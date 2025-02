Oro in Rally: $3.000 nel Mirino? Ecco Cosa Sta Succedendo

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) sta nuovamente aumentando questo giovedì mentre i rendimenti statunitensi arretrano insieme a un dollaro più debole. Il metallo prezioso è scambiato intorno ai $2.955 al momento della scrittura.

La spinta al rialzo arriva dopo che il Presidente degli Stati Uniti (USA) Donald Trump ha dichiarato che un accordo commerciale con la Cina potrebbe essere possibile. Le preoccupazioni geopolitiche sono aumentate dopo che Trump ha affermato che l’Ucraina ha iniziato la guerra con la Russia e ha lasciato intendere che è giunto il momento di ripagare gli Stati Uniti per tutti i finanziamenti forniti.

Nel frattempo, i verbali della Federal Reserve (Fed) pubblicati nella notte di mercoledì non hanno avuto un impatto significativo. Solo una manciata di membri del Federal Open Market Committee (FOMC) hanno sostenuto il mantenimento del tasso d’interesse stabile e hanno escluso l’urgenza di un taglio. Considerando ciò, le possibilità di un taglio dei tassi a giugno rimangono in piedi.

Analisi tecnica: Andiamo a $3.000 e chiudiamola qui

Sembra che, nonostante un tono più morbido sulle tariffe e la possibilità di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, i trader abbiano ancora abbastanza motivi per spingere ulteriormente l’XAU/USD verso l’alto.

Il percorso verso $3.000 sembra tracciato ed è solo una questione di tempo prima che l’oro lo raggiunga. Come già visto con altre classi di asset, una volta che la frenesia per i metalli preziosi raggiungerà le masse, sarà il momento di vendere.

Livelli chiave per la giornata:

Supporto primario: $2.947 (massimo di mercoledì)

$2.947 (massimo di mercoledì) Pivot giornaliero: $2.933

$2.933 Supporto S1: $2.919 (minimo di mercoledì)

$2.919 (minimo di mercoledì) Resistenza R2: $2.961 (livello target per oggi)

$2.961 (livello target per oggi) Obiettivo di lungo termine: $3.000 (da monitorare nelle prossime sessioni)

Con un calendario economico leggero, ci sono buone probabilità che la resistenza R2 a $2.961 venga testata più tardi nel corso della giornata. Da lì, la soglia dei $3.000 entra in gioco, anche se potrebbe essere ancora un po’ troppo alta per essere testata questa settimana.

