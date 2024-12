Questa nuova altcoin sta facendo migrare i grandi investitori di Solana e Cardano alla ricerca di guadagni maggiori

Immagina una nuova altcoin con il potenziale per diventare il prossimo grande token crypto. Immagina che gli investitori di progetti consolidati come Solana e Cardano siano a conoscenza di questa altcoin e stiano abbracciandola. Ora immagina che questo futuro grande token crypto sia ancora disponibile, ma solo per un tempo limitato. Non ti lanceresti anche tu? Beh, molti altri investitori lo faranno. Questo articolo introduce Remittix, spiega la sua crescente popolarità e perché nessun investitore esperto dovrebbe lasciarselo sfuggire.

Perché Remittix è un magnete per gli investitori crypto

Remittix è una soluzione PayFi crypto, il che significa che rende i pagamenti in criptovaluta fluidi e semplici. Ma Remittix non è una semplice soluzione di pagamento crypto; è un’innovazione che lo sta portando al vertice dell’industria PayFi.

In particolare, Remittix consente a chiunque di inviare fiat a qualsiasi conto bancario nel mondo tramite il proprio wallet crypto. Il sistema converte la criptovaluta nel tuo wallet in fiat e la invia a qualsiasi conto bancario attraverso reti di pagamento locali.

Questa è un’applicazione rivoluzionaria che gli appassionati di criptovalute aspettavano da tempo. Oltre a favorire l’inclusione finanziaria per i non bancarizzati, promuove l’adozione autentica delle criptovalute e ne porta l’utilizzo al livello successivo. A differenza dei sistemi tradizionali di trasferimento internazionale di denaro, Remittix è veloce, sicuro e conveniente. Offre una tariffa fissa per ogni transazione, senza costi di cambio valuta (FX) o altre spese nascoste.

Per gli investitori crypto, Remittix offre ricompense di staking fino al 30% APY. Inoltre, c’è una competizione in cui dieci vincitori potranno reclamare $25.000 in USDT, oltre a numerosi altri incentivi allettanti per chi partecipa alla comunità di Remittix. Questa nuova altcoin è destinata a diventare un grande nome nel mondo crypto e promette una crescita esplosiva verso il successo.

Solana fatica dopo le liquidazioni crypto

Alcune settimane fa, il mercato delle criptovalute è crollato, e monete come Solana stanno ancora subendo le conseguenze. Da un valore di oltre $240 prima della correzione del mercato, SOL si aggira ora intorno ai $180. Ancora peggio, Solana non ha mostrato segni di ripresa concreta dopo il calo, facendo preoccupare i suoi investitori.

Solana rimane un grande progetto crypto con potenziale di risalita, ma gli investitori più ambiziosi stanno già abbandonando la nave. Per molti di loro, Remittix rappresenta una valida alternativa, e stanno già facendo il salto.

Cardano resiliente ma sotto pressione

Come Solana, anche Cardano ha perso una parte significativa del suo valore dopo il crollo del mercato. Tuttavia, ADA ha dimostrato una certa resilienza, almeno fino alle ultime settimane. Dopo essere sceso da $1,3, ADA ora si trova intorno ai $0,8, un risultato non così negativo rispetto ad altre monete.

Tuttavia, molti investitori di ADA stanno perdendo fiducia. Cardano non ha ottenuto performance significative nella seconda metà di dicembre, e con la situazione attuale, è probabile che subisca ulteriori cali.

Non perdere il prossimo grande progetto crypto

Oltre ad essere una stella nascente, RTX offre un potenziale maggiore rispetto a Solana e Cardano. Ha anche un prezzo di ingresso più attraente, pari a $0,0167. Considerando che RTX è destinato a garantire ai primi investitori un profitto del 10.000%, partecipare alla sua presale sembra una scelta ovvia.

Scopri il futuro del PayFi con Remittix visitando la loro presale qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix