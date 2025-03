Sterlina in Rimonta: Dati Shock sulle Vendite al Dettaglio Spingono il GBP ai Massimi

La sterlina britannica (GBP) sovraperforma rispetto alle altre valute, ad eccezione del dollaro statunitense e dello yen giapponese (JPY), venerdì, dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio del Regno Unito per il mese di febbraio e delle stime riviste del PIL del quarto trimestre.

L’Office for National Statistics (ONS) ha riferito che le vendite al dettaglio, un indicatore chiave della spesa dei consumatori, sono inaspettatamente aumentate dell’1% su base mensile, mentre gli economisti si aspettavano un calo dello 0,3%. A gennaio, le vendite al dettaglio erano cresciute a un ritmo sostenuto dell’1,4%, rivisto al ribasso rispetto alla stima iniziale dell’1,7%.

Nei 12 mesi fino a febbraio, la misura della spesa dei consumatori è cresciuta significativamente del 2,2%, rispetto alle stime dello 0,5% e alla precedente rilevazione dello 0,6%, rivista al ribasso rispetto all’1%. I dati positivi sulle vendite al dettaglio dovrebbero supportare i funzionari della Bank of England (BoE), che nella riunione della scorsa settimana hanno indicato una prospettiva di allentamento monetario “graduale e prudente”, dopo aver mantenuto i tassi d’interesse invariati al 4,5%.

Vendite al dettaglio mensili: +1% (contro -0,3% atteso)

Vendite al dettaglio annuali: +2,2% (contro 0,5% atteso)

PIL rivisto Q4: +1,5% (contro 1,4% stimato in precedenza)

Nel frattempo, le stime riviste del PIL mostrano che l’economia è cresciuta a un ritmo più rapido dell’1,5%, rispetto alla stima preliminare dell’1,4%.

Questa settimana, il Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito Rachel Reeves ha fornito un aggiornamento sul bilancio, annunciando un taglio significativo ai sussidi sociali e dimezzando le previsioni di crescita del PIL per l’anno in corso all’1%. Reeves ha aggiunto che le modifiche alla spesa per il welfare comporterebbero un risparmio di 4,8 miliardi di sterline e che intende ricostruire un margine fiscale di quasi 10 miliardi di sterline.

Analisi tecnica: La sterlina britannica mantiene la media mobile esponenziale a 20 giorni

Venerdì, la sterlina britannica cerca di mantenere il ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, tracciato dal massimo di fine settembre al minimo di metà gennaio, vicino a 1,2930 contro il dollaro statunitense. La media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni continua a fornire supporto alla coppia intorno a 1,2885.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni si raffredda verso quota 60,00 dopo aver raggiunto livelli di ipercomprato sopra i 70,00. Un nuovo slancio rialzista potrebbe manifestarsi se l’RSI dovesse riprendere la salita mantenendosi sopra il livello di 60,00.

Guardando in basso, il ritracciamento del 50% di Fibonacci a 1,2770 e quello del 38,2% a 1,2615 fungeranno da aree chiave di supporto per la coppia. Al rialzo, il massimo del 15 ottobre a 1,3100 costituirà una resistenza chiave.

