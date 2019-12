Forex sterlina, cosa accadrà con le elezioni del 12 dicembre

Nel Regno Unito c’è evidentemente grande attesa per comprendere quale sarà l’esito delle elezioni del 12 dicembre, cruciali per decidere le sorti di Brexit. A meno di 48 ore dall’avvio della consultazione i Conservatori sono dati come grandi favoriti nei sondaggi, e una loro (piena) vittoria rappresenterebbe lo scenario più favorevole per gli sviluppi della Brexit e per gli effetti sull’economia britannica.

Di contro, un governo Labour rischierebbe invece di riproporre una situazione di protratta incertezza, perché è probabile che lo schieramento sceglierà di negoziare un nuovo accordo con l’UE e indire un secondo referendum su Brexit. Ancora peggio potrebbe andare con uno scenario di stallo.

I sondaggi

Gli ultimi sondaggi disponibili hanno dichiarato che i Conservatori rimangono in testa, con una quota delle preferenze pari a circa il 43%, davanti al 33% dei Laburisti. Cosa ancora più importante, le proiezioni attribuiscono ai Conservatori la maggioranza assoluta (341 seggi sui 650 totali della House of Commons), che permetterebbe a Boris Johnson di governare da solo.

È proprio questo lo scenario che il mercato auspica: una vittoria piena dei Conservatori permetterebbe infatti di rompere gli indugi sulla Brexit, perché il Parlamento sarebbe in grado di approvare rapidamente l’accordo su Brexit siglato da Johnson in ottobre e il Regno Unito uscirebbe così dall’UE – con un accordo – entro e non oltre la data stabilita, il 31 gennaio 2020.

Attenzione alle sorprese

Ad ogni modo, occhio alle sorprese. È pur vero che i sondaggi e le proiezioni danno come favoriti i Conservatori, ma queste elezioni hanno un sapore particolare, traducendosi sostanzialmente in un nuovo “plebiscito” su Brexit.

Dunque, non è possibile escludere tutti gli scenari alternativi, che sono tre: