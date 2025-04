EUR/JPY sotto pressione: il vero motivo dietro la forza dello Yen

EUR/JPY mostra volatilità durante le ore europee di lunedì, scambiandosi intorno alla soglia di 163,00. L’Euro trova sostegno grazie a un miglioramento del sentiment globale verso il rischio, che aumenta la domanda di asset sensibili al rischio.

Questo ottimismo è seguito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto nella tarda serata di domenica, relativo a dazi meno severi sulle importazioni cinesi, tra cui semiconduttori ed elettronica. Tuttavia, Trump ha chiarito che le esenzioni precedentemente ipotizzate non saranno concesse.

I beni interessati saranno comunque soggetti agli attuali dazi del 20% legati al fentanyl, invece che ai ben più alti dazi del 145% che erano stati precedentemente suggeriti.

Critiche in Europa alle politiche economiche statunitensi

Nel frattempo, il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso preoccupazione riguardo alla strategia economica di Trump in un’intervista rilasciata sabato al Handelsblatt.

“Le politiche del presidente Trump aumentano il rischio che la prossima crisi finanziaria arrivi prima del previsto”, ha avvertito. Merz ha inoltre sostenuto la creazione di un nuovo patto commerciale transatlantico, proponendo “Dazi zero su tutto—sarebbe meglio per entrambe le parti.”

Lo Yen resta forte tra tensioni e aspettative sulla BoJ

Nonostante i guadagni dell’Euro, il potenziale rialzista del cross EUR/JPY potrebbe essere limitato. Lo Yen giapponese continua infatti a beneficiare dei flussi verso beni rifugio, alimentati dalle persistenti preoccupazioni per le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Persistenti tensioni commerciali USA-Cina

Attese per un accordo commerciale USA-Giappone

Prospettive di una stretta monetaria della BoJ nel 2025

Inoltre, l’ottimismo riguardo a un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone, unito alle aspettative che la Banca del Giappone (BoJ) possa continuare la stretta monetaria nel 2025 a causa di pressioni inflazionistiche sempre più ampie, fornisce ulteriore supporto allo Yen.

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha ribadito queste preoccupazioni lunedì, avvertendo che le azioni tariffarie statunitensi potrebbero destabilizzare l’ordine economico globale.

Intervenendo in parlamento, Ishiba ha dichiarato: “Sono pienamente consapevole che quanto accaduto finora ha il potenziale di sconvolgere l’ordine economico globale,” riaffermando al contempo l’impegno del Giappone a collaborare con Washington in materia di commercio e sicurezza.

