Previsioni euro dollaro 2020

Il cambio euro dollaro continuerà a fornire le consuete opportunità di rendimento per tutti gli investitori sul Forex ma… che cosa è lecito attendersi dal 2020 in corso di avvicinamento? Quale delle due valute si rafforzerà maggiormente?

Primi mesi del 2020 con scarsi movimenti

Iniziamo con il prevedere come nei primi mesi del 2020 dovrebbero esserci poche novità, che invece riguarderanno soprattutto la fase più avanzata del prossimo esercizio.

Le principali analisi su cui abbiamo messo gli occhi, infatti, sono concordi nel ritenere che il cambio di passo non dovrebbe avvenire da subito, valutato che la prima parte del 2020 dovrebbe caratterizzarsi ancora per una sostanziale debolezza della valuta unica.

Stando a quanto afferma un dossier di BMO Capital Markets, in particolar modo, l’euro dollaro dovrebbe indebolirsi nei prossimi mesi, grazie a letture dei dati soddisfacenti in area USD e non troppo convinte in area EUR. È simile la visione di Rabobank, i cui analisti affermano che l’allenamento della politica monetaria BCE continuerà a pesare sull’euro contro il biglietto verde, tanto che EUR potrebbe scendere a quota 1,08 entro la primavera 2020.

Euro in rafforzamento a metà 2020?

Le cose potrebbero però cambiare man mano che ci si avvicina alla metà del 2020. Un possibile miglioramento congiunturale dell’eurozona, con la sua economica che potrebbe riprendersi più gradualmente di quella americana, porterebbe infatti a un euro dollaro più forte.

Unicredit in un recente dossier sottolinea come la frenata dell’economia statunitense, storicamente, non si traduce in un forte aumento di euro dollaro, i cui movimenti dipendono anche dalle prospettive dell’area europeo.

Dunque, dopo aver toccato i minimi di cui sopra, il cambio dovrebbe cambiare passo, con euro in rafforzamento, tanto che alla fine dell’anno il cambio potrebbe toccare una soglia di 1,15 – 1,16.

Si noti comunque come le previsioni degli analisti siano piuttosto discordanti. Per esempio, ING ritiene che mediamente il cambio si muoverà nel range 1,10 – 1,15 nel prossimo anno, mentre Morgan Stanley afferma che l’euro dollaro toccherà quota 1,18 nel 2020. Per UBS, invece, euro dollaro si spingerà in territorio ancora più rialzista, arrivando a toccare 1,19 a fine esercizio.