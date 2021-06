Capex.com: Recensione, Opinioni e Guida al Broker di Trading Online

Come spesso avvenuto nel corso degli ultimi mesi, qui su ForexGuida siamo stati particolarmente attenti nell’intercettare tutte le nuove proposte dei migliori broker in circolazione, al fine di trovare le soluzioni che meglio possono adattarsi alle esigenze di investimento sul Forex per i nostri lettori.

Ebbene, questa ricerca ci ha portato a soffermarci piacevolmente su Capex.com, un ottimo broker che anche in Italia sta riscuotendo un crescente successo, e che di recente ha stretto un accordo per diventare official trading partner della Juventus, incrementando in modo significativo la sua popolarità.

Ma chi è esattamente Capex.com? possiamo investire sicuri con Capex.com o c’è il rischio di una truffa? Come possiamo aprire un conto gratis con Capex.com?

Per rispondere a queste e ad altre domande abbiamo cercato di realizzare una guida completa su questo broker. Ripercorriamola insieme!

Chi è Capex.com: è sicuro o è una truffa?

Iniziamo subito con il piede giusto, e riepiloghiamo il fatto che Capex.com non è una truffa e, come tale, puoi ben avvicinarti con la giusta fiducia e sicurezza alla sua piattaforma.

Quando parliamo di Capex.com parliamo infatti di un operatore sicuro e professionale, regolamentato dalla CySEC a Cipro (dove ha sede) e registrato in Italia dalla Consob. Dunque, si tratta di un operatore che può lecitamente proporre i propri servizi in tutto il territorio comunitario.

Prodotti di trading Capex.com

Capex.com è un broker CFD che ci permette di fare trading su oltre 2.100 asset con i CFD tra Forex, criptovalute, materie prime, obbligazioni, azioni, indici e molto altro ancora.

Dunque, utilizzando questo operatore potremo soddisfare la nostra propensione a investire e fare trading con i CFD, i contratti per differenza, su centinaia di diversi asset, dai mercati azionari a quelli criptovalutari, in un contesto regolamentato.

Al di là dell’asset sottostante che sceglierai di utilizzare per questo scopo, rileviamo come la facilità di impiego sia sempre la stessa. Potrai dunque investire nel suo asset preferito in pochi istanti, con la consueta convenienza di sempre: i CFD non hanno infatti né costi di apertura né costi di chiusura della posizione.

Se poi non sai di cosa si tratta e come funzionano i contratti per differenza, ti ricordiamo che puoi integrare le tue conoscenze leggendo le nostre guide sull’argomento.

Piattaforme di trading Capex.com

Il vero e proprio cuore dell’offerta di investimento di Capex.com sono le piattaforme di trading, ovvero lo strumento attraverso cui sarà possibile gestire ogni investimento, monitorandone l’evoluzione, aprendo e chiudendo le posizioni e tanto altro ancora.

Peraltro, così come hanno fatto alcuni altri big di settore, Capex.com ha fornito nei confronti della propria clientela una buona gamma di alternative, tra:

WebTrader , la piattaforma di trading online che viene realizzata direttamente dal team di tecnici del broker e, essendo web based, non richiedere alcuna installazione di software. Sarà infatti sufficiente usare un comune brower con connessione a Internet per gestire i propri investimenti con la massima efficacia

, la piattaforma di trading online che viene realizzata direttamente dal team di tecnici del broker e, essendo web based, non richiedere alcuna installazione di software. Sarà infatti sufficiente usare un comune brower con connessione a Internet per gestire i propri investimenti con la massima efficacia MetaTrader 5 , la versione successiva alla più nota MetaTrader 4, con la quale personalizzare la propria strategia di trading in modo ancora più avanzato;

, la versione successiva alla più nota MetaTrader 4, con la quale personalizzare la propria strategia di trading in modo ancora più avanzato; App Mobile, per condurre le tue strategie di trading ovunque ti trovi… è sufficiente uno smartphone o un tablet!

Formazione Capex.com

Se hai letto le altre nostre recensioni sui migliori broker online, dovresti ben sapere quanto riteniamo che sia fondamentale, per un broker, fornire ai propri utenti i migliori strumenti di formazione. Purtroppo, non tutti gli operatori del trading online sembrano riporre la giusta attenzione nei confronti di questo tema. E, dunque, abbondano le piattaforme poco serie che attraggono i propri clienti con tante promesse, salvo poi non mantenere le ambizioni.

Per fortuna, anche in questo profilo interpretativo Capex.com ci ha convinto pienamente. La piattaforma di trading mette infatti a disposizione (gratis!) dei propri iscritti alcuni dei più utili strumenti formativi e informativi che potrebbero permetterti di costruire le tue competenze e le tue conoscenze in modo sostenibile e crescente, consentendoti di diventare un trader esperto!

Tra le tante leve di apprendimento che potrai sfruttare all’interno di Capex.com, segnaliamo brevemente gli strumenti di analisi tecnica e fondamentale, i focus sui mercati finanziari, sulle strategie di trading e tanto altro ancora, tra webinar e glossari, dizionari di trading e approfondimenti.

Sempre in questo ambito, non possiamo non sottolineare come tra i principali strumenti di analisi che i trader di Capex.com ritengono oramai irrinunciabili vi siano quelli di valutazione del consensus e di sentiment di mercato di TipRanks.

Infine, come se non fosse già sufficiente quanto sora, non possiamo che rammentare come, chi lo desidera, può usufruire della Trading Central, una centrale di investimento che ti permetterà di mettere a punto una strategia ancora più definita, con strumenti esclusivi di analisi tecnica, trend line e punti pivot, e ancora scenari alternativi per gestire in modo più opportuno il tuo rischio di portafoglio.

Come aprire un conto gratis su Capex.com

Se a margine delle riflessioni che sopra abbiamo voluto condividere con te ritieni che sia giunto il momento di aprire un conto gratis con Capex.com, sappi che la procedura è semplice, rapida e in un ambiente sicuro.

Tutto quello che devi fare è infatti accedere al sito ufficiale dell’operatore e cliccare su Registrati, il pulsante che si trova in alto a destra. Una volta fatto questo, ti troverai dinanzi a un breve percorso di registrazione che potrai compiere in tutta autonomia in pochi minuti, e al termine del quale riuscirai ad entrare nel tuo personale account, iniziano ad operare con denaro virtuale o reale sui mercati finanziari, a seconda delle tue preferenze.

Conti di trading Capex.com

Capex.com propone alla propria clientela tre diverse tipologie di conto di trading che potrai selezionare in fase di apertura del rapporto. Potrai inoltre scegliere, in un momento successivo, di modificare la tipologia del tuo conto di trading contattando il tuo account manager di riferimento. Ma che cosa cambia con le diverse tipologie di conto di investimento?

Nelle prossime righe abbiamo cercato di riassumere le principali caratteristiche delle attuali offerte di account di trading Capex.com:

Basic , con importo minimo di 100 dollari.

, con importo minimo di 100 dollari. Essential , con importi minimo di versamento di 1.000 dollari. È un conto che assicura l’accesso alla piattaforma di trading (WebTrader o MT5), oltre al ricorso al servizio di assistenza clienti, l’accesso al conto demo, la disponibilità di recensioni di mercato quotidiane, e ancora di ricerche finanziarie, del servizio di Daily Analyst Rating, libreria video. C’è altresì la possibilità di contattare il tuo consulente account dedicato per 2 giorni alla settimana

, con importi minimo di versamento di 1.000 dollari. È un conto che assicura l’accesso alla piattaforma di trading (WebTrader o MT5), oltre al ricorso al servizio di assistenza clienti, l’accesso al conto demo, la disponibilità di recensioni di mercato quotidiane, e ancora di ricerche finanziarie, del servizio di Daily Analyst Rating, libreria video. C’è altresì la possibilità di contattare il tuo consulente account dedicato per 2 giorni alla settimana Original , con importi minimi di versamento di 5.000 dollari. Il conto intermedio ribalta tutte le caratteristiche che abbiamo già visto nel conto Essential, oltre alla possibilità di contattare il consulente dedicato fino a 3 giorni alla settimana. Previsto l’accesso open alla ricerca e la possibilità di fruire di condizioni di trading speciali.

, con importi minimi di versamento di 5.000 dollari. Il conto intermedio ribalta tutte le caratteristiche che abbiamo già visto nel conto Essential, oltre alla possibilità di contattare il consulente dedicato fino a 3 giorni alla settimana. Previsto l’accesso open alla ricerca e la possibilità di fruire di condizioni di trading speciali. Premium , da 10.000 dollari più tutte le caratteristiche di Original.

, da 10.000 dollari più tutte le caratteristiche di Original. Signature, con importi minimi di versamento di 25.000 dollari. È il conto più avanzato, che comprende le caratteristiche del conto Premium oltre alla possibilità di contattare un consulente dedicato tutti i giorni alla settimana, l’accesso alla Trading Central, incontri one-to-one programmabili con il tuo account manager.

Opinioni finali

Eccoci dunque giunti alla parte conclusiva di questo approfondimento, nel quale non possiamo che condividere alcune brevi opinioni finali su Capex.com, uno dei migliori broker CFD che abbiamo avuto il piacere di provare nel corso degli ultimi mesi.

Il servizio di Capex.com ci ha convinto per la bontà della sua proposta complessiva, la gamma di asset sottostanti selezionabili per il proprio trading e l’assistenza clienti. Molto buone anche le proposte di formazione e di informazione. Insomma, tante frecce al tuo arco da trader!

