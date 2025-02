Dollaro in Discesa Libera: Le Elezioni Tedesche Innescano una Tempesta nei Mercati

L’Indice del Dollaro USA (DXY), che monitora la performance del dollaro statunitense (USD) rispetto a sei valute principali, recupera la perdita di quasi lo 0,50% subita nelle prime ore nei mercati asiatici e viene scambiato stabile vicino a 106,60 al momento della stesura, in un lunedì.

Il primo ribasso del dollaro USA si è verificato a causa dell’euforia per l’euro (EUR) dopo che i primi risultati delle elezioni tedesche hanno mostrato un netto vantaggio per l’Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU), che guiderà la formazione di una coalizione.

Con il tempo, ciò significa che, fondamentalmente, non ci saranno grandi cambiamenti in Germania per quanto riguarda la leadership e l’agenda politica, il che porta l’euro a ridurre i guadagni e l’indice DXY a passare da una situazione piatta a una leggera ripresa.

Il calendario economico statunitense inizia la settimana lentamente, con tutti gli occhi puntati sul rilascio del Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti per il quarto trimestre del 2024, previsto per giovedì, e sui Personal Consumption Expenditures (PCE) per gennaio, previsti per venerdì.

Tuttavia, l’Indice di Attività Nazionale della Chicago Fed per gennaio è atteso per questo lunedì. Più tardi durante la giornata, anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in programma per un discorso.

Punti salienti:

L’Indice del Dollaro USA (DXY) si attesta attualmente attorno a 106,60.

Euforia iniziale per l’euro in seguito ai risultati elettorali favorevoli alla CDU in Germania.

Calendario economico USA: rilascio del PIL Q4 2024, PCE di gennaio, Indice di Attività Nazionale della Chicago Fed e discorso del Presidente Trump.

Livelli tecnici chiave: possibile resistenza intorno a 107,35 e test potenziale di 107,96 in caso di commenti sorprendenti da parte del Presidente.

Analisi Tecnica dell’Indice del Dollaro USA: Falsa nota

L’indice del dollaro USA (DXY) presenta un elemento tipico, con l’esito delle elezioni tedesche che funge da catalizzatore. Durante la sessione asiatica, un sospiro di sollievo e il sostegno per l’euro hanno prevalso sul dollaro (Greenback), nella convinzione che una crisi fosse stata evitata grazie al fatto che l’estrema destra non disponeva di abbastanza seggi per assicurarsi la leadership in Germania.

Tuttavia, ora che la situazione si è stabilizzata, i mercati iniziano a rendersi conto che l’attuale probabilità di una coalizione è deludente e che si assiste alle stesse dinamiche politiche viste negli ultimi decenni, ritenute insufficienti per innescare un ulteriore significativo apprezzamento dell’euro.

Sul lato positivo, la media mobile semplice a 100 giorni (SMA) potrebbe limitare gli acquirenti rialzisti del dollaro vicino a 106,61. Da lì, il prossimo tratto potrebbe salire fino a 107,35, un supporto fondamentale registrato a dicembre 2024 e gennaio 2025. Nel caso in cui il Presidente Trump dovesse fare commenti a sorpresa lunedì, si potrebbe arrivare a testare anche il livello di 107,96 (SMA a 55 giorni).

Sul lato negativo, il livello di 106,52 (massimo del 16 aprile 2024) ha visto per il momento una rottura falsa. Tuttavia, ciò significa che diversi stop potrebbero essere stati attivati nei mercati, con alcuni trader rialzisti che hanno perso le loro posizioni long sul dollaro. Potrebbe essere necessario un ulteriore scendimento per attirare nuovamente gli acquirenti rialzisti del dollaro, a livelli più bassi, intorno a 105,89 o addirittura 105,33.

