Oro in Fase di Consolidamento: Quali Livelli Chiave Potrebbero Scatenare il Prossimo Rally?”

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) registra un lieve rialzo e si consolida per il terzo giorno consecutivo questa settimana. Il rally dei metalli preziosi si interrompe dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esentato tutti i beni provenienti da Messico e Canada, rientranti nell’accordo commerciale USMCA, dai dazi recentemente introdotti all’inizio di questa settimana. Nel frattempo, i mercati azionari statunitensi stanno attualmente scambiando a livelli inferiori rispetto al giorno dell’insediamento di Trump.

Sul fronte dei tassi di interesse, i trader hanno ricevuto un certo supporto dal funzionario della Federal Reserve (Fed) Christopher Waller, il quale ha dichiarato giovedì che non sosterrebbe un taglio dei tassi a marzo, ma vede margine per due o forse tre riduzioni nel corso dell’anno. Questa posizione è in linea con le aspettative dei mercati, che vedono giugno come il primo momento cruciale per un possibile taglio dei tassi da parte della Fed.

Analisi tecnica: Breve pausa

Le aspettative di tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve stanno ora trovando sostegno tra i policymaker della banca centrale. Questo dovrebbe supportare il prezzo dell’oro per tutto l’anno, anche se potrebbe non essere sufficiente a spingerlo verso nuovi massimi storici per il momento. Affinché ciò avvenga, sarebbe necessario un nuovo catalizzatore, come l’introduzione di nuovi dazi o un’escalation nella guerra commerciale.

Attualmente, l’oro è scambiato vicino a 2.917 $, con il Punto Pivot giornaliero a 2.910 $ e la resistenza R1 giornaliera a 2.928 $, che rappresentano i livelli chiave da monitorare per venerdì. In caso di ulteriori afflussi verso l’oro, la resistenza R2 giornaliera a 2.945 $ potrebbe essere l’ultimo ostacolo prima del massimo storico di 2.956 $, raggiunto il 24 febbraio.

📌 Livelli chiave da monitorare:

Resistenza R1: 2.928 $

2.928 $ Resistenza R2: 2.945 $

2.945 $ Massimo storico: 2.956 $ (24 febbraio)

2.956 $ (24 febbraio) Supporto S1: 2.893 $

2.893 $ Supporto S2: 2.874 $

2.874 $ Livello psicologico chiave: 2.900 $

Al ribasso, il livello psicologico di 2.900 $ e il supporto S1 a 2.893 $ costituiscono una doppia barriera di sostegno. Se i rialzisti del mercato dell’oro vogliono evitare un’ulteriore discesa, questa zona deve reggere. Più in basso, il supporto S2 giornaliero a 2.874 $ potrebbe assorbire eventuali ulteriori pressioni ribassiste.

