Esperio: Amazon annulla gli effetti positivi del mercato

I mercati stanno ancora soffrendo per i contrastanti report societari. La comunità degli investitori ha bisogno di un forte sostegno per muoversi lungo questa strada piena di incognite ed imprevisti.

Come investire nel trading online

I principali indici di Wall Street, come quelli europei, sono riusciti a vedere qualche segno positivo durante la metà della settimana dopo il rilascio degli ottimi report finanziari del primo trimestre di Microsoft, MasterCard, Visa e PayPal. Un balzo del 17,5% sul prezzo delle azioni Meta Platform si è concretizzato dopo che Facebook ha informato i suoi investitori di una crescita annuale di oltre il 6% degli utenti attivi.



Il produttore di farmaci Eli Lilly ha riportato il suo EPS di $2,62 su un fatturato di $7,81 miliardi, che ha superato di gran lunga la previsione dei sondaggi degli analisti di $2,28 su un fatturato di $7,32 miliardi. Eli Lilly ha presentato un farmaco contro l’obesità, la Tirzepatide, dimostrando che aiuta efficacemente i pazienti a perdere “più del 20% del loro peso”. Ha il potenziale per diventare un prodotto multimiliardario e lo stesso si può dire del Donanemab, un farmaco che è in fase di sperimentazione per aiutare a curare i primi sintomi del morbo di Alzheimer e che attualmente sta cercando l’approvazione delle autorità mediche degli Stati Uniti. Il prezzo delle azioni Eli Lilly è aumentato del 4,27%.



Un’altra gigantesca azienda farmaceutica, Merck, è cresciuta del 4,9% dopo aver venduto 3,2 miliardi di dollari del trattamento orale anti-Covid Molnupiravir. Merck lo ha distribuito a circa 500.000 pazienti in tutto il mondo. Il farmaco contro il cancro, Keytruda, ha un fatturato di 4,8 miliardi di dollari, che è quasi un quarto in più rispetto alle vendite dello stesso periodo del 2021. In totale, le vendite di Merck sono aumentate di quasi il 50% a 14,1 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2021, commenta Alex Boltyan, l’analista di Esperio.



Tutti questi report aziendali hanno contribuito al recupero dell’indice S&P 500. Tuttavia, la maggior parte dei risultati è stata cancellata dopo che Amazon ha scioccato la folla con una perdita totale nel primo trimestre del 2022 di $7,6 miliardi. Questa perdita include alcune spese non operative come l’investimento azionario della società Rivian Automotive, che ha creato una tendenza negativa, anche se solo $2 miliardi della perdita totale possono essere associati a questo progetto. La maggior parte del danno finanziario proveniva dal magazzino e dai costi del carburante. Amazon è stato uno dei principali beneficiari nell’era della consegna della pandemia, ma poi ha investito molti soldi ed è stata costretta ad aumentare gli stipendi dei lavoratori oltre a dover pagare quasi il 50% in più sul prezzo della benzina, ha aumentato il valore del magazzino per velocizzare le consegne in tutto il mondo. I CEO di Amazon hanno osservato che l’aumento del prezzo delle spedizioni veloci (Prime) potrebbe non essere sufficiente per sostenere i suoi profitti, quindi si aspettano di perdere $1 miliardo nel secondo trimestre o di guadagnare solo $3 miliardi in uno scenario positivo, che è molto peggio rispetto a $7,7 miliardi nel secondo trimestre del 2021.



Apple ha sorprendentemente presentato un ottimo report sul primo trimestre in quanto ha risolto i problemi di carenza di chip e ha aumentato le vendite di iPhone negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. Tuttavia, le azioni sono diminuite dopo che il CFO Luca Maestri ha previsto che i problemi della catena di approvvigionamento potrebbero sottrarre quasi 8 miliardi di dollari alle ulteriori vendite di Apple nel secondo trimestre. Ha notato che i servizi Apple Store, Apple musica, Apple cloud e Apple Care hanno stabilito record di vendite di tutti i tempi, ma il lavoro a distanza ha ridotto la necessità di telefoni costosi e aggiornamenti poiché le persone si spostano meno. Nuovi blocchi in Cina e Taiwan, dove vengono prodotti molti componenti per iPhone, potrebbero portare nuovi oneri insieme a un’inflazione elevata che riduce il valore dei redditi reali dei consumatori. Pertanto, tutti i report e le previsioni della settimana non forniscono una chiara direzione generale per il mercato, rendendo gli investitori ansiosi e cauti.

