Tapering Fed, come investire sul cambio Euro Dollaro

Dopo tante attese, ora tutto è pronto per il tapering della Federal Reserve. Una misura di politica monetaria importante, che caratterizzerà i prossimi mesi e i cui effetti sull’economia reale potrebbero avere un significativo impatto per lungo termine. E, naturalmente, anche le conseguenze sui cambi non mancheranno di farsi sentire.

A proposito, come investire sul cambio Euro Dollaro in vista del tapering Fed?

Cos’è il tapering?

Prima di comprendere insieme come fare trading sul cambio Euro Dollaro in seguito al tapering Fed, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su cosa si intenda per tapering, in generale.

In sostanza, con il termine tapering intendiamo la riduzione degli acquisti da parte di una banca centrale. In una situazione di necessità – quando l’inflazione è troppo bassa o negativa, o ancora quando l’economia è in condizioni di recessione – le banche centrali attivano strumenti di reazione come il quantitative easing, ovvero delle politiche di acquisto di titoli di Stato o obbligazioni private.

In questo modo, attraverso il QE, le autorità centrali iniettano nel sistema economico maggiore liquidità a costo zero. Il flusso di denaro – per un meccanismo che qui non sintetizziamo – genera una pressione sull’inflazione.

Il tapering è, in questo senso, una misura di normalizzazione graduale. Il quantitative easing viene infatti fatto continuare, ma a un ritmo inferiore rispetto a quanto era stato deciso quando, invece, era necessario applicare una reazione incisiva. Insomma, con il tapering si riducono gradualmente e progressivamente gli acquisti fino a giungere a zero.

Tapering Fed: cosa farà la Federal Reserve?

La Federal Reserve ha intenzione di ridurre il quantitative easing attraverso il tapering. Non è certo un comportamento sorprendente, visto e considerato che erano nell’aria i segnali di un simile rallentamento.

Ricordiamo peraltro che il quantitative easing fu allestito per far fronte a una crisi economica molto forte, aggravata dall’esplosione della pandemia, e che l’obiettivo era quello di scongiurare una frenata sui prezzi. In realtà, il quantitative easing ha fatto anche più delle attese, nel senso che l’inflazione sta accelerando oltre le aspettative, creando un potenziale grosso problema per l’economia.

Quali effetti del tapering Fed sul cambio Euro Dollaro

A questo punto, vogliamo domandarci quali siano gli effetti del tapering Fed sul cambio Euro Dollaro. In linea di massima, se la politica monetaria si fa più restrittiva, il dollaro dovrebbe apprezzarsi e, dunque, il cambio scendere. Ma è davvero così?

Se questa è vero, è anche vero che i movimenti del cambio dipendono anche da altri fattori. Dunque, è difficile immaginare che con il tapering della Federal Reserve il cambio possa dirigersi rapidamente verso una situazione di parità. È invece molto più probabile che possa puntare verso soglie intermedie, come quella, pur importante, di quota 1,10.

Attenzione, però. Come abbiamo già ricordato, infatti, il tapering della Federal Reserve potrebbe scontrarsi con alcuni fattori in grado di ridurre la sua portata.

Il primo è quello legato al fatto che, siccome di tapering Fed si sta parlando da tanto tempo, il mercato abbia già scontato l’evento. Effettivamente da qualche mese a questa parte il cambio è già sceso: a giugno stazionava sopra quota 1,20, oggi è ben più sotto.

In secondo luogo, anche la BCE potrebbe avviare una fase restrittiva. Certo, è molto improbabile che i tassi di riferimento siano innalzati nel breve termine, ma un tapering dell’Eurotower è effettivamente possibile.

Dunque, in questo scenario, la spinta rialzista del dollaro verrebbe contrastata dalla spinta rialzista dell’euro. E, forse, anche per questo è giustificabile un cambio poco volatile rispetto alle attese…