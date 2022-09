ActivTrades Recensioni e opinioni sul broker

Chi è alla ricerca di un nuovo broker con cui fare trading online o chi desidera cambiare la propria piattaforma di investimenti finanziari potrebbe puntare con la giusta convinzione su un broker ben consolidato e professionale che da diverso tempo a questa parte sta attirando una crescente attenzione da parte dei trader italiani.

Il nostro riferimento quotidiano è naturalmente quello di ActivTrades, un player presente sul mercato da più di 20 anni e divenuto un vero e proprio punto di riferimento per gli investitori italiani.

In questa nostra recensione cercheremo di comprendere quali siano le caratteristiche di questo broker e per quale motivo non dovresti perdere di vista le sue proposte.

Vedremo insieme che cos’è ActivTrades, se ti puoi fidare di questa piattaforma e come aprire un conto gratuito con questo broker.

ActivTrades Recensione: truffa o è sicuro?

Quando ci si avvicina per la prima volta a un broker online è fondamentale assicurarsi che l’operatore sia regolamentato, sicuro e affidabile.

Purtroppo, nonostante l’attenzione degli investitori su questo tema sia cresciuta drasticamente nel corso degli anni, ancora troppi broker truffaldini si aggirano sul web, mettendo a serio rischio il patrimonio personale di tutti gli investitori.

Fortunatamente, non è questo il caso di ActivTrades, che si dimostra un broker affidabile per il trading online sui CFD e sul Forex.

ActivTrades è infatti il brand con cui agisce la ActivTrades Europe SA, una società autorizzata e regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) del Lussemburgo, con numero di registrazione B232167. A sua volta la società è una sussidiaria della ActivTrades PLC, registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 05367727.

Insomma, si tratta di un broker assolutamente legale e legittimo, di un gruppo europeo che da tempo vanta forti collaborazioni in questo settore.

Peraltro, proprio in virtù delle sue qualità, nel corso della sua lunga presenza sul mercato ActivTrades è riuscita ad ampliare in modo progressivo il ventaglio dei mercati da presidiare, sbarcando anche in Italia, dove ha un ufficio a Milano: anche per questo motivo ci piace ricordare che il broker è uno dei pochi che ha una filiale fisica nel nostro Paese, autorizzata ad operare dalla Consob.

Dunque, il livello di affidabilità del broker è molto alto e, come tale, merita tutta la fiducia che ci sentiamo di dare a un operatore regolamentato.

Come se non fossero sufficienti gli elementi di cui sopra, ricordiamo anche che – trattandosi di un operatore registrato in Lussemburgo – è soggetto all’applicazione dello Schema di Compensazione dei Servizi Finanziari (SIIL): nel raro caso di inadempienza, il fondo interverrà a rimborsare fino a 20 mila euro.

Dove investire con ActivTrades: mercati disponibili

Sancito che ActivTrades è un ottimo broker del quale ci si può fidare, compiamo qualche piccolo passo in avanti per comprendere su quali mercati è possibile fare CFD Trading con ActivTrades.

I mercati con gli asset sottostanti su cui è possibile fare trading con contratti di differenza sono numerosi. Proviamo a sintetizzarli:

Forex :ci sono50 coppie valutarie negoziabili, tra principali, secondarie ed esotiche

:ci sono50 coppie valutarie negoziabili, tra principali, secondarie ed esotiche Indici : possiamo investire in Indici Cash e Forward sui principali indici mondiali, tra cui anche l’italiano FTSE MIB, l’indice di riferimento di Piazza Affari

: possiamo investire in Indici Cash e Forward sui principali indici mondiali, tra cui anche l’italiano FTSE MIB, l’indice di riferimento di Piazza Affari Commodities : sono 12 le materie prime su cui investire tramite CFD

: sono 12 le materie prime su cui investire tramite CFD ETF : molto interessante la possibilità di investire su tutti i più importanti ETF globali

: molto interessante la possibilità di investire su tutti i più importanti ETF globali Azioni: non potevano naturalmente mancare le azioni, con più di 500 CFD su titoli europei e americani tra cui scegliere.

Piattaforme di trading ActivTrades

Ora che abbiamo compreso su cosa possiamo investire in ActivTrades, è bene compiere un piccolo passo in avanti e analizzare attraverso quali piattaforme potremo operare con questo broker.

