Sterlina in rimonta sul dollaro USA: è il momento di investire? Ecco le previsioni

La Sterlina Inglese (GBP) continua a salire, avvicinandosi a 1,3330 contro il Dollaro Statunitense (USD) nella sessione europea di venerdì, proseguendo il movimento rialzista avviato giovedì. La coppia GBP/USD guadagna terreno mentre il Dollaro USA rimane debole dopo la pubblicazione di dati sull’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) per aprile più deboli del previsto.

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, scende verso quota 100,50. I dati PPI statunitensi hanno mostrato un calo inatteso dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente, attribuito a un forte rallentamento del settore dell’ospitalità.

Secondo un rapporto di Reuters, l’inflazione alla produzione è stata frenata da un drastico calo dei viaggi turistici, che ha influito negativamente sulle vendite di biglietti aerei e sulle prenotazioni di hotel e motel.

Il rapporto evidenzia anche segnali che i turisti stiano boicottando i viaggi verso gli Stati Uniti a causa delle politiche protezionistiche del presidente Donald Trump, del giro di vite sull’immigrazione, dei riferimenti al Canada come “il 51° stato” e del desiderio di acquisire la Groenlandia.

Il calo dei prezzi alla produzione è legato alla crisi nel settore turistico

Il Dollaro USA perde forza rispetto a un paniere di valute

I dati deboli sul PPI e le vendite al dettaglio alimentano la domanda di GBP

Anche i dati fiacchi sulle vendite al dettaglio hanno pesato sul Dollaro. Le vendite al dettaglio, indicatore chiave della spesa dei consumatori, sono aumentate solo dello 0,1%, molto meno del +1,5% registrato a marzo.

Sembra che le famiglie si siano precipitate a fare acquisti a marzo in previsione delle tariffe reciproche annunciate dal presidente Trump. Le vendite di auto sono diminuite dello 0,1%, rispetto al balzo del 5,5% visto il mese precedente. Anche i beni durevoli hanno registrato una crescita moderata dello 0,3% in aprile, contro un forte aumento dell’1,5% a marzo.

L’indebolimento dell’inflazione alla produzione e i dati deboli sulle vendite al dettaglio hanno determinato una forte correzione dei rendimenti dei Treasury USA a 10 anni, scesi dal massimo mensile del 4,55% registrato giovedì fino a circa il 4,40% durante le ore di contrattazione europee di venerdì.

Fed prudente e attesa per i dati di fiducia dei consumatori

Nonostante i dati deludenti, le aspettative del mercato per una Federal Reserve (Fed) che mantenga i tassi invariati nei prossimi due incontri di politica monetaria sono rimaste stabili, poiché i funzionari sembrano più orientati a ridurre le aspettative d’inflazione piuttosto che abbassare i tassi per affrontare le attuali preoccupazioni economiche.

Secondo il CME FedWatch Tool, la probabilità che la Fed mantenga i tassi fermi nel range 4,25%-4,50% nelle riunioni di giugno e luglio è rispettivamente del 91,8% e del 61,4%.

Il mercato sconta un mantenimento dei tassi da parte della Fed

La priorità della Fed resta il contenimento dell’inflazione

Alta probabilità di tassi invariati a giugno e luglio

Nel frattempo, gli investitori attendono la pubblicazione dell’Indice Preliminare di Fiducia dei Consumatori del Michigan (CSI) e dei dati sulle Aspettative d’Inflazione dei Consumatori per maggio, previsti per le ore 14:00 GMT.

Analisi Tecnica: La Sterlina mantiene la media mobile esponenziale a 20 giorni

La Sterlina Inglese sale oltre quota 1,3300 contro il Dollaro USA venerdì. La coppia GBP/USD si mantiene sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, attualmente intorno a 1,3256, suggerendo che la tendenza di breve termine è rialzista.

Il prezzo resta sopra la media a 20 giorni, segnale positivo

RSI neutrale, possibile nuovo slancio se supera 60

Supporto importante a 1,3000, resistenza a 1,3445

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni oscilla nella fascia 40,00–60,00. Un nuovo slancio rialzista potrebbe emergere se l’RSI superasse quota 60,00.

Sul lato rialzista, la resistenza chiave è rappresentata dal massimo triennale di 1,3445. Al ribasso, il livello psicologico di 1,3000 fungerà da area di supporto principale.

