USD/JPY Scende Sotto 157.00: Segnali di Allarme o Correzione Temporanea? Le Sfide per Yen e Dollaro nel Nuovo Anno

La coppia USD/JPY ha subito un forte calo ieri, scendendo dello 0,7% e scivolando sotto il livello di 157.00. Ha aperto la sessione di martedì a 156.42, in un contesto di attività di mercato in rallentamento con l’avvicinarsi delle festività di Capodanno. A mio avviso, questo calo riflette un ritorno a intervalli più equilibrati dopo un periodo di forti rally, sottolineando l’importanza di bilanciare le aspettative economiche e le politiche monetarie nel determinare la direzione delle principali coppie di valute.

Performance e sfide della Bank of Japan (BoJ):

La performance della coppia USD/JPY evidenzia anche le difficoltà persistenti della BoJ nell’affrontare il declino dello yen degli ultimi due anni. Nonostante gli sforzi significativi, la BoJ rimane riluttante ad aumentare i tassi di interesse come misura decisiva. La politica monetaria della banca mostra una flessibilità limitata, con i tassi temporaneamente aumentati allo 0,25% prima di essere stabilizzati nuovamente, riflettendo estrema cautela. A mio parere, questa esitazione potrebbe derivare dal desiderio della BoJ di valutare l’impatto dei cambiamenti precedenti, ma è tempo di azioni più audaci se l’obiettivo è la stabilità reale della valuta.

Volumi di trading e attese:

Il calo dei volumi di trading in Giappone e negli Stati Uniti a fine anno ha reso i movimenti dei prezzi più accentuati. Nel frattempo, gli investitori attendono i dati dell’ISM Manufacturing PMI negli Stati Uniti, che potrebbero offrire ulteriori approfondimenti sulle condizioni economiche e sulle tendenze di mercato per il nuovo anno. La situazione attuale, a mio avviso, suggerisce un ridimensionamento delle carry trade, uno strumento finora redditizio per i trader forex. Le carry trade, che si basano sui differenziali dei tassi di interesse per generare profitti giornalieri, sono stati un motore principale del trend rialzista dell’USD/JPY dal 2021.

Trend storico e interventi:

Quando la Federal Reserve ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse nel 2022, l’USD/JPY ha raggiunto livelli record, passando da sotto 105.00 a 150.00 in due anni. Questo slancio è stato alimentato dai flussi delle carry trade, ma ha sollevato preoccupazioni a causa degli interventi del Ministero delle Finanze del Giappone, volti a frenare l’indebolimento dello yen. Sebbene questi interventi abbiano rallentato il declino, non hanno ottenuto una stabilità duratura.

Prospettive future:

Il recente calo sotto il livello di 157.00 evidenzia la fragilità dell’ultimo rally dell’USD/JPY. Questo livello funge da punto cruciale: ulteriori rotture potrebbero esercitare ulteriore pressione ribassista sulla coppia. Con le sfide legate all’inflazione e alla politica monetaria che persistono negli Stati Uniti, il dollaro potrebbe affrontare ulteriori ostacoli se la Fed decidesse di tagliare i tassi prima del previsto. D’altra parte, la capacità della BoJ di capitalizzare queste sfide dipenderà dall’adozione di politiche più assertive. Esitare nell’aumentare i tassi potrebbe ulteriormente erodere l’appeal dello yen, aggravando le sue difficoltà. Tuttavia, se la banca centrale adotta un approccio più proattivo, potrebbe verificarsi un cambiamento positivo nella performance dello yen.

Analisi tecnica dei prezzi USD/JPY:

La coppia USD/JPY mostra una consolidazione all’interno di un forte trend rialzista, mantenendo scambi sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni vicino al livello di 150.00, che si è rivelato un supporto chiave di lungo termine. Il rimbalzo del 6,35% dal minimo recente al massimo indica un momentum rialzista sostenuto. Tuttavia, la coppia affronta una resistenza al livello di 158.00, una barriera psicologica significativa che potrebbe determinare la continuazione del trend rialzista o supportare la probabilità di una correzione.

Ruolo delle medie mobili:

Le medie mobili svolgono un ruolo cruciale nei movimenti della coppia USD/JPY. La EMA a 50 giorni, posizionata sopra il livello di 153.00, funge da supporto significativo per gli acquirenti. Mantenere gli scambi sopra questo livello aumenta la probabilità di testare livelli più alti, come 157.00, e potenzialmente puntare alla resistenza a 158.00. Al contrario, una rottura sotto 153.00 potrebbe portare a una correzione più profonda verso la EMA a 200 giorni a 151.00.

Livelli di supporto:

156.23

155.59

154.90

Livelli di resistenza: