Guerra commerciale e caos sui mercati. Previsioni oro indicano nuovo boom

Il prezzo dell’oro (XAU/USD) sta risalendo insieme ai mercati azionari dopo il forte crollo di lunedì e dello scorso venerdì. Il metallo prezioso viene scambiato appena sopra la soglia dei 3.000 dollari al momento della scrittura, martedì. Il rimbalzo è sostenuto da un lato da fattori tecnici e dall’altro da dinamiche geopolitiche.

In particolare, la guerra commerciale a colpi di ritorsioni tra Cina e Stati Uniti sta rapidamente sfuggendo di mano. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre un dazio aggiuntivo del 50% sulle importazioni cinesi.

Nel frattempo, i trader stanno generando forti oscillazioni sulla curva dei rendimenti USA. A un certo punto lunedì, gli investitori scommettevano su cinque tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve nel 2025, un cambiamento significativo rispetto alla previsione di uno o nessun taglio appena una settimana prima.

Analisi tecnica del prezzo dell’oro: segnali sparsi

L’oro, noto bene rifugio, non riesce a resistere alla pressione di vendita quando il caos di mercato si estende a tutte le classi di attivi, come accaduto negli ultimi giorni. È un aspetto importante da considerare: il metallo prezioso non tornerà ai massimi storici di 3.167 dollari in linea retta, poiché le tensioni della guerra commerciale sono destinate a protrarsi.

Il contesto macroeconomico rimane incerto.

Le tensioni geopolitiche stanno crescendo rapidamente.

La volatilità colpisce tutti i mercati finanziari.

I trader reagiscono con movimenti estremi sugli asset rifugio.

Guardando ai rialzi, le resistenze sono distribuite: il primo ostacolo si trova a 3.040 dollari, resistenza R1, seguito da 3.057 dollari, un livello chiave dal 20 marzo. Più in alto, la resistenza R2 a 3.097 dollari precede il massimo storico attuale a 3.167 dollari.

Verso il basso, il livello chiave del massimo del 14 marzo a 3.004 dollari coincide approssimativamente con la soglia tonda dei 3.000 dollari, cercando di fornire supporto al momento della scrittura.

Se quest’area non dovesse reggere, i ribassisti potrebbero puntare a 2.955 dollari, dove lunedì molti acquirenti si sono dimostrati interessati all’oro. Ancora più in basso, il supporto S2 a 2.899 dollari rappresenta l’ultima linea di difesa, con la media mobile semplice a 55 giorni (SMA) che si posiziona già in anticipo a 2.930 dollari.

