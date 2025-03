Oro Sfiora i $3.000: Cosa Succederà Ora? I Livelli Chiave da Tenere d’Occhio!

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) ha toccato un nuovo massimo storico a 3.004 dollari prima di scendere sotto i 3.000 dollari, registrando comunque un guadagno settimanale di oltre il 2,5% al momento della stesura di questo articolo, venerdì.

L’aumento della domanda e dell’afflusso verso il metallo prezioso è avvenuto dopo che il Presidente degli Stati Uniti (USA), Donald Trump, ha risposto alle controtariffe europee, annunciando che imporrà tariffe del 200% su vino e champagne provenienti dalla regione.

Questo ha spaventato i partecipanti al mercato, inducendoli a credere che tutte le ipotesi siano ora incerte e che il Presidente Trump non farà marcia indietro né allenterà la sua posizione sulle tariffe, sollevando ulteriori preoccupazioni riguardo alla crescita e alla domanda di asset rischiosi. Nel frattempo, i rendimenti statunitensi hanno raggiunto un nuovo massimo di cinque giorni giovedì, prima di ritracciare.

Movimenti di mercato: Posizionamento sulle tariffe

L’aggressiva agenda tariffaria del Presidente Donald Trump ha alimentato le preoccupazioni su un potenziale impatto sulla crescita, danneggiando la domanda di asset rischiosi e favorendo i flussi verso i fondi supportati dall’oro, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Alcuni titoli azionari di gioiellerie cinesi hanno registrato forti aumenti questa settimana. Venerdì, la Zhejiang Ming Jewelry Co., quotata sulla mainland, è aumentata del limite massimo del 10% per il quarto giorno consecutivo. Anche il gruppo Chow Tai Fook Jewellery è salito, dimostrando che i trader stanno puntando su aziende che possono trarre profitto dall’aumento del prezzo dell’oro, riporta Bloomberg.

Marcus Garvey, capo del team di Strategia delle Materie Prime di Macquarie Group, ha sottolineato giovedì che le partecipazioni sono ancora circa il 20% inferiori rispetto al picco del 2020. Ciò indica che vi è ancora ampio margine per un aumento degli afflussi verso il metallo prezioso, secondo Reuters.

Lo strumento CME Fedwatch stima una probabilità del 97,0% che non vi saranno variazioni nei tassi di interesse durante la prossima riunione della Fed del 19 marzo. Le probabilità di un taglio dei tassi nella riunione del 7 maggio sono attualmente al 30,3%.

Analisi Tecnica: Attenzione alla presa di profitto

Il livello di $3.000 è stato raggiunto rapidamente, appena un giorno dopo che la banca francese BNP Paribas aveva indicato $3.200 come obiettivo per l’oro nel secondo trimestre. Con le sessioni europee e statunitensi ancora da svolgersi, potrebbe verificarsi un rapido rialzo. Tuttavia, i trader dovrebbero evitare di entrare a mercato sulla rottura dei $3.000, poiché questo livello potrebbe innescare prese di profitto a breve termine.

I livelli chiave da monitorare includono:

Resistenza R1 giornaliera: $3.007

$3.007 Resistenza R2 giornaliera: $3.026

$3.026 Pivot Point giornaliero: $2.970

$2.970 Supporto S1: $2.951

$2.951 Supporto S2: $2.914

Il nuovo massimo storico a $2.993 potrebbe essere facilmente superato in qualsiasi momento. Il livello psicologico di $3.000 rappresenta un punto cruciale nel percorso rialzista. Al di sopra di tale livello, si entra in un territorio inesplorato, dove i livelli di resistenza e supporto del Pivot Point giornaliero possono aiutare a orientarsi.

