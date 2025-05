L’Oro punta ai 3.400$: ecco perché gli investitori hanno deciso di comprare ora

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) mantiene un tono rialzista durante le prime ore della sessione europea di mercoledì, attestandosi vicino al massimo di una settimana e mezza grazie a una combinazione di fattori favorevoli.

Gli investitori sembrano ormai convinti che la Federal Reserve (Fed) procederà con ulteriori tagli dei tassi nel 2025, alla luce dei segnali di un allentamento delle pressioni inflazionistiche e di un quadro economico debole.

Tra i principali fattori che sostengono l’oro si evidenziano:

Attese di nuovi tagli dei tassi da parte della Fed

Debolezza del Dollaro USA

Tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

Incertezze geopolitiche globali.

Oltre a ciò, le preoccupazioni fiscali negli Stati Uniti e il declassamento del rating del credito sovrano del governo statunitense spingono il Dollaro USA (USD) ai minimi da due settimane, elemento che sostiene ulteriormente la quotazione del metallo prezioso.

In aggiunta, le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, unite ai persistenti rischi geopolitici, rappresentano ulteriori fattori che indirizzano i flussi verso l’oro. Il movimento di continuazione al rialzo può essere anche attribuito a un’acquisto tecnico dopo la rottura della resistenza posta tra i 3.250 e i 3.255 dollari del giorno precedente.

Un successivo superamento e consolidamento oltre la soglia dei 3.300 dollari favorisce i rialzisti su XAU/USD. In assenza di dati macroeconomici rilevanti dagli Stati Uniti in grado di influenzare il mercato, ciò alimenta ulteriormente le possibilità di un’estensione del trend rialzista settimanale in atto da tre giorni.

Scenario tecnico positivo e obiettivo fissato verso i 3.365 dollari

I compratori potrebbero ora puntare a testare il prossimo ostacolo rilevante nell’area compresa tra i 3.360 e i 3.365 dollari. Da un punto di vista tecnico, la rottura sostenuta della notte oltre la zona dei 3.250-3.260 dollari, che coincideva con la media mobile semplice (SMA) a 200 periodi sul grafico a 4 ore, è stata vista come un segnale chiave per gli operatori rialzisti.

I segnali tecnici che rafforzano lo scenario rialzista includono:

Rottura della SMA a 200 periodi sul grafico a 4 ore

Consolidamento sopra i 3.300 dollari

Oscillatori positivi su grafici orari e giornalieri.

Il superamento successivo della soglia dei 3.300 dollari e la presenza di oscillatori positivi sui grafici orari e giornalieri confermano l’impostazione costruttiva di breve periodo per il prezzo dell’oro.

Pertanto, una prosecuzione della forza, con un test dell’ostacolo successivo nella fascia orizzontale tra i 3.360 e i 3.365 dollari, appare come una possibilità concreta. Il momentum potrebbe estendersi ulteriormente, consentendo alla coppia XAU/USD di recuperare la soglia psicologica dei 3.400 dollari.

Supporti chiave da monitorare in caso di correzione al ribasso

Sul fronte opposto, una debolezza sotto il minimo della sessione asiatica, intorno ai 3.285 dollari, potrebbe attirare nuovi compratori e restare contenuta in prossimità del supporto, precedentemente resistenza, situato tra i 3.260 e i 3.250 dollari.

In caso di calo, i livelli da monitorare attentamente sono:

Supporto tra 3.260 e 3.250 dollari

Soglia dei 3.200 dollari

Zona critica 3.178-3.177 dollari.

Una rottura decisa di quest’ultimo livello, tuttavia, potrebbe innescare vendite tecniche e trascinare il prezzo dell’oro verso la soglia dei 3.200 dollari. Segue da vicino il supporto tra i 3.178 e i 3.177 dollari, sotto il quale la coppia XAU/USD potrebbe accelerare la discesa verso il minimo della scorsa settimana, situato intorno all’area dei 3.120 dollari, ovvero il livello più basso dal 10 aprile, in direzione dei 3.100 dollari.

