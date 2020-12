Previsioni EUR/USD, dove può arrivare il cambio euro dollaro nel 2021?

Più volte sul nostro sito ci siamo soffermati nel cercare di capire che cosa potrebbe accadere al cambio euro dollaro nel breve termine. E, considerato l’avvicinarsi del nuovo anno, non possiamo che soffermarci anche sulla possibilità di comprendere come investire sull’EUR/USD sulla base delle previsioni degli analisti di settore.

Insomma, che cosa possiamo attenderci dal cambio nei prossimi mesi? Conviene acquistare o vendere il cross?

Iniziamo subito con il sottolineare come la valuta unica europea abbia recuperato terreno tra marzo e dicembre, andando a riconquistare la maggior parte della forza persa in circa due anni precedenti. La coppia EUR/USD ha avuto un andamento ribassista da quando ha toccato il livello 1,2554 nel febbraio 2018. Da lì è stato tutto in discesa, con la coppia che a marzo di quest’anno ha toccato un minimo pluriennale di 1,0673. La successiva ripresa ha lasciato la coppia a livelli che erano stati visti l’ultima volta nell’aprile 2018.

In una prospettiva molto più ampia, gli orsi hanno dominato la coppia EUR/USD dal luglio 2008, quando la coppia ha raggiunto 1,6036. Una linea di tendenza discendente da un tale livello è stata interrotta negli ultimi mesi, ma solo a dicembre la coppia ha guadagnato abbastanza slancio da confermare il breakout rialzista. Il prossimo obiettivo è a quota 1,2554, e ulteriori guadagni oltre quest’ultimo segnaleranno una continuazione rialzista a lungo termine. Se i tori riusciranno a spingere la coppia oltre quest’ultimo livello, allora la zona di prezzo 1.2750 dovrà essere assunta come prossima resistenza, in quanto la coppia ha diversi minimi mensili intorno ad essa.

I tori si scoraggeranno se la coppia dovesse perdere la soglia di 1.2000, ma non si arrenderanno a meno che la coppia non scenda sotto 1.1600 nel primo trimestre dell’anno, quando tornerà a livelli al di sotto della linea di tendenza a lungo termine. In tal caso, entreranno in gioco i minimi più bassi, con la coppia in procinto di estendere il suo declino verso 1,0351, il minimo pluridecennale registrato nel dicembre 2016.

Detto ciò, non possiamo che integrare le riflessioni di cui sopra con alcune valutazioni che gli esperti di fxstreet.com hanno compiuto, domandando ad alcuni dei più noti analisti Forex cosa ne pensassero delle previsioni 2021 EUR/USD.

Ebbene, è emerso che il 59% degli intervistati è rialzista, contro il 18% dei ribassisti e il 23% di coloro che invece ritengono che il cambio si muoverà all’interno di un range non troppo ampio. Il prezzo medio per la fine del 2021 è pari a 1,2468.

Insomma, in sintesi, si ritiene che la prospettiva di vaccini efficaci contro il coronavirus, combinata con una presidenza Biden negli Stati Uniti, possa mantenere il dollaro sotto pressione di vendita. È probabile che Biden adotti una posizione più morbida sul commercio globale rispetto a Trump (Cina in primis), il che potrebbe aumentare il sentimento di rischio, e quindi portare a porti sicuri, come il dollaro e lo yen, una maggiore pressione ribassista.