook

Si tratta della prima piattaforma di social trading presente al mondo. Essa permette a tutti i trader di aderire alla rivoluzione Fintech che permette a tutti i trader di copiare altri trader di successo con l’utilizzo dell’innovativa funzionalità CopyTrader.

Tutto il sistema di trading incentrato su questa piattaforma ha attirato l’attenzione globale di tutti i trader tanto che è stata vincitrice del premio Finovate Europe Best of Show nel 2011.

2012: nasce la prima app mobile eToro

Per mezzo dell’innovazione tecnologia, il trading online diventa mobile. eToro permette di fare trading con la WebTrader o l’OpenBook su app mobile. Per mezzo dello smartphone Apple o Android, i trader potranno eseguire tutte le attività di trading direttamente su piattaforma mobile.

2013: si amplia il settore degli asset

Vengono introdotte per la prima volta in eToro le azioni che si vanno a sommare alle materie prime, valute e gli altri asset già presenti su eToro.

Le azioni, come gli altri asset, sono negoziabili tramite CFD, ovvero contratti per differenza, che consentono ai trader di diversificare ulteriormente tutti i portafogli e allo stesso tempo di investire nel mercato azionario globale.

2015: eToro si evolve ancora

Il broker integra le capacità di trading online di WebTrader con le funzionalità di social trading legate all’OpenBook grazie ad un’interfaccia intuitiva e innovativa.

2016: Viene introdotto per la prima volta il CopyPortfolios, noti in precedenza come CopyFunds.

Si tratta di un prodotto d’investimento tematico a lungo termine. Tutti i CopyPortfolios non sono altro che dei portafogli gestiti che raggruppano i Top Traders o diversi asset sotto una predeterminata strategia di mercato.

La maggior parte dei CopyPortfolios offerti vengono gestiti da motori di apprendimento automatico che mirano a generare un rendimento massimo in un dato momento.

2017: nasce il trading CFD su criptovalute eToro

Per la prima volta il broker introduce la possibilità di speculare sulle criptovalute. Questo vuol dire che tutti i trader possono investire e fare trading su Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin, e altre Altcoin.

2018: Piattaforma di trading di criptovalute USA

eToro inizia la Fase 1 di rivoluzione offrendo a tutti i trader la possibilità di investire sul mercato USA. Questo vuol dire offrire anche ai clienti statunitensi la possibilità di tradare (per il momento) asset come le criptovalute.

Perché scegliere eToro? Vantaggi

Molti sono i trader che scelgono di investire e fare trading online con eToro. Lo fanno perché offre loro la possibilità di investire con piattaforme di trading semplici e innovativi.

Infatti, come visto in precedenza dalla sua storia, eToro è dal 2007 che permette a tutti i trader di investire attuando delle misure concrete atte a garantire l’accesso a tutti. La piattaforma, pertanto, è resa accessibile a tutti i trader che vogliono investire online. Lo possono fare mantenendo un equilibrio tra trader di primo livello e trader di più esperti.

Oggi possiamo dire che eToro si conferma come piattaforma leader di social trading a livello globale.

Esso permette d’investire con operazioni di breve termine ovvero day trader o anche con operazioni di lungo termine e fare trading grazie al sistema innovativo CopyPortfolios. Quest’ultimo rappresenta un portafoglio tematico completamente gestito.

eToro sa bene anche che tutti i trader per natura sono diversi. Questo vuol dire che essendo propensi al rischio in misura differente, deve offrire loro delle soluzioni di investimento differente. Questo vuol dire offrire loro strumenti con rischio basso e elevato in base alle caratteristiche del trader.

Le funzioni di eToro sono facili da usare e accessibili a tutti, come anche lo sono le informazioni della piattaforma presenti all’interno dell’interfaccia web e dell’app mobile. Ecco anche il motivo per il quale oltre 6 milioni di trader in tutto il mondo hanno scelto eToro come piattaforma di trading preferita.

