Dollaro a picco dopo i dati sull’inflazione, ma cosa aspettarsi ora? Le previsioni

La coppia USD/JPY precipita verso quota 145.80 durante le ore di scambio europee di mercoledì. Il cambio subisce un forte calo a causa della brusca vendita del Dollaro statunitense (USD), duramente colpito dai deboli dati sull’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti relativi al mese di aprile.

Il cambio scende a circa 145.80

Il CPI USA per aprile è risultato inferiore alle attese

L’indice del Dollaro (DXY) cala da 102.00 a 100.50

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, continua la sua correzione dal massimo mensile di 102.00 fino a circa 100.50. I dati pubblicati martedì hanno mostrato che l’inflazione complessiva negli Stati Uniti è scesa al 2,3%, il livello più basso dal febbraio 2021.

Le parole di Goolsbee e le attese per i tassi della Fed

Sempre martedì, Austan Goolsbee, presidente della Federal Reserve di Chicago, ha espresso fiducia sul fatto che una bassa inflazione e l’accordo tra Stati Uniti e Cina per una riduzione sostanziale dei dazi offrano prospettive più positive sull’andamento dei prezzi. Secondo quanto riportato da USA Today, ciò potrebbe consentire alla banca centrale di ridurre i tassi di interesse.

Goolsbee ottimista su inflazione e dazi

Possibile riduzione dei tassi da parte della Fed

Scenario positivo grazie a cooperazione USA-Cina

Tuttavia, i trader non hanno ridotto le scommesse secondo cui la Federal Reserve (Fed) manterrà i tassi di interesse invariati nell’attuale intervallo del 4,25%-4,50% nella riunione di luglio. Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità che la Fed mantenga invariati i tassi a luglio è lievemente scesa al 63,3% rispetto al 65,1% di martedì.

Potrebbe interessarti anche: 📚Come fare Forex Trading. Una guida per principianti

Yen in rafforzamento grazie alle aspettative sulla politica della BoJ

Nel frattempo, lo Yen giapponese (JPY) si mostra forte su tutti i fronti, sostenuto dalle speranze di futuri aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone (BoJ). Come riportato da Reuters, il Vice Governatore della BoJ, Shinichi Uchida, ha dichiarato di essere fiducioso nella crescita sostenuta dei salari e dell’inflazione, nonostante l’incertezza economica globale dovuta agli effetti dei dazi statunitensi.

Lo Yen si rafforza su più fronti

BoJ lascia aperta la porta a rialzi dei tassi

Uchida ottimista su salari e inflazione

Uchida ha affermato che l’inflazione sottostante e le aspettative di inflazione a medio-lungo termine in Giappone potrebbero temporaneamente stagnare, ma anche in quel periodo i salari dovrebbero continuare a salire grazie a un mercato del lavoro molto ristretto.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.forexguida.com.