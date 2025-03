Sterlina in Bilico: Cosa Aspettarsi dalle Decisioni della Fed e della BoE Questa Settimana

La Sterlina Britannica (GBP) si muove in un intervallo ristretto contro il Dollaro Statunitense (USD), intorno a 1,2950, all’inizio della settimana. Si prevede che la coppia GBP/USD continuerà a muoversi con cautela, mentre gli investitori attendono le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) e della Bank of England (BoE), che saranno annunciate rispettivamente mercoledì e giovedì. Entrambe le istituzioni sono attese mantenere i tassi di interesse invariati.

Secondo lo strumento CME FedWatch, è quasi certo che la Fed manterrà i tassi di interesse stabili nell’intervallo del 4,25%-4,50%. Questo sarebbe il secondo incontro consecutivo in cui la banca centrale lascerà i tassi invariati.

I trader rimangono sempre più fiduciosi che la Fed manterrà lo status quo mercoledì, poiché i funzionari hanno sostenuto un approccio di “attendere e vedere” in un contesto di incertezza sull’outlook economico sotto la guida del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

I partecipanti al mercato si aspettano che le politiche economiche di Trump:

Spingano l’inflazione verso l’alto.

Incidano negativamente sulle prospettive di crescita nel breve termine.

Generino turbolenze economiche nel periodo di transizione.

Il sondaggio flash dell’Università del Michigan (UoM) di marzo, pubblicato venerdì, ha mostrato che le aspettative di inflazione dei consumatori a cinque anni sono salite al 3,9%, rispetto al 3,5% previsto a febbraio. L’indice preliminare del sentiment dei consumatori del Michigan è risultato significativamente più basso, a 57,9 a marzo, rispetto alle stime di 63,1 e al dato precedente di 64,7.

Diversi funzionari statunitensi, tra cui il Presidente Donald Trump, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Segretario al Tesoro Scott Bessent, hanno indicato che le politiche di Trump potrebbero portare a turbolenze economiche, ma la transizione renderà di nuovo grande l’America.

Bessent ha dichiarato in un’intervista alla NBC News di domenica: “Posso prevedere che stiamo adottando politiche robuste che saranno durevoli, e potrebbe esserci un aggiustamento”, aggiungendo che il paese ha bisogno di essere svincolato da una “spesa pubblica massiccia”. Le sue osservazioni sono arrivate dopo che l’intervistatore ha chiesto se l’agenda di Trump potesse portare l’economia in recessione.

Leggi anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Analisi Tecnica: La Sterlina Britannica si consolida sotto 1,3000

La Sterlina Britannica si muove lateralmente dopo aver registrato un nuovo massimo di quattro mesi, intorno al livello psicologico di 1,3000 contro il Dollaro Statunitense la scorsa settimana. L’outlook a lungo termine della coppia GBP/USD rimane rialzista, poiché si mantiene sopra la Media Mobile Esponenziale (EMA) a 200 giorni, che si trova intorno a 1,2700.

I principali indicatori tecnici mostrano che:

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni si mantiene sopra 60,00, segnalando un forte slancio rialzista.

I livelli di supporto chiave sono individuati al ritracciamento di Fibonacci del 50% a 1,2775 e al 38,2% a 1,2618.

La principale resistenza si trova al massimo del 15 ottobre a 1,3100.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.