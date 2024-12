Forex vs Oro: Perché Sempre Più Trader Scelgono i Metalli Preziosi

Exness, uno dei più grandi broker multi-asset al mondo, ha registrato un aumento della preferenza dei trader per gli asset legati all’oro.

Negli ultimi mesi, i mercati finanziari hanno osservato un cambiamento significativo nel comportamento dei trader. Molti stanno spostando l’attenzione dalle coppie forex tradizionali verso i metalli preziosi, in particolare l’oro. Perché? Nella storia, eventi globali significativi, come le imminenti elezioni negli Stati Uniti, hanno spesso generato volatilità di mercato. In questi momenti, i trader si orientano verso asset tradizionalmente considerati “beni rifugio”.

Per sfruttare questa tendenza, Exness si è distinta ancora una volta riducendo del 20% gli spread sui CFD sull’oro*. Questa decisione strategica riflette l’impegno di Exness nel fornire sempre le migliori condizioni di trading, anche durante periodi di volatilità.

Le cause della volatilità di mercato

La volatilità di mercato è uno dei principali motivi dell’aumento di popolarità dell’oro, specialmente in presenza di tensioni geopolitiche. A queste si aggiungono le preoccupazioni per l’alta inflazione, che erode il potere d’acquisto, rendendo più chiara la scelta di molti trader di puntare sull’oro.

Anche le politiche monetarie influenzano il mercato forex e i prezzi dell’oro. Quando le banche centrali decidono di alzare o abbassare i tassi d’interesse, queste scelte incidono sul valore delle valute e sulla crescita economica. In tali circostanze, molti trader percepiscono l’oro, rispetto ad azioni o valute, come un modo più efficace per proteggersi dai rischi di mercato.

Exness comprende queste dinamiche e sfrutta il proprio vantaggio tecnologico per mantenere spread stretti, un aspetto che molti altri broker faticano a garantire.

L’impatto degli eventi economici e delle politiche monetarie sull’oro

Quando la Federal Reserve (la Fed) adotta politiche restrittive che rafforzano il dollaro USA, i prezzi dell’oro tendono a scendere. (L’oro, essendo quotato principalmente in USD, risente direttamente delle decisioni della Fed.) Un esempio perfetto è stato il ciclo di rialzo dei tassi del 2022-2023, durante il quale la Fed ha aumentato i tassi da quasi zero a oltre il 5%, esercitando una pressione significativa sul prezzo dell’oro.

L’altra faccia della medaglia si è vista nel terzo trimestre del 2024. La Fed ha annunciato un taglio dei tassi d’interesse grazie al calo dell’inflazione, indebolendo il dollaro. Politiche accomodanti di questo tipo aumentano spesso la domanda di oro, poiché un dollaro debole lo rende più accessibile per i trader che utilizzano altre valute.

Altri fattori che influenzano l’oro

Forex o Oro ?

Tuttavia, il dollaro USA non è l’unico elemento che influenza i prezzi dell’oro. La domanda di oro fisico, sia per gioielleria che per uso industriale, gioca un ruolo cruciale, con protagonisti principali come Cina e India. Oltre a questi fattori, le dinamiche fondamentali di domanda e offerta continuano a incidere sul mercato dell’oro, incluse le interruzioni delle attività minerarie o i cambiamenti nelle riserve delle banche centrali.

Finora abbiamo parlato di tendenze a lungo termine, ma cosa dire del prezzo spot dell’oro? Anche questo è sensibile a eventi specifici e pubblicazioni di dati, come rapporti sull’inflazione, discorsi di funzionari delle banche centrali e indicatori di crescita economica. Questi fattori possono causare oscillazioni nei prezzi delle valute, portando i trader a scegliere l’oro come alternativa.

Un altro aspetto interessante dell’oro è la sua liquidità. L’elevata domanda di asset legati all’oro consente ai trader di entrare e uscire dalle posizioni con maggiore facilità. La capacità dell’oro di reagire rapidamente agli eventi economici ne aumenta ulteriormente la liquidità. In sostanza, più velocemente un asset può essere scambiato, più liquido diventa.

Infine, l’oro è anche considerato una riserva di valore. Durante le turbolenze di mercato, l’oro può essere venduto per ottenere liquidità, con una diminuzione del prezzo man mano che vengono liquidate più posizioni. Un esempio lampante si è verificato nel 2008, quando il fallimento di Lehman Brothers ha portato a un calo significativo dei prezzi dell’oro, mentre gli investitori cercavano liquidità liquidando i propri investimenti non in contanti.

