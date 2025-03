Il prezzo del petrolio sfiora i 66,50$: rischio crollo dietro l’angolo?

Il prezzo del petrolio West Texas Intermediate (WTI) guadagna terreno per il secondo giorno consecutivo, scambiando a 66,40 dollari durante le ore europee di mercoledì. Tuttavia, i prezzi del petrolio hanno subito pressioni al ribasso a causa delle crescenti preoccupazioni sulla domanda, legate a un potenziale rallentamento economico negli Stati Uniti e all’impatto dei dazi sulla crescita globale, fattori che hanno limitato ulteriori aumenti.

Un Dollaro USA (USD) più debole potrebbe aver contenuto le perdite dei prezzi del petrolio, spinto dalle crescenti paure di una recessione economica negli Stati Uniti. Il Presidente Donald Trump ha descritto l’economia come in una “fase di transizione”, e gli investitori hanno interpretato queste dichiarazioni come un primo segnale di potenziale instabilità.

Potrebbe interessarti anche: 📉Una guida rapida al Forex Trading. Come iniziare

Fattori chiave che influenzano il mercato del petrolio:

Timori di rallentamento economico negli USA , con segnali di instabilità futura.

, con segnali di instabilità futura. Pressioni al ribasso sui prezzi dovute all’incertezza sui dazi e al calo del sentiment dei consumatori.

dovute all’incertezza sui dazi e al calo del sentiment dei consumatori. Aumento delle scorte di petrolio secondo l’ultimo rapporto API.

secondo l’ultimo rapporto API. Minacce geopolitiche legate alle tensioni con gli Houthi nel Mar Rosso.

Ad aumentare l’incertezza del mercato, i prezzi delle azioni statunitensi hanno continuato a scendere martedì, prolungando la più grande ondata di vendite degli ultimi mesi, mentre gli investitori hanno reagito all’aumento dei dazi all’importazione e al peggioramento del sentiment dei consumatori. Con l’incertezza continua sugli sviluppi tariffari e le persistenti preoccupazioni sulla crescita economica statunitense, il sentiment del mercato petrolifero rimane cauto.

Nel frattempo, un portavoce degli Houthi ha annunciato martedì sera che il gruppo avrebbe preso di mira qualsiasi nave israeliana che violasse il divieto di navigazione attraverso il Mar Rosso e il Mar Arabico, lo stretto di Bab al-Mandab e il Golfo di Aden, con effetto immediato.

Negli Stati Uniti, l’ultimo rapporto dell’American Petroleum Institute (API) ha mostrato che le scorte di petrolio greggio sono aumentate di 4,247 milioni di barili nella settimana terminata il 28 febbraio, dopo un calo di 1,455 milioni di barili nella settimana precedente. Gli analisti avevano previsto un aumento di 2,1 milioni di barili.

Inoltre, gli Stati Uniti si sono uniti ad altre agenzie nella revisione delle proiezioni del mercato petrolifero. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha ridotto la previsione di surplus per il 2025 e dimezzato la stima dell’eccedenza per l’anno prossimo, a causa dei previsti cali nella produzione di greggio iraniano e venezuelano. Anche l’Energy Information Administration (EIA) ha previsto una diminuzione delle scorte globali di petrolio nel secondo trimestre del 2025.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.