Anche in questo caso non possiamo che esprimere la giusta soddisfazione nel vedere il broker dare ai propri clienti la possibilità di fare trading con tanti diversi strumenti, di terzi o nativi.

Al momento in cui scriviamo su ActivTrades sono disponibili 3 piattaforme:

ActivTrader : è la piattaforma nativa del broker. Pratica e intuitiva, ha tanti grafici e indicatori che permetteranno di personalizzare le analisi

: è la piattaforma nativa del broker. Pratica e intuitiva, ha tanti grafici e indicatori che permetteranno di personalizzare le analisi MetaTrader 4 : non poteva naturalmente mancare la piattaforma desktop più famosa al mondo, MT4

: non poteva naturalmente mancare la piattaforma desktop più famosa al mondo, MT4 Meta Trader 5: si tratta dell’evoluzione della MT4, con strumenti ancora più avanzati e personalizzabili.

Per quanto intuibile tutte le piattaforme sono disponibili sia per il mobile trading (smartphone o tablet) che per il trading tradizionale da desktop.

Per quanto poi attiene la scelta delle diverse piattaforme, molto dipende dal livello di conoscenza e dalle ambizioni del trader.

Probabilmente la soluzione più semplice per i neofiti è quella di cominciare con la ActivTrader e capire poi se sia o meno sufficiente per esaudire le proprie aspettative di investimento. La MT4 e la MT5 sono infatti destinate prevalentemente a un target di investitori un po’ più avanzato.

In ogni caso, ricordiamo ai nostri lettori che è possibile provare tutte le piattaforme in modalità demo, anche senza registrazione, cliccando qui sotto.

Quanto costa usare ActivTrades: commissioni e spread

Ma quanto è conveniente usare ActivTrades?

Per rispondere a questa domanda non possiamo che compiere un focus sulle commissioni e sugli spread applicati dal broker, al fine di comprendere se sia più o meno conveniente rispetto alle principali alternative.

Ebbene, anche in questo caso non possiamo che spezzare una lancia in favore di ActivTrades che, di fatti, non applica alcuna commissione diretta ed esplicita sulle transazioni di trading.

Dunque, l’unica voce onerosa implicita che può pesare sulla marginalità delle operazioni è quella dello spread bid – ask, come peraltro avviene in tutti i broker e per tutte le asset class (ad eccezione dei CFD sulle azioni, per cui si applicano anche commissioni dello 0,05% del controvalore per quello che riguarda le azioni europee e 0,02 dollari per ogni azione Usa comprata o venduta).

Ciò premesso, l’entità dello spread è legata al tipo di asset sottostante su cui si decide di investire attraverso i contratti per differenza: considerato che per ogni asset ci sono spread diversi, chi volesse approfondire il tema è invitato a consultare le condizioni applicate direttamente sul sito internet del broker.

Per quanto concerne il Forex, per esempio, gli spread sul cambio EUR/USD sono pari a soli 0,5 pips!

Leva finanziaria ActivTrades

Un altro aspetto che merita rilievo nella recensione di ActivTrades è quello legato alla leva finanziaria, ovvero alla possibilità di amplificare i risultati dei propri trade senza però modificare il capitale direttamente impegnato nelle posizioni.

I limiti della leva finanziaria in ActivTrades tengono naturalmente conto di quanto previsto dall’ESMA per i clienti retail, con tali soglie:

Forex: 1:30

Materie Prime: 1:10

Indici di Borsa: 1:20

ETF e azioni: 1:5

Ricorda che l’utilizzo della leva finanziaria dovrebbe essere riservato a quegli investitori che riescono a gestire opportunamente i rischi conseguenti: ad essere amplificati dal leverage, infatti, non sono solamente i profitti, quanto anche le perdite!

Conti di trading ActivTrades

In questa nostra guida a ActivTrades arriviamo a affrontare un altro tema molto importante: quali sono i tipi di conto disponibili su ActivTrades?

Contrariamente a quanto fanno altri broker, ActivTrades dispone di un solo tipo di conto reale, testabile anche in modalità demo.

Proviamo a saperne di più.

Conto demo Activtrades: come funziona?

Iniziamo con il ricordare ancora una volta che ActivTrades, come fa peraltro la stragrande maggioranza dei broker, propone un conto demo ideale per fare pratica.