Apri un conto Trading demo gratuito su eToro e sfrutta il Social Trading!

eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.

eToro truffa? Decisamente no! Cos’è il Social trading?

eToro è la prima piattaforma ad offrire la funzione social trading, una funzione semplice che permette ai trader di trarre vantaggio dalle conoscenze collettive della sua vasta rete di trader.

Tutto il sistema di social trading si basa sul CopyTrader, il newsfeed social, e il programma Popular Investor che permette di sfruttare appieno le potenzialità della piattaforma di social trading di ultima generazione.

Qui sono presenti numerosi trader di successo i quali utilizzano la piattaforma al fine di condividere le loro strategie. In pratica, tutti i trader che operano con eToro, possono usufruire di tutti gli strumenti offerti dallo stesso con il chiaro intento di perseguire i loro obiettivi finanziari.

Copy trader eToro (Copia dei trader)

Grazie alla funzione CopyTrader eToro, i trader possono automatizzare alcune delle loro abitudini di trading. Vi spiegheremo anche in questo caso come non sia una truffa di eToro, ma un’opportunità per tanti trader.

Attivando questa funzione, il sistema copia le operazioni di trading legate ai trader esperti. Sarete voi a gestire l’investimento; sarete voi a decidere la parte di fondi che vorrete depositare e allo stesso tempo beneficiare della loro esperienza al fine di ampliare le vostre conoscenze.

Grazie al sistema CopyTrading e alla sua funzionalità, tutti i trader che hanno aperto un conto demo o reale, permettono di offrire delle istruzioni e quindi generare automaticamente un ordine per il vostro account basato sulla scelta di transazioni eseguite da un altro utente eToro (il “Trader principale”).

Per mezzo della funzionalità CopyTrading vi viene fornita da eToro Europe ma solo a seguito di attenta valutazione del vostro profilo e di idoneità sulla base anche delle informazioni fornite.

Ovviamente il tutto potrebbe anche portare a delle limitazioni delle vostre attività di CopyTrading. In breve, l’accesso a CopyTrading non è scontato come anche non è scontato il guadagno. Le operazioni di trading sono molto rischiose e potreste anche perdere l’intero capitale investito.

Popular Investor eToro

eToro ha fatto molto di più; considerando l’efficienza dei suoi trader e del programma copy trader, ha unito la funzione CopyTrader al programma Popular Investor ovvero il nuovo strumento finanziario denominato CopyPortfolios.

Si tratta di prodotti d’investimento che utilizzano un sofisticato algoritmo al fine di aggregare la conoscenza collettiva dei trader iscritti su eToro, che hanno riscosso maggior successo, all’interno di un unico portafoglio. Questo è un portafoglio completamente nuovo, gestito, s cui vale la pena puntare diversificando il portafoglio.

eToro Social News Feed

Si tratta di un’altra caratteristica esclusiva di eToro. Il social News Feed personalizzato permette di integrare elementi del mondo dei social media e del trading online. Lo possiamo definire come uno strumento che vi aiuta a seguire gli strumenti finanziari di vostro interesse o anche i trader che vi interessano.

Infine esso vi permette di interagire con gli altri membri della community eToro e allo stesso tempo vi permette di aprire discussioni e condividere esperienze di trading con tutti i trader. Allo stesso modo di come avviene per le normali reti social, è possibile:

pubblicare aggiornamenti e anche taggare gli strumenti o le persone di cui stai chattando; condividere post sul vostro feed; commentare i post degli altri; creare gradualmente un feed che si adatti ai vostri interessi di trading e d’investimento.

Sulla piattaforma eToro potrete ricevere anche notifiche relative all’utente che copi, quando ad esempio scrive un nuovo post, quando un asset della tua Lista Preferiti diventa volatile e molti altri importanti aggiornamenti.

Tutte le notifiche sono visualizzate sulla piattaforma Web e anche tramite notifiche push direttamente su dispositivo mobile.

eToro truffa? Assolutamente no! Scopri i CopyPortfolios

Si tratta di prodotto di investimento di nuova generazione; questo vi permette di scegliere tra due differenti tipologie di CopyPortfolio:

Top Trader CopyPortfolios: comprendente i trader con le performance migliori e più stabili in eToro;

Market CopyPortfolios: riuniscono CFD in azioni, materie prime o ETF sulla base di una comune strategia di mercato.

