Trump attacca la Fed e il Dollaro crolla: la Sterlina vola ai massimi di 3 anni

La Sterlina britannica (GBP) mostra segni di forza vicino al massimo triennale intorno a 1,3425 contro il Dollaro statunitense (USD) durante la sessione europea di martedì. Si prevede un ulteriore rialzo per la coppia GBP/USD, poiché il dollaro continua a perdere terreno in seguito all’attacco del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’indipendenza della Federal Reserve (Fed) per non aver ridotto i tassi d’interesse.

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di sei valute principali, cerca un supporto temporaneo dopo aver toccato un nuovo minimo triennale vicino a 98,00.

Tensioni politiche e incertezza sulla Fed pesano sul Dollaro USA

Lunedì, il presidente Trump ha nuovamente criticato il presidente della Fed, Jerome Powell, per il suo approccio “attendista” riguardo ai tassi d’interesse e ha avvertito che l’economia potrebbe subire scosse se la politica monetaria non verrà allentata. «Ci può essere un RALLENTAMENTO dell’economia a meno che il signor Troppo Tardi, un grande perdente, non abbassi i tassi d’interesse, ORA», ha dichiarato Trump tramite un post su TruthSocial.

Trump critica Powell per l’approccio “wait and see” sui tassi

Avverte di un possibile rallentamento economico

Usa toni forti definendo Powell un “perdente”

Chiede un abbassamento immediato dei tassi

La scorsa settimana, Donald Trump aveva minacciato di licenziare Jerome Powell per la sua posizione restrittiva sull’orientamento della politica monetaria. Trump aveva affermato: «Non sono contento di lui.

Se voglio che se ne vada, se ne andrà molto in fretta, credetemi». I partecipanti ai mercati finanziari hanno interpretato l’episodio come un attacco allo status “autonomo” della Fed, le cui decisioni dovrebbero rimanere indipendenti dalle pressioni politiche.

Questo ha spinto gli investitori a rivedere lo status di “bene rifugio” del Dollaro USA, già indebolito dalle politiche commerciali mutevoli di Trump. La sua decisione di imporre dazi reciproci più pesanti del previsto, seguita da un’improvvisa pausa di 90 giorni sugli stessi, ha portato i trader a dubitare della credibilità degli obiettivi politici di Trump, pesando ulteriormente sul dollaro e sugli asset statunitensi.

Analisi tecnica: la Sterlina mantiene i guadagni vicino a 1,3400

La Sterlina britannica torna sui massimi triennali, leggermente sopra quota 1,3400, contro il Dollaro USA nella giornata di martedì. La coppia GBP/USD potrebbe registrare ulteriori rialzi, dato che tutte le medie mobili esponenziali (EMA) di breve e lungo periodo sono orientate al rialzo.

GBP/USD vicino ai massimi triennali

EMA di breve e lungo periodo tutte in salita

Possibile prosecuzione del trend rialzista

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni ha superato quota 70,00, segnalando un forte slancio rialzista, anche se gli investitori dovrebbero prepararsi a una possibile correzione.

Al rialzo, il livello psicologico di 1,3500 rappresenta un ostacolo chiave per la coppia. Al ribasso, il massimo del 3 aprile intorno a 1,3200 fungerà da importante area di supporto.

