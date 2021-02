Dollaro in recupero su rinnovata domanda per la valuta verde

Il cambio EUR/USD torna nella zona di prezzo di 1,2130, grazie a una rinnovata domanda per il biglietto verde.

La coppia si è ritirata dal suo massimo giornaliero prima dell’apertura degli Stati Uniti, scambiando in rosso per la giornata e avvicinandosi al livello di 1,2100. Nel grafico a 4 ore, la coppia sta guadagnando trazione ribassista, considerato che il cambio è già stato in grado di rompere la media mobile semplice a 20. Tuttavia, le medie mobili rimangono senza direzione, riflettendo il range-trading in corso.

Ricordiamo che il cambio EUR/USD ha raggiunto un massimo di una settimana a 1,2169, considerato che l’umore ottimista del mercato ha messo sotto pressione il biglietto verde. Gli investitori sono in attesa di aggiornamenti dal Congresso USA sul pacchetto di stimolo del presidente Joe Biden. I progressi nell’immunizzazione del coronavirus hanno aggiunto al sentimento positivo, anche se la domanda per la valuta americana è tornata prima dell’apertura di Wall Street.

Nel frattempo, i dati provenienti dall’Unione Europea sono stati migliori del previsto. In particolare, il sondaggio tedesco ZEW ha mostrato che il sentimento economico nel paese è migliorato a febbraio a 71,2 punti, mentre per l’intera UE è salito a 69,6 punti da 58,3 punti. Inoltre, il prodotto interno lordo dell’UE è stato rivisto al rialzo da -0,7% a -0,6% nel quarto trimestre. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il paese ha pubblicato l’indice Empire State Manufacturing di NY per febbraio, che è migliorato a 12,1 da 3,5, battendo il 6 previsto.