Nel caso dei CopyPortfolios essi sono proposti con lo scopo di aiutare gli investitori a minimizzare i rischi di lungo termine e allo stesso tempo promuovere le opportunità di crescita, portando il copy trading al livello successivo e creando degli investimenti diversificati.

Tutto quello che dovete fare è:

Scegli il CopyPortfolio più adatto alla tua strategia;

Inserire l’importo che volete investire;

Fare clic sul pulsante “Investi” e avrete il vostro portafoglio già pronto.

Differenza tra Top Trader CopyPortfolio eToro e Market CopyPortfolio eToro

Investire su eToro

A questo punto non ci resta che analizzare quelle che sono le differenze tra Top Trader CopyPortfolio e Market CopyPortfolio.

Nel primo caso, si tratta di un portafoglio di soli trader, all’interno del quale ciascun trader viene copiato come parte del vostro portafoglio. Esso viene selezionato in base alla strategia del CopyPortfolio.

Il Market CopyPortfolio è invece composto da soli asset finanziari e non da trader; questo vuol dire che il portafoglio può essere composto da:

Azioni;

ETF;

Indici;

Materie prime;

Valute.

Con il CopyPortfolio vuol dire aprire molte posizioni sottostanti; per tale motivo l’investimento minimo necessario è di $ 5.000. Questi prevedono anche un investimento di medio o lungo termine.

Come verificare se eToro è autorizzato (e quindi non è una truffa)

Molti si chiedono se eToro truffa o no. La risposta non può che essere negativa, in quanto tutti i trader che hanno provato questa piattaforma sono rimasti soddisfatti e sono i primi a consigliarla.

eToro è un broker regolamentato con una piattaforma di trading semplice e intuitiva. Questo non vuol dire che il trading online è semplice, tutt’altro. Infatti, il trading online implica dei rischi. eToro sa bene questo ed è anche per tale motivo che desidera informare tutti i suoi clienti su tale pericolo.

Per far questo offre loro diverse funzioni legate al trading responsabile. Per altro eToro è completamente regolamentato dalla CySEC, dalla FCA e dall’ASIC.

Tutti i trader dunque possono scegliere di investire con questo broker in modo completamente sicuro. Anche i trader inesperti possono investire con esso, in quanto, sono essi stessi, i primi a ricevere assistenza durante le loro prime operazioni di trading online.

Nel caso di trader esperti, invece, questi potranno usufruire di funzioni di gestione del rischio tale da aiutarli a fare trading in modo intelligente e responsabile.

Notate anche che eToro adotta tutte le precauzioni necessarie al fine di mantenere le informazioni personali dei trader sicure. Allo stesso modo, tutti i fondi dei propri clienti saranno sicuri e protetti in quanto depositati in fondi differenti rispetto a quelli del broker.

Infine preme sottolineare che eToro utilizza i più elevati standard di sicurezza informatica e i fondi dei clienti sono tenuti al sicuro in istituti bancari europei di primo livello.

eToro truffa? Licenza e regolamentazione

Abbiamo detto che non è vero che eToro truffa ed invece è un broker regolamentato ed autorizzato da diversi enti internazionali. Nello specifico, i servizi di intermediazione eToro sono forniti da eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”), ovvero una società cipriota d’investimenti registrata (Cypriot Investment Firm – CIF) con n° registrazione HE20058. Da qui ne deriva che eToro Europe è regolata dalla Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) con n° licenza 109/10.

Per quanto riguarda invece il Regno Unito, eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”), presenta il seguente n° registrazione 7973792. Anche in questo caso, il broker è autorizzata e regolamentato. Nello specifico, l’ente di regolamentazione è la Financial Conduct Authority (FCA), con n° 583263.

eToro Europe ed eToro UK operano entrambe secondo quanto disposto dalla Direttiva MIFID inerente ai Mercati degli Strumenti Finanziari.

In Australia, invece, i servizi e i prodotti eToro sono gestiti dalla eToro AUS Capital Pty Ltd. (“eToro Australia”), ABN 66 612 791 803 con Licenza Australiana di Servizi Finanziari (AFSL) 491139 emessa dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC), e regolamentata ai sensi del Corporations Act (Commonwealth).

eToro è affidabile: trasparenza di trading online

Se per verificare se eToro è autorizzato o meno basta andare a fare una veloce ricerca sul sito dello stesso broker, l’attestazione di affidabilità è più complessa e richiede una certa esperienza con la stessa piattaforma trading.

Al momento, il sistema migliore per far sì che i trader usufruiscano di tutti i vantaggi eToro messi a disposizione dalla piattaforma e dalla funzione social, è quella di essere informati in modo trasparente su tutto.

Essi devono disporre di tutte le informazioni necessarie perché possano effettuare nel migliore dei modi le loro operazioni di trading online.

eToro, offre a tutti i trader un profilo cliente libero, ovvero un profilo che può essere analizzato da tutti i trader e che potrà essere anche copiato. Ovviamente non si tratta di dati sensibili ma solo di dati inerenti alle performance di trading. Essendo un profilo pubblico, tutti i trader inesperti, possono visualizzare le informazioni utili come ad esempio:

prestazioni passate;

guadagno;

punteggio di rischio;

diversificazione del portafoglio, ecc.

Categorizzazione dei clienti

eToro, essendo un broker che rispetta la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), deve categorizzazione i propri clienti suddividendoli in:

Clienti Retail;

Clienti Professionali;

Controparti ammissibili.

Quando si apre un account di trading, eToro classifica i clienti come:

Retail

Se sono dei trader alle prime armi, offrendo loro una maggiore protezione come ad esempio:

il diritto a Fondo di compensazione investitore;

Migliore esecuzione;

Salvaguardia degli asset, ecc.

Clienti professionali

Sono tali i clienti retail che hanno maturato una certa esperienza di trading. Essendo tale, possono richiedere la riclassificazione per iscritto a eToro, secondo i casi e secondo delle specifiche condizioni.

Per tale motivo, possiamo definire come cliente professionale quel soggetto che ha maturato esperienza, conoscenze e competenze sufficienti a prendere autonomamente decisioni di investimento e valutare correttamente i rischi a cui si espone.

Controparti ammissibili

Definiti tale quei clienti professionali o anche le persone giuridiche che forniscono servizi di investimento che prevedono la ricezione e trasmissione o l’esecuzione di ordini. Per questi soggetti è previsto un livello di protezione molto basso.

eToro: assistenza clienti

eToro offre a tutti i suoi utenti un servizio di assistenza clienti eccellente, per altro personalizzabile. Si tratta di un servizio che non tutti i broker offrono a questo livello.

Il servizio assistenza si dice pronto a rispondere alle vostre domande e ad esaudire una vostra qualsiasi richiesta. Tutto il servizio clienti è disponibile 24/5 tanto da consentire ai trader di ricevere assistenza professionale tutte le volte che ne avrete bisogno.

Il broker fornisce a tutti i trader degli esclusivi programmi per fare trading e allo stesso tempo mette loro a disposizione il sistema di aggiornamento finanziario.

Orario Assistenza Clienti: 24 ore / Lunedì – venerdì

eToro UK

Centro mondiale intermediari e assistenza eToro (UK) Ltd.;

24th floor, One Canada Square;

Canary Wharf E14 5AB;

Londra, Regno Unito.

eToro (Europe) Ltd.

KIBC: Kanika International Business Center;

7th Floor;

4 Profiti Ilia Street;

Germasogeia, Limassol, Cipro 4046.

Fax: +44-866-350-0881

eToro USA LLC.

eToro USA LLC.;

221 River St., 9th Floor;

Hoboken NJ 07030.

eToro AUS

Level 33, Australia Square;

264 George Street;

Sydney NSW 2000;

Australia;

Email: info@etoro.com.au;

Tel: +61 2 8016 9335

eToro: centro Academy e Formazione

eToro permette a tutti i suoi trader, inesperti e veterani di formarsi sul campo. Tutti i corsi e tutti gli strumenti di trading sono atti a garantire il necessario al fine di diventare un trader o un investitore a lungo termine esperto, con una solida formazione.

