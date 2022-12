Forex VPS: cos’è e come funziona?

Solitamente i sistemi VPS forex, sono utilizzati dai trader che sono connessi 24 ore su 24 e che si affidano a strumenti di trading automatico, in modo che gli expert advisor facciano girare i sistemi di auto-trading tramite un computer sempre acceso e connesso a internet. Per questo le soluzioni VPS sono al momento le migliori. Di seguito vi spiegheremo come utilizzarle e perché conviene utilizzarli.

Indice[ Nascondi Forex VPS: definizione Fai trading Forex con i VPS in qualunque luogo VPS Forex: fai trading con il PC spento VPS: trading Forex sicuro Vantaggi VPS Forex Come attivare una VPS per il trading automatico su Forex e CFD Costi dei VPS VPS e Trading Forex: esempio

Forex VPS: definizione

Con VPS si intende un server virtuale privato, che si comporta in maniera totalmente autonoma, anche se è installato su una macchina fisica. Dunque, anche se tutti i server virtuali VPS si trovano sullo stesso hardware, è comunque possibile riuscire ad operare in maniera indipendente. i VPS, permettono di eseguire e gestire le proprie transazioni in modo affidabile e sicuro.

I sistemi VPS, sono associati al conto di trading del trader e rimangono costantemente connessi ad internet in maniera stabile come vedremo di seguito, e gestisce le proprie operazioni di trading senza necessariamente accedere ogni volta al proprio personal computer.

Oggi possiamo confermare l’espansione dei VPS anche nel mercato Forex, un mercato per altro sempre in continua espansione e che grazie ai sistemi automatizzati di trading come gli Expert Advisor, offrono dei segnali operativi in qualunque momento della giornata.

Riteniamo per tanto che il sistema di gestione gestione dei trade in ambiente VPS, può essere sicuramente di grande aiuto, anche perchè se si è attrezzati in maniera adeguata si possono sfruttare tutte le possibilità di trading che il mercato Forex offre in modo semplice e sicuro.

Possedere un proprio server virtuale ci consente di installare qualsiasi sistema di software, che più ci interessa, e gestirlo, avendone il piano controllo, come se fosse l’unico sistema installato. Inoltre, se siamo dei trader, il server VPS ci permette di controllare in maniera costante il flusso di denaro così considerevole, che ci serverà gestire per la nostra attività.

Queste sono le ragioni fondamentali del suo largo impiego nel settore del Forex trading. Infatti, questo flusso enorme e continuo di denaro, sempre variabile e difficile da prevenire, può, tuttavia, essere controllato con maggiore facilità dal server Virtual Private Server, che ci permetterà di svolgere le nostre attività di trading in assoluta autonomia e sicurezza.

Fai trading Forex con i VPS in qualunque luogo

Perché tutto questo dovrebbe portare dei benefici a coloro i quali praticano il Forex trading? Se si dipende dai servizi di trading robotizzati (auto trading), il server VPS potrà rappresentare una risorsa indispensabile, rispetto all’utilizzo del proprio PC domestico per compiere questa attività, per diverse motivazione. Ad esempio, se possediamo un solo PC desktop oppure se il sistema commerciale del vostro broker non supporta di un’interfaccia mobile o non dispone di un’interfaccia web e quindi si è costretti a scaricare ed eseguire il programma ogni volta, saremo vincolati a svolgere la nostra attività solo nel luogo fisico in cui il computer si trova fisicamente, che sia il nostro ufficio o la nostra abitazione, limitando così la nostra autonomia e libertà.

Tutte queste problematiche saranno facilmente superabile utilizzando il server VPS che necessità esclusivamente di una connessione di rete che permettere di accedere alle vostre attività in qualunque luogo vi troviate. Ciò vi darà la possibilità di intervenire sul mercato Forex con maggiore autonomia e sempre nel rispetto della vostra sicurezza.

