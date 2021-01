Euro dollaro in ripresa, come investire a inizio gennaio 2021

Il cambio euro dollaro sta beneficiando di un modesto slancio al di sopra delle medie mobili semplici a 50, 100 e 200. L’indice di forza relativa è inferiore a 70, quindi al di fuori delle condizioni di ipercomprato e, nel complesso, sembra che il mercato sia oggi dominato dai tori.

Per quanto concerne le principali soglie di cui tenere in considerazione, il picco del 2020 posto a 1,2310 è una linea di resistenza critica, superata la quale si aprirebbero le porte per i test a 1,24, visto per l’ultima volta all’inizio del 2018, quasi tre anni fa. Di contro, il primo supporto aspetta a 1,2275, superato il quale si procederà con il testare gli altri supporti chiave posti a 1,2230 e a 1,2205.

Attenzione, però, a non cedere ai facili ottimismi. Sebbene la tendenza generale rimanga intatta, ci possono essere diversi ostacoli sulla strada che potrebbero innescare rapide inversioni di tendenza.

Vaccini

Il primo ostacolo è l’andamento delle distribuzioni di vaccini. L’ottimismo nei mercati dipende infatti fortemente dai vaccini COVID-19. Sebbene i programmi di immunizzazione aggiuntivi abbiano ricevuto l’approvazione normativa negli Stati Uniti, in Europa e altrove, la diffusione delle somministrazioni delle dosi si sta rivelando lenta. Il singhiozzo della produzione del vaccino Pfizer/BioNTech in Europa – che ha dato il via alla sua campagna solo il 27 dicembre – e l’eccesso di richieste nel vecchio Continente si traduce in una frustrante lentezza di somministrazione.

Virus

Il vecchio Continente sta soffrendo di una preoccupante nuova diffusione del virus, dovuta probabilmente al freddo e alle riunioni familiari durante le vacanze. Inoltre, il ceppo contagioso del virus scoperto in Gran Bretagna è probabilmente largamente diffuso in tutta Europa, dove finora sono stati scoperti solo pochi casi della variante, ma dove il sequenziamento genetico è in ritardo rispetto al Regno Unito.

Sebbene ci siano meno casi del ceppo infettivo negli Stati Uniti, la mancanza di azione da parte di diversi Stati per scongiurare la diffusione della malattia sta determinando una rapida diffusione. I dati recenti non rispecchiano ancora l’aumento, a causa delle strozzature amministrative che si verificano durante le vacanze, ma nei prossimi giorni è probabile un’impennata.

Georgia

Gli Stati Uniti stimoleranno ulteriormente la loro economia? Dopo che il presidente Donald Trump ha finalmente firmato il nuovo pacchetto di aiuti, la prossima dose di sostegno dipende dai ballottaggi in Georgia. I democratici devono vincere entrambe le elezioni per avere il controllo effettivo del Senato, il che permetterà loro di passare ulteriori stimoli. Gli ultimi sondaggi d’opinione mostrano che il repubblicano David Perdue e lo sfidante Jon Ossof sono testa a testa, e lo stesso vale per la senatrice del GOP Kelly Loeffler e il democratico Raphael Warnock. Le tensioni potrebbero frenare i mercati.