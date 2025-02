Petrolio WTI in Bilico: Rottura Esplosiva o Crollo Imminente? Ecco i Livelli Chiave

Il petrolio WTI ha registrato un andamento rialzista finora questa settimana, ma i recenti rialzi stanno per incontrare un ostacolo? Oppure la materia prima energetica si sta preparando per una grande rottura al rialzo? Diamo un’occhiata ai livelli chiave sul grafico orario.

Petrolio WTI (USOIL): Grafico 1 Ora

Nel caso te lo fossi perso, ci sono state voci secondo cui l’OPEC+ starebbe considerando di ritardare l’aumento della produzione previsto per aprile, a causa di stime di offerta globale più elevate. Dopotutto, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina potrebbero significare un ritorno sul mercato di maggiori esportazioni di petrolio da parte della Russia.

Questa battaglia tra forze di offerta potrebbe mantenere il petrolio WTI all’interno del suo modello di consolidamento a cuneo, poiché la materia prima ha recentemente formato massimi decrescenti e minimi leggermente più bassi.

La resistenza continuerà a reggere?

Ricorda che i bias direzionali e le condizioni di volatilità nei prezzi di mercato sono generalmente guidati dai fondamentali. Se non hai ancora approfondito l’analisi sul petrolio WTI e sul dollaro statunitense, è il momento di consultare il calendario economico e restare aggiornato sulle notizie fondamentali giornaliere!

Attualmente, il petrolio WTI si sta avvicinando al test della parte superiore del cuneo, che coincide con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% vicino alla resistenza R1 ($72,67 al barile). Presta attenzione ai segnali di inversione nei grafici a candele che potrebbero indicare un ritorno della pressione di vendita.

Ecco alcuni scenari da monitorare:

Se il prezzo respinge la resistenza R1, potremmo vedere un ritorno verso i $70,17 o al supporto del cuneo intorno ai $70.

Una rottura rialzista sopra R1 potrebbe portare a un trend ascendente con target a R2 ($74,84) e successivamente R3 ($76,05).

Eventi macroeconomici e notizie di mercato potrebbero influenzare il movimento del prezzo, quindi è essenziale rimanere aggiornati.

D’altra parte, la comparsa di lunghe candele verdi oltre la resistenza R1 potrebbe segnalare una rottura rialzista, seguita da un trend ascendente con un’estensione pari all’altezza della formazione grafica. In tal caso, resta attento a potenziali rimbalzi nelle zone di resistenza vicine, come R2 ($74,84 al barile) e successivamente R3 ($76,05 al barile).

Indipendentemente dalla direzione che scegli di seguire nel trading, non dimenticare di monitorare gli eventi economici di rilievo di questa settimana, così come eventuali notizie che potrebbero influenzare il sentiment di mercato prima di prendere decisioni operative.