VPS Forex: fai trading con il PC spento

Se ci dedichiamo al trading automatico, perdere il segnale o avere un guasto, temporaneo o permanete al PC, può rappresentare un grave disagio. Tuttavia, con un server VPS, sarà possibile continuare la nostra attività indipendentemente dal fatto che il proprio computer sia funzionante o meno. L’uso del server virtuale automatizzato ci permetterà, anche senza il controllo diretto con la macchina, di continuare la nostra attività di Forex trading anche quando si è off-line.

Consigliamo di aprire un VPS FOREX HOSTING su HostingStak, cliccando qui o sull’immagine che segue:

VPS: trading Forex sicuro

Il server VPS offre dei servizi che godono dei massimi livelli di sicurezza possibile. Tutte le aziende che offrono il servizio garantiscono il controllo costante del server, il funzionamento ottimale e una garanzia di uptime del 99%, ciò ci consente la possibilità di svolgere costantemente l’attività commerciale. Inoltre, il server è anche dotato di strumenti di sistema e programmi antivirus per assicurare che il server rimanga al sicuro da qualunque tipo di vulnerabilità.

Vantaggi VPS Forex

Nella maggior parte dei casi, chi utilizza gli Expert Advisor per il trading automatico con la piattaforma Metatrader 4 riscontra nella maggior parte dei casi, il problema di rimanere connesso 24 ore su 24. In questo caso, adibire un computer alla MT4 con EA per il trading automatico presenta degli svantaggi notevoli che di seguito vi illustreremo:

lavorare contemporaneamente su diversi sistemi, con uno stesso PC potrebbe portarlo all’impallo e costringere il trader a riavviarlo perdendo il lavoro effettuato;

la connessione potrebbe interrompersi per via di problemi tecnici legati non per forza alla negligenza del trader, ma anche per cause a lui non imputabili, come ad esempio un guasto sulla linea ADSL;

l’accesso per un account è esclusivo solo e soltanto per un computer fisico e non è compatibile con i sistemi mobile.

Sono solo alcuni dei problemi che si riscontrano e che meglio invece possono essere superati se si decide meglio di attivare dei sistemi VPS.

In questo modo, il trader, tramite un computer diverso ed una connessione internet può collegarsi tranquillamente, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Come attivare una VPS per il trading automatico su Forex e CFD

Oggi è possibile utilizzare differenti provider anche Italiani se lo si vuole che offrono la possibilità di attivare un sistema VPS dedicate al trading online. Questi possono offrire soluzioni diverse in base all’abbonamento come visto in precedenza.

Il servizio prevede comunque degli elementi essenziali come banda, memoria ram, dimensione hard disk, ecc.

Costi dei VPS

Nella maggior parte dei casi i sistemi VPS per il trading Forex, sono diversi e variano in base sia al broker, sia al sistema di abbonamento. Solitamente per un abbonamento mensile VPS possiamo avere a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni (in Gigabite) del VPS prescelto anche prezzi di importo pari a 30 € al mese. Questo può però anche lievitare fino ad arrivare anche a 60 € o oltre, in base alle maggiori performance e alla maggiore affidabilità. Ovviamente il costo aumenta in modo progressivo con le add-ons.

Infine precisiamo che con i sistemi VPS è possibile far girare più piattaforme contemporaneamente. A tal proposito ricordiamo che si possono utilizzare anche piattaforme differenti rispetto alla MetaTrader 4 o 5.

VPS e Trading Forex: esempio

Infine, per concludere, vi possiamo dire che oggi sono stati sviluppati dei servizi VPS specifici per il trading Forex. Tra i principali sistemi, possiamo menzionare ForexVPS.com o anche Forex VPS Swiss.

ForexVPS.com lo possiamo definire a nostro avviso come uno dei migliori servizi in base alla qualità-prezzo, i base anche a quelle che sono le caratteristiche del trader nello scegliere il server compreso appunto hard disk e memoria ram, per citarne alcune.

Forex VPS Swiss, invece, gode di prestazioni simili a quello precedentemente elencato, ma il server si trova in Svizzera. In questo caso, il prezzo minimo sale e sopratutto la macchina non può essere implementata.