Front National di Le Pen vince le Regionali in Francia: guai in arrivo per l’euro?

Una vittoria inaspettata e soprattutto schiacciante quella del Front National, partito francese di estrema destra guidato da Marine Le Pen. Una vittoria al tempo stesso anche molto chiacchierata e dibattuta in lungo e largo sia in Francia ma anche all’estero. Per chi non sapesse di che vittoria politica stiamo parlando, ci stiamo riferendo alle elezioni Regionali francesi in corso proprio in queste settimane di primo Dicembre 2015. Una vittoria che potrebbe spianare la strada al partito Front National per le prossime elezioni presidenziali francesi. E se il partito di Marine Le Pen dovesse riuscire a vincere anche le future elezioni presidenziali, quello si che sarebbe un vero problema per l’Eurozona e per la moneta unica.

Vittoria del Front National: non è “colpa” dell’ISIS

Come tutti voi saprete sicuramente, Parigi e l’intera Francia sono state fortemente scosse dai recenti attentati terroristici portati avanti dall’ISIS in questo mese di Novembre 2015 appena passato, primo fra tutti quello al Bataclan. Stragi che hanno fortemente influenzato la vita politica ed economica francese. Basta infatti prendere in considerazione le misure di sicurezza straordinarie che il Presidente francese Hollande ha dovuto mettere in atto per assicurare la sicurezza nazionale. Eppure dietro la vittoria del partito francese di estrema destra Front National, non vi sarebbe come motivo principale quello degli attentati terroristici dell’ISIS e della relativa paranoia che ha fatto scaturire in molti francesi.

I dati analizzati dagli addetti ai lavori hanno infatti riportato come la vittoria alle elezioni regionali francesi del Front National sia più dovuta alla corrente situazione economica francese, che alla paranoia causata dall’ISIS. Anche se sicuramente, qualche punto percentuale è stato sicuramente guadagnato a causa dei recenti attentati terroristici. Non ci sono dubbi che la diffidenza verso gli stranieri, soprattutto i musulmani, è aumentata tra la popolazione francese. Un fattore che va quindi a giovare proprio alla politica del partito del Front National, che tra l’altro tra i suoi punti fondamentali ha proprio il seguente:

Revisione degli accordi di Shengen sulla libera circolazione delle persone, limitando il flusso di immigrati a 10.000 persone all’anno e espellendo tutti i clandestini presenti su suolo francese. Si oppone inoltre alle cosidette discriminazioni positive specialmente in ambito religioso, vietando quindi il velo e altri simboli religiosi in luoghi pubblici.

Insomma, come avete ben capito l’ideologia del Front National di Le Pen ben si sposa con il clima fortemente anti-musulmano che sta pervadendo l’intera Europa in queste settimane. E’ scontato perciò dire che ciò abbia, almeno in minima parte, giovato alla vittoria del Front National, attirando quindi un consenso anche da una parte degli elettori indecisi ma impauriti dagli attacchi perpetrati dall’ISIS al cuore della Francia.

Front National e il sentimento anti-Europa: l’euro è in pericolo

Ciò che però risulta più importante da analizzare, è il programma economico del partito Front National. E’ un programma fortemente antiliberista, che sicuramente viene malvisto da capitalisti, grossi investitori e multinazionali. Infatti il Front National si schiera contro la globalizzazione a tutti i livelli: economico, sociale e culturale. Non solo, tra gli altri punti del programma economico possiamo evidenziare:

Limite alla circolazione di capitali e limiti alle speculazioni finanziarie.

Piani di investimento pubblico e tassazione progressiva (più guadagni, più vieni tassato).

Ripristino dell’età pensionabile a 60 anni e innalzamento dei salari minimi e pensioni.

Non finisce qui, perché il Front National di Le Pen va fortemente contro l’Europa e contro la sua moneta unica, l’euro. Più e più volte infatti la stessa Le Pen ha affermato che l’Europa è il male principale dell’economia francese e che l’unica cura possibile per questo male è proprio l’uscita dall’Unione Europea. Tutto questo perché il Front National punta ad una politica economica protezionistica, volendo tra l’altro riportare in auge le dogane nazionali e negare la doppia cittadinanza. Insomma, politiche che riporterebbero la situazione in Europa a decine di anni fa.

Per questo motivo il partito Front National si deve considerare come una vera e propria minaccia per quanto riguarda l’euro e la sussistenza dell’Unione Europea. La stessa Marine Le Pen, leader del Front National, ha più volte ribadito come l’uscita dall’Unione Europea è un passo fondamentale da fare per vedere un miglioramento nell’economia francese. Guarda caso, le regioni dove finora il partito francese del Front National ha vinto (6 sulle 12 disponibili) sono proprio quelle dove il tasso di disoccupazione è più elevato rispetto alla media francese. Due fattori perciò strettamente correlati.