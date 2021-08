Le diverse piattaforme di broker online per fare trading

Sicuramente, negli ultimi anni, ti sarà capitato di sentire parlare di trading, e in particolare di trading online, di broker e della grande possibilità che il web ci offre di investire e di guadagnare rimanendo comodamente seduti sul divano di casa, semplicemente utilizzando un computer o una smartphone e una connessione a internet.

In questo articolo faremo un excursus sull’argomento, andando ad esaminare il funzionamento del trading online, la funzione dei broker, come ad esempio ibroker.it/CFD-Indici, e come valutarli in base ai diversi parametri.

Chi è e cosa può fare un broker

Un broker è una figura professionale la cui funzione fondamentale è quella di agire da intermediario tra chi investe e il mercato della borsa, rappresentando un ideale ponte fra la domanda e l’offerta di capitali. Come per tante figure di questo settore, stiamo vivendo in un periodo di grande espansione in cui il numero di broker, e le piattaforme online, sta crescendo in modo esponenziale.

Proprio sulla base di queste considerazioni, risulta ora ancora più difficile districarsi in una giungla di proposte così fitta, soprattutto per chi intende affacciarsi a questo interessante mercato. Ovviamente il maggior numero di proposte ci mette di fronte alla possibilità di scegliere il broker che abbia le caratteristiche più vicine alle nostre esigenze, ma al contempo ci pone di fronte a una scelta che talvolta può apparire molto difficile e complessa.

La sicurezza e l’affidabilità prima di tutto

La caratteristica che appare sicuramente a tutti più rilevante è senza dubbio quella dell’affidabilità e della sicurezza, poiché chi sceglie di investire i propri capitali ha inevitabilmente l’obiettivo di guadagnare, ma prima di tutto di non rischiare di perdere il proprio denaro.

Dobbiamo scegliere con attenzione i professionisti più affidabili ed esperti, e per effettuare questa valutazione possiamo innanzitutto verificare che l’attività del broker da noi selezionato sia regolata da una autorità di vigilanza come Consob e CNMV, per poter avere la certezza di trovarci di fronte a una situazione priva di rischi di qualsiasi genere.

Una vasta proposta di broker

Come anticipato, sono ormai tantissime le piattaforme online a cui affidarsi per i propri investimenti in ambito di trading: fra queste, possiamo citare Degiro, una piattaforma con una interfaccia estremamente facile da utilizzare e, proprio per questo, adatta agli utenti meno esperti. Fra i lati negativi, va segnalato che non offre corsi di formazione o materiali didattici e, soprattutto, non dà la possibilità di aprire un conto demo col solo scopo di esercitarsi. Il broker eToro rappresenta un’ottima piattaforma sia in ambito trading che in ambito di social trading, cresciuta anche grazie ad un massiccio investimento in ambito di comunicazione. XTB è un broker europeo che propone sia Forex che CFD sui principali mercati, e che richiede un deposito minimo di 1 euro.

La piattaforma iBroker è formata da professionisti affidabili, esperti e specializzati nel campo dei derivati. La peculiarità di iBroker, rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme, è quella di guadagnare esclusivamente sulle commissioni, non lucrando quindi in alcun modo sulle perdite dei clienti, elemento che denota un enorme senso etico dell’azienda. Ciò che consigliamo a tutti gli interessati è provare un conto demo gratuito, e scoprire tutti gli innumerevoli vantaggi di investire con iBroker.