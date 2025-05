La corsa dell’EUR/USD è appena iniziata? Gli analisti guardano a 1,1400

L’EUR/USD ha recuperato terreno durante la sessione europea di mercoledì. La coppia ha trovato supporto nell’area di 1,1300 ed è risalita sopra 1,1330, mentre gli investitori hanno ridotto le posizioni long sul Dollaro USA in attesa della pubblicazione dei verbali della riunione della Fed di maggio.

Supporto trovato nell’area di 1,1300

Risalita sopra 1,1330

Attesa per i verbali della Fed di maggio

Riduzione delle posizioni long sul Dollaro

Il Dollaro USA (USD) era salito su tutti i fronti nelle sessioni precedenti, sostenuto da un netto miglioramento della fiducia dei consumatori statunitensi, che era andata peggiorando nei sei mesi precedenti. L’indagine ha anche mostrato che è diminuita la percentuale di americani che si aspettano una recessione nei prossimi mesi.

Questi dati hanno compensato il calo degli ordini di beni durevoli negli USA ad aprile, che evidenzia l’impatto negativo della caotica politica tariffaria del presidente Donald Trump sulle imprese e sul settore manifatturiero.

Oltre a ciò, il sentiment di mercato resta sostenuto dalla decisione di Trump di posticipare i dazi sui prodotti della zona euro. L’Indice del Dollaro USA (DXY) ha recuperato circa l’1% dai minimi di un mese, poiché sono diminuite le paure per una nuova escalation della guerra commerciale e per le sue possibili ripercussioni sulla crescita economica globale.

Nella zona euro, i dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi non hanno impressionato, e François Villeroy, membro della Banca Centrale Europea (BCE), ha suggerito che l’istituto ha ancora margini per tagliare i tassi d’interesse. Questo ha aggiunto ulteriore pressione negativa sull’euro.

Analisi tecnica: EUR/USD rompe il supporto della trendline e guarda al livello 1,1260

L’EUR/USD sta correggendo verso il basso dopo il rally impulsivo della scorsa settimana. L’inversione di rotta della coppia si è estesa al di sotto del fondo del canale ascendente, e i ribassisti puntano ora al supporto a 1,1255, minimo del 22 maggio, in vista dei minimi del 19 maggio a 1,1220.

Sul lato rialzista, la coppia potrebbe testare nuovamente la trendline inversa, ora situata a 1,1345, prima di estendere il movimento verso il basso. Al di sopra di questo livello, le successive resistenze si trovano sui massimi del 27 e 26 maggio, rispettivamente a 1,1400 e 1,1420.

