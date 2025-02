Inflazione USA in calo: il PCE sorprenderà i mercati? Ecco cosa aspettarsi

Il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti (US) pubblicherà i dati dell’Indice dei Prezzi della Spesa per Consumi Personali (PCE) per il mese di gennaio venerdì alle 13:30 GMT. Questo indice è la misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve (Fed).

Sebbene i dati sull’inflazione PCE siano solitamente considerati un elemento chiave per i mercati, questa volta potrebbe essere difficile valutare il loro impatto sulla valutazione del Dollaro USA (USD). I mercati vedono praticamente nessuna possibilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed a marzo e gli investitori si sono concentrati maggiormente sui titoli relativi alle politiche dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al loro potenziale impatto sulle prospettive economiche.

Anticipando il PCE: approfondimenti sulla principale metrica d’inflazione della Fed

L’Indice dei Prezzi PCE Core, che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello 0,3% su base mensile a gennaio, rispetto al +0,2% registrato a dicembre. Su base annua, l’inflazione core PCE è prevista in calo al 2,6% rispetto al 2,8% precedente. Nel frattempo, l’inflazione annua PCE complessiva è attesa in discesa al 2,5% rispetto al 2,6% dello stesso periodo.

Dopo un taglio di 25 punti base a dicembre, che ha abbassato il tasso di riferimento della Fed nella fascia 4,25%-4,50%, la banca centrale ha mantenuto invariati i tassi di interesse nella decisione di gennaio. Nei verbali della riunione pubblicati il 19 febbraio, la Fed ha rimosso il linguaggio precedente che indicava che l’inflazione aveva “fatto progressi” verso l’obiettivo del 2%, affermando invece che il ritmo degli aumenti dei prezzi “rimane elevato”, giustificando così la pausa.

Anticipando il rapporto sull’inflazione PCE, TD Securities ha dichiarato:

“Ci aspettiamo che i prezzi core PCE registrino un aumento significativamente più debole a gennaio rispetto all’incremento dello 0,45% su base mensile del CPI equivalente. L’inflazione PCE complessiva dovrebbe essere anch’essa più contenuta, attestandosi allo 0,30%. Su base annua, l’inflazione core PCE probabilmente scenderà di tre decimi al 2,5%, il livello più basso dall’inizio del 2021. Anche la spesa personale probabilmente è calata per la prima volta da marzo.”

Possibili implicazioni per i mercati:

Se l’inflazione core PCE dovesse superare le aspettative, la Fed potrebbe mantenere un atteggiamento più restrittivo, sostenendo il Dollaro USA.

Un valore mensile dello 0,4% o superiore potrebbe rafforzare l’USD con una reazione immediata.

Al contrario, un dato inferiore allo 0,2% potrebbe indebolire il Dollaro rispetto alle principali valute rivali.

La probabilità di un taglio dei tassi della Fed a marzo è quasi nulla, mentre per maggio gli investitori stimano un 20% di possibilità di riduzione di 25 punti base.

Per un cambiamento nella politica monetaria, sarà necessario osservare diverse letture deboli consecutive dell’inflazione PCE.

Quale sarà l’impatto dell’Indice dei Prezzi della Spesa per Consumi Personali sul cambio EUR/USD?

I partecipanti al mercato reagiranno probabilmente a una lettura inaspettata dell’Indice dei Prezzi PCE Core su base mensile, poiché non è influenzata da effetti di base. Un valore dello 0,4% o superiore potrebbe sostenere il Dollaro USA (USD) con una reazione immediata. Al contrario, un dato inferiore allo 0,2% potrebbe avere l’effetto opposto sulle performance dell’USD rispetto ai suoi principali rivali.

Tuttavia, la reazione del mercato potrebbe essere di breve durata. Secondo il CME FedWatch Tool, gli investitori vedono circa il 98% di probabilità che la Fed mantenga invariati i tassi di interesse a marzo e stimano un 20% di possibilità di un taglio di 25 punti base a maggio. Ci vorranno probabilmente diverse letture deboli consecutive dell’inflazione PCE affinché i partecipanti al mercato considerino una maggiore probabilità di una riduzione dei tassi a maggio.

Eren Sengezer, Lead Analyst per la sessione europea di FXStreet, fornisce una breve analisi tecnica per il cambio EUR/USD:

“L’indicatore RSI (Relative Strength Index) sul grafico giornaliero si sta abbassando, ma rimane sopra quota 50, suggerendo che l’EUR/USD sta perdendo slancio rialzista pur mantenendo un leggero bias positivo.”

“Al ribasso, la prima area di supporto si trova tra 1,0390 e 1,0380 (media mobile semplice a 50 giorni, livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% del trend ribassista novembre-gennaio). Se l’EUR/USD dovesse chiudere la giornata sotto questo livello, i venditori tecnici potrebbero entrare in azione, aprendo la strada a un’estensione della discesa verso 1,0300 (livello statico). Guardando al rialzo, la prima resistenza si trova a 1,0520 (media mobile semplice a 100 giorni). Una volta che l’EUR/USD utilizzerà questo livello come supporto, i prossimi obiettivi rialzisti potrebbero essere 1,0570 (ritracciamento Fibonacci del 50%) e 1,0650 (ritracciamento Fibonacci del 61,8%).”

