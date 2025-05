GBP/JPY ai massimi: scopri perché lo Yen sta crollando e la Sterlina vola

Il cambio GBP/JPY sta proseguendo il suo slancio rialzista per la quarta sessione consecutiva, scambiando intorno a 194,90 durante le ore europee di lunedì.

La coppia valutaria guadagna terreno poiché lo Yen giapponese (JPY) si indebolisce a seguito dei progressi positivi nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno ridotto la domanda di beni rifugio.

Il cambio GBP/JPY tocca i massimi di 194,90.

La domanda di Yen come bene rifugio diminuisce.

I progressi nei rapporti USA-Cina sostengono i mercati.

Un comunicato congiunto dell’incontro economico e commerciale tra Stati Uniti e Cina tenutosi a Ginevra ha sottolineato come le due nazioni riconoscano l’importanza delle loro relazioni economiche e commerciali bilaterali, non solo per le loro economie ma anche per la stabilità globale. Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno verso una partnership sostenibile, di lungo termine e reciprocamente vantaggiosa.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha evidenziato l’importanza dell’accordo, annunciando un congelamento di 90 giorni sull’aumento dei dazi, insieme a una rilevante riduzione reciproca delle tariffe del 115%.

Nel frattempo, il Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha riconosciuto che l’approccio precedente basato sugli embarghi non era sostenibile, riaffermando l’impegno di entrambi i paesi alla pausa temporanea, pur osservando che la questione del fentanyl resta ancora irrisolta.

I dati economici giapponesi limitano il calo dello Yen

Tuttavia, le perdite dello JPY potrebbero essere limitate grazie ai dati interni positivi. Il saldo delle partite correnti del Giappone, non destagionalizzato, è salito a 3.678,1 miliardi di JPY a marzo, rispetto ai 3.447,8 miliardi di JPY dell’anno precedente, risultando in linea con le previsioni.

Il saldo commerciale su base BOP ha riportato un aumento dell’avanzo dei beni a 516,5 miliardi di JPY rispetto ai 463,5 miliardi di JPY precedenti, trainato da un aumento dell’1,8% su base annua delle esportazioni, che ha superato l’aumento dell’1,3% delle importazioni.

La Sterlina resta forte dopo la decisione della Banca d’Inghilterra

Anche la Sterlina britannica (GBP) sta scambiando in rialzo contro le principali valute dopo che la Bank of England (BoE) ha mantenuto il suo approccio “graduale e cauto” al rallentamento della politica monetaria nel suo annuncio di giovedì scorso.

La BoE ha tagliato i tassi di 25 punti base al 4,25%.

La decisione ha visto un voto diviso nel Comitato di politica monetaria.

Le preoccupazioni sull’inflazione restano al centro del dibattito.

La BoE ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4,25%, in linea con le aspettative, anche se la decisione ha visto un voto diviso: la membro del Comitato di politica monetaria (MPC) Catherine Mann e il capoeconomista Huw Pill hanno votato per mantenere i tassi invariati.

Venerdì, Pill ha spiegato la sua opposizione al taglio, citando le aspettative secondo cui le pressioni interne di lungo periodo potrebbero alimentare l’inflazione. Ha inoltre minimizzato il possibile impatto dei rischi commerciali globali sull’economia del Regno Unito, dichiarando: “Non stiamo osservando un cambiamento drastico nell’economia del Regno Unito a seguito dei recenti annunci sui dazi.”