Come forse puoi già immaginare, si tratta di un account virtuale del tutto identico a quello reale, con la sola differenza che il trading che effettuerai non poggerà sui soldi veri del tuo patrimonio, ma su un plafond di denaro virtuale che il broker ti mette a disposizione per farti le ossa.

In questo senso, c’è un’ottima notizia: con questo broker è infatti sufficiente una semplice richiesta senza registrazione per poter usare il conto demo.

Naturalmente, se sceglierai di aprire il conto senza registrazione, utilizzando questa procedura semplificata, potrai usarlo solo per 3 giorni e con un limite di 10 mila euro di denaro virtuale.

Se invece hai bisogno di più tempo e di più denaro, potrai procedere con l’apertura di un conto demo in modo tradizionale, allungando la durata del test fino a 30 giorni!

Come aprire un conto di trading con ActivTrades

Una volta che hai fatto un po’ di pratica con il conto demo ActivTrades, puoi scegliere di passare al conto di trading reale! Ma come aprirne uno, gratis?

La registrazione è un po’ diversa da quanto fanno gli altri broker, ma non dovrebbe essere troppo complicata per chi, come te, è alla ricerca di un broker di primissimo piano.

Una volta stampato il contratto di apertura del conto di trading, dovrai infatti sottoscriverlo e compilarlo in ogni sua parte, inviandolo poi alla sede italiana del broker via raccomandata o tramite PEC (entrambi i recapiti sono indicati nel contratto).

Probabilmente ti starai domandando per quale motivo ActivTrades richieda questi passaggi e non ti permetta l’apertura completamente online, senza stampe di contratti.

Ebbene, a nostro giudizio questo modo di agire non solamente è una dimostrazione di serietà di questo broker, ma conferma anche un altro vantaggio: avendo sede in Italia, il broker potrà gestire ogni aspetto fiscale del tuo trading!

Inoltre, ti ricordiamo che non devi necessariamente inviare una raccomandata, ma puoi accorciare i tempi tramite l’invio di una PEC.

Depositi e prelievi su ActivTrades

Compiamo dunque un ulteriore passo in avanti nella scoperta dei punti di forza di ActivTrades parlando delle modalità di deposito e di prelevamento.

Una volta aperto il conto reale, infatti, la prima cosa che ti sarà richiesta è di versare almeno 1.000 euro sul conto di trading del broker. Puoi farlo con:

Bonifico bancario

Carta di Credito: Debito Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Portafogli online come Paypal, Skrill, Neteller.

Nel caso in cui tu scelga le carte o i portafogli online, i tempi di trasferimento dei fondi sono istantanei. Nel caso di bonifici bancari dovrai invece attendere 2-3 giorni lavorativi per la contabilizzazione. Tieni anche conto che lo stesso strumento di deposito verrà poi utilizzato per i successivi prelevamenti.

Assistenza clienti ActivTrades

Se leggi da diverso tempo le nostre guide sai bene che riteniamo l’assistenza clienti uno dei principali punti di forza di un broker.

Anche in questo caso ActivTrades merita una citazione molto positiva, considerato che ricorrendo a questo broker potrai ricevere assistenza 24 ore al giorno e 5 giorni su 7. I canali messi a disposizione sono:

Live Chat : disponibile anche su Whatsapp e Telegram

: disponibile anche su Whatsapp e Telegram Email : bisogna compilare il modulo e l’invio della richiesta

: bisogna compilare il modulo e l’invio della richiesta Numero Verde: 800 3220 7653

L’assistenza è fornita in italiano.

Opinioni ActivTrades: cosa ne pensiamo!

A questo punto della nostra recensione dovrebbe essere fin troppo chiaro cosa ne pensiamo di ActivTrades.

Prima di condividerla con i nostri lettori, ci piace però sottolineare come sul sito specializzato TrustPilot questo broker abbia una valutazione complessiva di 4,5 stelle su 5, con un giudizio davvero ottimo per un broker di trading CFD.

Anche noi la pensiamo allo stesso modo: dopo aver lungamente utilizzato i suoi servizi, pensiamo che ActivTrades sia uno dei migliori broker CFD disponibili in Italia.

Dall’ottima assistenza al centro di formazione gratuito, dalla disponibilità delle migliori piattaforme di trading all’efficienza del conto, tutto ci lascia intendere che la scelta nei confronti di questo operatore sia una scelta di successo!

