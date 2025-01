GBP/USD si Avvicina al Supporto a 1,2350: Rimbalzerà o Continuerà a Scendere?

La coppia GBP/USD è scesa al livello più basso da aprile, raggiungendo 1,2352, prima di riprendersi leggermente venerdì e attestarsi a 1,2409. Questo riflette la debolezza della sterlina britannica rispetto a un dollaro USA in rafforzamento. Nonostante il lieve tentativo di recupero intraday, sia l’analisi tecnica che gli indicatori economici continuano a segnalare un chiaro trend ribassista che potrebbe dominare la coppia nel breve e medio termine.

A mio avviso, la performance della sterlina britannica questa settimana è stata debole rispetto alla maggior parte delle altre principali valute, registrando il calo maggiore contro lo yen giapponese. La heat map del mercato, che mostra le percentuali di variazione delle valute, indica che la sterlina ha perso il 1,41% del suo valore rispetto al dollaro USA. Questa perdita avviene in un contesto di miglioramento del dollaro, sostenuto da dati economici positivi degli Stati Uniti, che ne aumentano l’attrattiva come bene rifugio di fronte all’incertezza economica globale.

Dati economici USA hanno avuto un impatto evidente sulle performance del dollaro durante la settimana. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha riportato un calo delle richieste iniziali di disoccupazione a 211.000, al di sotto delle previste 222.000. Questi dati riflettono la continua forza del mercato del lavoro USA, sostenendo la possibilità che la Federal Reserve mantenga le sue politiche monetarie restrittive. Questo scenario rafforza il dollaro rispetto alla sterlina britannica, che deve affrontare sfide economiche interne nel Regno Unito.

Dall’altro lato, la sterlina britannica è sotto pressione a causa di problematiche economiche locali nel Regno Unito, principalmente per preoccupazioni su una crescita economica rallentata e l’aumento dei tassi di inflazione. La Banca d’Inghilterra si trova di fronte al dilemma di affrontare queste sfide senza danneggiare una crescita economica già fragile. In queste circostanze, la sterlina perde attrattiva rispetto al dollaro, che beneficia di politiche monetarie più chiare e stabili.

Dal mio punto di vista, gli investitori stanno osservando con attenzione i dati del PMI manifatturiero USA, previsti per venerdì. La lettura attesa è 48,4; un risultato superiore potrebbe ulteriormente sostenere il dollaro. Se l’indice supera il livello di 50, ciò indicherebbe che il settore manifatturiero statunitense è tornato a crescere, aumentando la pressione sulla coppia GBP/USD. Al contrario, se i dati risultassero inferiori alle attese, potrebbero offrire un certo supporto alla sterlina per limitare le perdite.

Gli investitori si concentreranno anche sui livelli di inflazione riportati nell’indice Prices Paid del PMI, previsto in aumento a 51,7 rispetto al 50,3 precedente. Una lettura superiore rafforzerebbe le aspettative che la Federal Reserve continui ad aumentare i tassi di interesse, incrementando la pressione ribassista sulla coppia GBP/USD.

Ritengo che il trend ribassista della coppia sia destinato a proseguire. La sterlina sembra affrontare una forte resistenza al livello di 1,2400, mentre il livello chiave di supporto si trova a 1,2300. Se questo supporto venisse infranto, si aprirebbe la strada a ulteriori cali verso livelli inferiori, possibilmente fino a 1,2200. Al contrario, la coppia dovrebbe superare il livello di resistenza a 1,2500 per riguadagnare slancio al rialzo, un’ipotesi poco probabile nelle condizioni attuali.

Pertanto, ritengo che la combinazione di fattori fondamentali e tecnici confermi che il trend ribassista per la coppia GBP/USD potrebbe persistere nel prossimo futuro. Il dollaro USA continua a beneficiare di dati economici solidi e delle aspettative che la Federal Reserve mantenga politiche restrittive. Al contrario, la sterlina britannica subisce pressioni da problemi economici locali e politiche monetarie poco chiare della Banca d’Inghilterra.

Credo che i trader debbano agire con cautela nel negoziare questa coppia. Il trend generale suggerisce ulteriori ribassi, ma sorprese inattese nei dati economici USA o del Regno Unito potrebbero causare significative oscillazioni di prezzo. È quindi essenziale monitorare da vicino i dati economici in arrivo e prendere decisioni basate su un’analisi completa degli indicatori economici e tecnici.

In conclusione, la coppia GBP/USD affronta sfide significative per mantenere i livelli attuali. I dati economici USA, in particolare il PMI manifatturiero, saranno cruciali nel determinare la direzione futura della coppia. Se il dollaro continuerà a rafforzarsi, potremmo vedere ulteriori cali per la sterlina, mentre eventuali segnali positivi dall’economia del Regno Unito potrebbero temporaneamente aiutare a limitare le perdite. A mio parere, gli investitori necessitano di una strategia di trading flessibile che consideri tutti i fattori influenti per garantire decisioni informate in questo mercato volatile.