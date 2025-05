Oro in bilico, vendere ora? Ecco cosa potrebbe succedere davvero ai prezzi

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) scivola lunedì verso i 3.330 dollari al momento della scrittura, mentre i mercati statunitensi rimarranno chiusi per la festività del Memorial Day.

La lieve correzione arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato su Truth Social l’intenzione di posticipare al 9 luglio la scadenza per l’Unione Europea (UE) prima dell’introduzione di dazi al 50%.

La decisione è arrivata a seguito di una telefonata con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, avvenuta domenica, e dovrebbe facilitare all’UE la possibilità di negoziare un accordo commerciale con l’amministrazione Trump.

Sebbene questa euforia da propensione al rischio sembri allettante, ciò non significa che il rally del metallo prezioso sia terminato. Un atteggiamento più morbido sul commercio internazionale indebolisce la domanda di beni rifugio come l’oro, ma l’attrattiva dell’oro come bene sicuro resta elevata, soprattutto in un contesto di crescenti timori legati alla posizione fiscale del governo statunitense.

Gli investitori restano preoccupati che la riforma fiscale voluta da Trump, approvata alla Camera la scorsa settimana e prossima al dibattito in Senato, possa aumentare ulteriormente il deficit e il debito pubblico degli Stati Uniti.

Analisi tecnica del prezzo dell’oro: in realtà, nulla di rilevante

L’oro fa un passo indietro mentre gli investitori si orientano verso asset più rischiosi, a seguito dell’intesa tra Trump e Von Der Leyen di proseguire le trattative commerciali. Tuttavia, il rinvio è di appena un mese, e concludere un accordo commerciale tra i due blocchi in un tempo così breve è quasi impossibile.

Pertanto, queste notizie vanno interpretate come brevi fiammate di sollievo in un contesto generale che resta favorevole all’oro, grazie all’incertezza persistente.

Sul fronte rialzista, la resistenza R1 a 3.386 dollari rappresenta il primo livello da monitorare. Subito dopo si trova la resistenza R2 a 3.415 dollari, che potrebbe aprire la strada verso il livello tondo dei 3.440 dollari e potenzialmente proseguire verso nuovi massimi storici a 3.500 dollari.

Al contrario, se il prezzo dell’oro dovesse scendere, emergono diversi livelli di supporto solidi. Il primo è il supporto giornaliero S1 a 3.307 dollari, che protegge la soglia psicologica dei 3.300 dollari.

Un supporto intermedio potrebbe arrivare dal livello S2 a 3.258 dollari. Più in basso, si trova un livello tecnico cruciale a 3.245 dollari, che converge approssimativamente con il supporto S2 a 3.240 dollari.

