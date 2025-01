USD/JPY: Sfide Cruciali e Previsioni da Urlo per il 2025 – Cosa Aspettarsi dai Mercati

La coppia USD/JPY affronta diverse sfide che richiedono un monitoraggio attento da parte di trader e investitori nei mercati globali, stabilizzandosi con cautela vicino a 155,83 mercoledì. Mentre lo yen giapponese continua a subire pressioni a causa delle aspettative future sulla politica monetaria della Banca del Giappone, il dollaro statunitense rimane in una posizione sensibile a causa dei fattori economici e geopolitici che influenzano i mercati finanziari.

Dal mio punto di vista, abbiamo assistito a movimenti di prezzo volatili durante le prime contrattazioni di mercoledì, con lo yen che si è ritirato dal suo livello più alto in oltre un mese contro il dollaro statunitense, a causa di un sentiment positivo del mercato.

Questa tendenza riflette un aumento dell’appetito per il rischio, che supporta il dollaro, mentre beneficia di un leggero rimbalzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi. Tuttavia, lo yen rimane relativamente stabile, rafforzato dalle crescenti aspettative che la Banca del Giappone aumenterà i tassi di interesse a breve. Questo fattore impedisce una caduta brusca del valore dello yen per ora.

D’altra parte, le aspettative che la Federal Reserve ridurrà i tassi di interesse entro la fine dell’anno rappresentano una sfida aggiuntiva per la stabilità del dollaro. Poiché si prevede che la Banca del Giappone aumenterà i tassi durante la sua prossima riunione di venerdì, la Fed è attesa a ridurre i tassi due volte quest’anno, limitando il potenziale di guadagni sostenuti per il dollaro. Questa divergenza nelle politiche monetarie tra le due banche centrali crea incertezze nei mercati, rendendo difficile individuare le tendenze future.

Dal punto di vista fondamentale, il sostegno interno del Giappone per gli aumenti salariali come prerequisito per l’aumento dei tassi spicca. I funzionari della Banca del Giappone sottolineano che una crescita salariale diffusa è fondamentale per stabilizzare l’economia giapponese e raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2%.

Questa politica è in linea con i sindacati che chiedono aumenti salariali sostanziali per stimolare i consumi interni e promuovere una crescita economica sostenibile. Di conseguenza, la posizione “hawkish” della BoJ sugli aumenti dei tassi segnala la disponibilità a modificare la politica se il momentum economico positivo persiste, aumentando la probabilità di un aumento dei tassi nella prossima riunione.

Politicamente, le minacce dell’ex presidente Donald Trump di imporre tariffe sulle importazioni da Canada e Messico nel febbraio 2025 esacerbano le preoccupazioni del mercato. Tali tariffe potrebbero aumentare i costi di produzione e interrompere la crescita economica globale, potenzialmente aumentando l’inflazione negli Stati Uniti e complicando i piani di riduzione dei tassi della Federal Reserve.

Allo stesso tempo, i dati economici statunitensi, come l’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) e l’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), segnalano un rallentamento dell’inflazione, rafforzando le aspettative di riduzioni dei tassi da parte della Fed. Ciò indebolisce il supporto a lungo termine per il dollaro, poiché un’inflazione più bassa potrebbe rallentare la crescita economica e ritardare un inasprimento monetario aggressivo.

A mio avviso, la coppia USD/JPY rappresenta un importante barometro per la stabilità dei mercati finanziari globali. Una notevole volatilità in questa coppia può influenzare il sentiment degli investitori e influenzare i mercati obbligazionari e quelli correlati. Considerato il clima politico globale e le politiche monetarie divergenti delle banche centrali, i mercati rimangono esitanti a impegnarsi in una direzione chiara per il tasso di cambio USD/JPY.

Le attese attuali suggeriscono una stabilizzazione a breve termine della coppia all’interno di un intervallo ristretto tra 154,50 e 156,00, poiché i trader procedono con cautela prima della riunione della BoJ. Tuttavia, questa stabilità potrebbe essere temporanea, con possibili sorprese dalla BoJ o sviluppi nella politica statunitense che potrebbero provocare movimenti significativi nel mercato delle valute.

In definitiva, la coppia USD/JPY rimane in uno stato di attesa, riflettendo l’equilibrio tra le tensioni politiche globali e l’evoluzione della politica monetaria. Mentre lo yen affronta sfide derivanti dall’aumento dei rendimenti USA e dalle aspettative di aumento dei tassi da parte della BoJ, il dollaro si trova a fronteggiare possibili tagli dei tassi da parte della Fed, mantenendo la coppia in un equilibrio precario.

Analisi tecnica dei prezzi (USDJPY)

Le performance tecniche della coppia USD/JPY riflettono una notevole resilienza, poiché la coppia è rimbalzata dal livello di supporto chiave a 155,00 e dalla parte inferiore di un canale ascendente a più mesi, indicando un continuo slancio rialzista. Tuttavia, gli oscillatori nel grafico giornaliero non mostrano ancora segnali negativi significativi. Nel grafico a 4 ore, si è formato un piccolo canale di prezzo discendente, aggiungendo incertezze con la possibilità di movimenti ribassisti.

Rottura al di sotto del livello di supporto di 154,50-154,45 per confermare slancio ribassista.

di per confermare slancio ribassista. Accelerazione della tendenza al ribasso verso 154,00, con possibilità di testare 153,50 e il livello psicologico di 153,00.

In uno scenario rialzista potenziale:

Resistenza chiave a 156,00 , seguita da 156,25 e 156,55-156,60 .

, seguita da e . Superamento di queste resistenze potrebbe rafforzare lo slancio di acquisto, puntando a 157,00 e successivamente a 157,60 e 158,00 .

e successivamente a e . Un eventuale test del picco di gennaio a 159,00 rinforzerebbe la tendenza rialzista.

In generale, la tendenza della coppia rimane positiva fintanto che continua a negoziare all’interno del canale di prezzo principale. Tuttavia, un monitoraggio attento dei livelli di supporto e resistenza è essenziale per determinare i prossimi movimenti. L’interazione con questi livelli tecnici sarà cruciale nel delineare la futura traiettoria della coppia, sia per un breakout rialzista forte che per un possibile inversione ribassista a medio termine.

Analisi a cura di Rania Gule, Senior Market Analyst di XS.com – MENA