Uno degli obiettivi che si prefigge è quello di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria.

Si tratta di corsi incentrati sui trader che non hanno esperienza e in questo modo gli viene facilitato l’ingresso nel mondo del trading online.

Lo possono fare anche per mezzo del conto demo eToro, ovvero un account gratuito di prova che gli permette di fare trading online senza rischiare denaro reale.

Tutti i trader che effettuano la registrazione su eToro possono riceve un account in denaro virtuale, con accredito di $100.000, atto ad esercitare le proprie strategie e perfezionare le proprie abilità prima di iniziare il trading con denaro reale.

Trading Academy eToro

Il broker mette a disposizione dei suoi trader tutti gli strumenti utili per imparare a fare trading CFD. Proprio perché eToro vuole essere il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del trading online, ha creato la Trading Academy. Da qui ne deriva che l’offerta formativa di eToro non ha uguali nel panorama del trading online.

Si tratta di un un’ampia gamma di strumenti d’apprendimento suddivisi in:

Webinar;

Guide;

Video trading.

eToro: asset trading

Per mezzo di eToro è possibile investire sui mercati finanziari tramite CFD. In questo caso, è possibile scegliere di fare trading su differenti categorie:

materie prime;

cripovalute;

valute (Forex);

indici;

ETF.

Ovviamente scegliendo un diverso asset si opta per investire e fare trading con differenti caratteristiche tramite differenti strategie, aprendo posizioni long (ACQUISTA), senza leva su azioni e criptovalute, o anche aprendo posizioni short (VENDI).

Vantaggi e svantaggi di eToro

Piattaforma di trading semplice e innovativa;

Broker regolamentato ed autorizzato;

Social trading;

Copy trader;

Account demo;

Account reale da 100$;

Servizio clienti;

Trading CFD;

Strumenti didattici;

Strumenti di formazione base;

Spread vantaggiosi;

Effetto leva controllato.

Come prelevare su eToro?

eToro vi permette di effettuare depositi e prelievi sul conto reale. Anche in questo caso, preme ricordare che il deposito minimo richiesto è 100$.

eToro permette a tutti i trader di effettuare prelievi e depositi senza vincoli e senza blocchi di nessun tipo. Tutti i depositi e i prelievi possono essere effettuati in una delle seguenti modalità:

bonifico bancario;

carte di credito;

carte di debito;

PayPal.

eToro truffa? Opinioni e considerazioni finali

eToro rappresenta senza ombra di dubbio uno dei migliori broker per il trading online di livello europeo. Si tratta di una piattaforma che garantisce sicurezza, affidabilità e semplicità d’uso. Dunque non è assolutamente vero che eToro truffa!

Oggi sono tanti i trader principianti che utilizzano questa piattaforma in quanto viene data loro la possibilità di copiare, in maniera completamente automatica, quello che fanno gli altri trader esperti. In pratica avete a disposizione una piattaforma demo gratuita e illimitata, senza nessun tipo di vincolo e possiamo dire che è una falsità sostenere che eToro truffa.

Se volete investire denaro reale potete farlo direttamente effettuando un deposito con 50 dollari. Ricordiamo che la piattaforma è completamente gratuita e non ci sono costi o commissioni di nessun tipo.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni che criptoasset, nonché negoziazione di CFD.

Tieni presente che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa fare leva. Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Voi dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di trarre il massimo rischio di perdere i tuoi soldi.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. La cronologia di trading presentata è inferiore a 5 anni interi e potrebbero non essere sufficienti come base per una decisione di investimento.

Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti potrebbe aumentare o giù. Il tuo capitale è a rischio.

Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un’imposta sugli utili.

eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito accuratezza o completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche dell’entità disponibili al pubblico su eToro.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.