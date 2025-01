USD/JPY in Caduta Libera: Lo Yen Sfida il Dollaro tra Rallentamenti dell’Inflazione e Svolte delle Banche Centrali

La coppia USD/JPY ha registrato un calo significativo, iniziando la sessione di giovedì intorno al livello di 155,00, vicino al limite inferiore del canale discendente di breve termine. Questo ribasso è avvenuto dopo che i dati sull’inflazione negli Stati Uniti hanno mostrato un rallentamento dell’inflazione core, innescando una vendita del dollaro e spingendo gli investitori a rifugiarsi nello yen giapponese.

Questo improvviso cambiamento riflette le tensioni in corso nei mercati finanziari, dove i dati economici sono diventati un fattore chiave nel modellare le aspettative degli investitori riguardo alle future politiche monetarie.

L’inflazione core negli Stati Uniti ha mostrato un leggero rallentamento, segnalando agli investitori che la Federal Reserve potrebbe essere vicina alla fine del suo ciclo di inasprimento. L’aumento mensile dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) dello 0,2% ha soddisfatto le aspettative, mentre il dato annuale è leggermente diminuito al 3,2%.

Questi numeri hanno avuto un impatto diretto sui rendimenti statunitensi, con il rendimento dei Treasury a 10 anni in calo di oltre 12 punti base, indicando che i mercati prevedono un approccio più accomodante da parte della Fed.

Dall’altra parte, lo yen giapponese ha colto l’opportunità di rafforzarsi, supportato dalle dichiarazioni del governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, che ha accennato alla possibilità di un aumento dei tassi di interesse se le condizioni dei prezzi e dei salari continueranno a migliorare.

A mio avviso, queste osservazioni non erano semplici commenti casuali, ma sono arrivate in un momento critico, influenzando significativamente le aspettative del mercato riguardo alla politica monetaria della Bank of Japan. L’indicazione di un possibile rialzo dei tassi suggerisce un cambiamento nella strategia di lungo corso della banca, che storicamente si è basata sull’allentamento monetario per sostenere l’economia giapponese.

Ritengo che questa divergenza tra le politiche monetarie statunitensi e giapponesi aumenti l’attrattiva dello yen come asset rifugio, specialmente in un contesto di rendimenti statunitensi in calo e di un dollaro in indebolimento. Nel frattempo, gli investitori rimangono in allerta, in attesa di ulteriori dichiarazioni da parte dei funzionari della Federal Reserve per valutare se i dati recenti siano sufficienti a indurre la Fed a cambiare posizione o almeno a moderare il suo tono restrittivo.

I fattori chiave che hanno guidato il recente rafforzamento dello yen includono:

Il rallentamento dell’inflazione core negli Stati Uniti, che ha alimentato aspettative di politiche meno restrittive da parte della Fed .

. Le dichiarazioni del governatore della Bank of Japan , che ha accennato a possibili rialzi dei tassi in Giappone.

, che ha accennato a possibili rialzi dei tassi in Giappone. Il calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi, che ha reso il dollaro meno attraente.

Pertanto, penso che queste aspettative abbiano alimentato l’ottimismo nei mercati asiatici, con lo yen che guida i guadagni tra le principali valute, mentre il dollaro mostra segnali di debolezza.

A mio avviso, la recente performance dello yen riflette non solo la debolezza del dollaro, ma anche una crescente fiducia nell’economia giapponese. I commenti del governatore Ueda sulla crescita salariale suggeriscono che la Bank of Japan potrebbe vedere un miglioramento sostenibile all’orizzonte, potenzialmente spingendo verso aggiustamenti di politica per supportare questo slancio.

Al contrario, i mercati statunitensi sembrano avere bisogno di segnali più chiari dalla Fed, specialmente con l’avvicinarsi della pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio e sulle richieste di sussidi di disoccupazione, entrambi in grado di rimodellare le aspettative del mercato.

Credo che l’attuale volatilità della coppia USD/JPY rifletta l’incertezza nei mercati finanziari globali, con prospettive contrastanti tra l’inflazione statunitense e il potenziale inasprimento monetario in Giappone. È difficile prevedere una direzione chiara a breve termine per la coppia, ma è certo che i dati economici e le dichiarazioni ufficiali rimarranno i principali motori dei suoi movimenti.

In conclusione, lo yen giapponese si distingue attualmente come una delle valute che beneficiano maggiormente delle attuali condizioni economiche. Tuttavia, rimane sensibile a qualsiasi nuovo sviluppo in ambito di politica monetaria o dati economici.

I mercati monitorano attentamente ogni parola sia dai funzionari della Federal Reserve sia da quelli della Bank of Japan, poiché nuovi segnali potrebbero ridefinire il panorama finanziario globale. Per questo motivo, gli investitori dovrebbero rimanere vigili e pronti ad adattare le loro strategie in linea con questi sviluppi rapidi e complessi.

Analisi tecnica dei prezzi (USD/JPY)

Il grafico della coppia USD/JPY indica che il trend rialzista complessivo rimane intatto, ma lo slancio al rialzo ha iniziato a perdere forza, con segnali di un ritracciamento nel breve termine. La coppia si muove all’interno di un canale discendente ben definito sul grafico a quattro ore, con onde consecutive che formano minimi inferiori dopo ogni onda correttiva al rialzo, in linea con il modello delle onde di Elliott.

USDJPY – Prices Chart -XS.com (ForexGuida.com)

La rottura del livello di supporto a 157,41 ha generato un forte segnale di vendita, spingendo il prezzo verso il prossimo supporto chiave a 156,00. Se questo slancio ribassista persiste, è probabile un test del livello di supporto a 154,94.

La Media Mobile Semplice a 100 periodi (SMA-100) mostrata sul grafico ha fornito supporto al trend rialzista complessivo, ma attualmente si trova sopra i livelli di prezzo, aumentando la probabilità di un ulteriore calo verso livelli di supporto più profondi.

Se il prezzo riesce a rompere al di sotto del livello di 154,94, l’attenzione si sposterà sulla Media Mobile Semplice a 50 giorni (SMA-50) a 154,74, che fungerà da zona di supporto critica. Qualsiasi rottura al di sotto di questo livello potrebbe spingere la coppia verso il livello di 152,00, un’area di supporto importante che si allinea con la quinta onda nello scenario ribassista illustrato sul grafico.

Basandosi sull’analisi delle onde e sui punti tecnici chiave, si consiglia agli investitori di monitorare attentamente eventuali rimbalzi su questi livelli di supporto, poiché potrebbero presentare un’opportunità per rientrare nel trend rialzista complessivo se il momentum di acquisto riprende. Tuttavia, le dichiarazioni in corso da parte dei funzionari delle banche centrali, come il governatore della Bank of Japan o i funzionari della Federal Reserve statunitense, influenzeranno significativamente i movimenti della coppia nei prossimi giorni.

Livelli di supporto: 156,00 – 154,94 – 154,74

Livelli di resistenza: 157,41 – 158,00 – 159,00

Analisi a cura di Rania Gule, Senior Market Analyst di XS.com – MENA