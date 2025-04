EUR/USD vola ai massimi da 3 anni: cosa sta succedendo al Dollaro e quali sono le previsioni?

La coppia EUR/USD continua a salire con decisione, raggiungendo il livello più alto degli ultimi tre anni sopra 1,1450 durante le contrattazioni europee di venerdì. L’ultimo slancio rialzista è principalmente legato a un nuovo calo del Dollaro Statunitense (USD), in seguito alla reazione della Cina che ha aumentato i dazi sulle merci americane dal 84% al 125%.

L’escalation della guerra commerciale tra USA e Cina aumenta i rischi di recessione per gli Stati Uniti, alimentando aspettative accomodanti nei confronti della Federal Reserve (Fed).

Nel frattempo, l’Euro (EUR) continua a trovare supporto grazie all’annuncio dell’Unione Europea (UE) di una sospensione di 90 giorni sulle contromisure nei confronti degli Stati Uniti, comunicata giovedì, un giorno dopo che il presidente americano Donald Trump aveva messo in pausa i dazi precedentemente annunciati per decine di Paesi.

Fattori chiave che spingono l’EUR/USD al rialzo:

Aumento dei dazi cinesi sulle merci americane (dal 84% al 125%)

Maggiori timori di recessione negli Stati Uniti

Aspettative più accomodanti da parte della Federal Reserve

Sospensione di 90 giorni da parte dell’UE sulle contromisure contro gli USA

Pausa dei dazi USA annunciata da Trump per numerosi Paesi

Gli investitori attendono ora la pubblicazione dell’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) degli Stati Uniti per marzo e l’anticipazione del rapporto sulla fiducia dei consumatori del Michigan, entrambi previsti per la giornata di venerdì.

Inoltre, sono in programma gli interventi del presidente della Federal Reserve di St. Louis, Alberto Musalem, e del presidente della Fed di New York, John Williams. Se i dati dovessero risultare superiori alle attese, il Dollaro potrebbe rafforzarsi e limitare il rialzo dell’EUR/USD.

Analisi tecnica: EUR/USD mantiene un tono rialzista nonostante le condizioni di ipercomprato

Secondo Eren Sengezer, Senior Analyst di FXStreet, “l’indicatore RSI (Relative Strength Index) sul grafico a 4 ore è salito oltre 80, indicando condizioni di ipercomprato per la coppia.”

“Al rialzo, 1,1500 (livello psicologico) potrebbe rappresentare la prossima resistenza, seguita da 1,1535 (livello statico di novembre 2021) e 1,1600 (livello statico e psicologico). Al ribasso, i supporti potrebbero trovarsi a 1,1300 (livello statico e psicologico) e 1,1200 (livello statico e psicologico).”

