Home Forex » Criptovalute Flare in un Massiccio Rally, Polkadot (DOT) in Rialzo mentre Pullix (PLX) si Quota su CoinGecko Prima del Lancio

Il mercato delle criptovalute è altamente volatile, il che significa che i token perdono valore nel tempo. Polkadot (DOT) sta dirigendosi verso una rinascita. In un’altra evoluzione, Flare (FLR) sta assistendo a un massiccio rally. Nel frattempo, con meno di 70 giorni al lancio, Pullix (PLX) sta consolidando la sua reputazione come una delle migliori alternative di investimento in criptovalute nel primo trimestre con la sua quotazione su CoinGecko. Maggiori dettagli di seguito.

Prezzo di Polkadot (DOT) in difficoltà mentre perde slancio rialzista di dic/gen

Polkadot (DOT) ha perso lo slancio rialzista iniziale che ha mostrato lo scorso dicembre e gennaio, avendo perso circa il 7% nell’ultimo mese. Uno sguardo dettagliato al grafico dei prezzi rivela che il prezzo di Polkadot è sceso dal picco dell’anno fino ad ora di oltre $9 lo scorso dicembre a una media di $6,7 fino ad ora a febbraio. Questo movimento ribassista si traduce in una perdita di valore del prezzo superiore al 25% rispetto al picco di dicembre.

Nel frattempo, Polkadot sta cercando di rompere il suo sentiment ribassista, avendo guadagnato leggermente il 3% nella scorsa settimana. Gli esperti hanno anche notato che il mercato ribassista di Polkadot potrebbe essere in procinto di terminare poiché si profila un potenziale rally all’orizzonte.

Flare (FLR) sta assistendo a un massiccio rally

Il prezzo di Flare (FLR) non ha seguito una traiettoria positiva se osservato dal suo metrica dell’anno fino ad ora. Il token ha perso circa il 16% del valore nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, uno zoom sulla traiettoria del prezzo di Flare nell’ultimo mese mostra che il token è in un massiccio rally avendo guadagnato oltre il 90% negli ultimi 30 giorni. Il volume di scambi e il market cap di Flare sono stati anche impressionanti nella scorsa settimana.

L’analisi tecnica di Flare mostra che il token probabilmente estenderà il rally nelle prossime settimane. Secondo la previsione del prezzo di Flare per il 2024 di Digitalcoinprice, il token sarà scambiato a un prezzo massimo di $0,07 entro la fine del 2024. Questo è un rally di oltre il 100% rispetto al prezzo attuale.

Pullix (PLX) raccoglie slancio con la quotazione su CoinGecko prima del lancio

Pullix (PLX) è in tendenza come una delle migliori criptovalute da acquistare nel primo trimestre del 2024, a seguito della sua traiettoria promettente nel mercato delle criptovalute. Per contestualizzare, Pullix è stato pre-quotato su CoinGecko, avendo anche registrato oltre 15.000 investitori nel progetto. La pre-vendita ha raccolto finora quasi $5 milioni, con ulteriori flussi previsti prima del suo lancio in meno di 70 giorni.

Con solo altre due fasi prima del lancio, un numero record di investitori sta acquistando il token per posizionarsi per i potenziali guadagni che arriveranno quando il token sarà finalmente lanciato. Il token PLX stesso ha mostrato un potenziale promettente di diventare la prossima criptovaluta blue-chip in futuro, con una crescita prevista del 30x dopo il lancio.

Va notato che il potenziale del token PLX deriva dalla sua piattaforma Pullix. Questa piattaforma è un exchange di criptovalute unico Trade-to-Earn dove i membri possono scambiare diverse criptovalute come Bitcoin, Flare, Ethereum, Polkadot, e così via. Come piattaforma di scambio ibrida, Pullix mira a sinergizzare le migliori caratteristiche di DeFi e CeFi per fornire un’esperienza di trading di criptovalute definitiva sulla blockchain.

La piattaforma Pullix implementerà la funzione di “token burn” per mantenere il token raro e prezioso in futuro. Come tale, una significativa percentuale del token verrà bruciata dopo il lancio per raggiungere questo obiettivo. C’è anche il modello di profitto condiviso dove i detentori di token guadagneranno una percentuale dei ricavi dalla piattaforma.

Nel frattempo, il token PLX è nelle ultime 2 fasi della pre-vendita con il token venduto a $0,10. C’è un bonus del 10% per i compratori del token adesso. Nel complesso, il punto di prezzo relativamente economico del token e il potenziale altissimo di diventare una criptovaluta blue-chip lo rendono una delle migliori alternative di investimento in criptovalute nel primo trimestre del 2024. Ora potrebbe essere il momento migliore per acquistare il token per potenziare il proprio portafoglio di investimenti e posizionarsi per potenziali guadagni futuri.

Per ulteriori informazioni sulla pre-vendita di Pullix, vedere i link di seguito:

Visita Pullix

Unisciti alle Community di Pullix