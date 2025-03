EUR/USD Crolla Sotto 1.0900! Ecco Cosa Sta Per Decidere la Fed

EUR/USD scende bruscamente al di sotto di 1,0900 nella sessione europea di mercoledì, dopo aver raggiunto un nuovo massimo quinquennale vicino a 1,0955 il giorno precedente.

La coppia di valute principali si indebolisce poiché il Dollaro USA (USD) mostra una forte performance in attesa della decisione della Federal Reserve (Fed) sul tasso di interesse, prevista per le 18:00 GMT. L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, balza vicino a 103,70 dopo aver toccato un minimo quinquennale intorno a 103,20 martedì.

Secondo lo strumento CME FedWatch, è quasi certo che la Fed manterrà i tassi di interesse invariati nell’intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,50%. Questo sarebbe il secondo incontro consecutivo in cui la Fed lascia i tassi di interesse inalterati.

I trader sono sempre più fiduciosi che la Fed manterrà lo status quo mercoledì, poiché i funzionari hanno sostenuto un approccio di “attendere e vedere” fino a quando non avranno maggiore chiarezza sulle prospettive economiche degli Stati Uniti (USA) sotto la leadership del presidente Donald Trump.

Gli operatori di mercato prevedono che le politiche tariffarie di Donald Trump potrebbero portare a una ripresa delle pressioni inflazionistiche nel breve termine, poiché l’impatto di dazi all’importazione più elevati ricadrà sugli importatori statunitensi, che a loro volta trasferiranno i costi ai consumatori.

Oltre alla decisione sui tassi di interesse, gli investitori si concentreranno anche sul dot plot della Fed, che mostra le previsioni collettive dei responsabili politici sull’andamento dei tassi d’interesse nel medio e lungo termine. Nell’incontro di dicembre, i funzionari della Fed avevano previsto due tagli dei tassi nel 2025.

Punti chiave della giornata:

EUR/USD corregge bruscamente dopo aver toccato un massimo quinquennale.

Il Dollaro USA si rafforza in vista della decisione della Fed.

La Fed dovrebbe mantenere invariati i tassi d’interesse.

L’attenzione degli investitori si concentra anche sulle proiezioni del dot plot .

. Le politiche tariffarie di Trump potrebbero influenzare l’inflazione nel breve termine.

Leggi anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Analisi Tecnica: EUR/USD corregge da 1,0950

EUR/USD fatica a estendere il suo rialzo oltre 1,0950. Tuttavia, l’outlook a lungo termine della coppia di valute principali rimane solido, poiché si mantiene al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, che si aggira intorno a 1,0660.

La coppia si è rafforzata dopo una rottura decisa al di sopra del massimo del 6 dicembre, situato a 1,0630, avvenuta il 5 marzo.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni oscilla intorno a 70,00, suggerendo che il forte slancio rialzista rimane intatto.

A livello di supporto, il massimo del 6 dicembre a 1,0630 fungerà da principale zona di supporto per la coppia. Al contrario, il livello psicologico di 1,1000 rappresenterà la principale barriera per i rialzisti dell’euro.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.